El embajador de EEUU avisa a Sánchez: "Europa debe estar preparada para defenderse"

El embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., ha subrayado que "Europa debe estar preparada para defenderse", ya que "vivimos tiempos peligrosos". Además, ha asegurado que la potencia norteamericana "estará a su lado".

El actual embajador en España ha apuntado que "juntos seguiremos garantizando la seguridad del mundo democrático". Su prioridad, según ha explicado, es "fortalecer la seguridad colectiva".

España debe apostar por su defensa

A pesar de los últimos encontronazos entre el Gobierno de España y el de EEUU a propósito del uso de las bases norteamericanas en España, León ha comentado que España "es un aliado indispensable". Ha recordado, además, la importancia de las bases de Morón y Rota. Al respecto, ha insistido en que resultan vitales para ambos países: "Son fundamentales para la defensa compartida", ha afirmado.

Sin embargo, el embajador ha vuelto a incidir en una de las peticiones que lleva tiempo realizando Estados Unidos a los miembros de la OTAN y, en particular, a los países europeos: el aumento del gasto en defensa. Por tanto, el gasto del 2% del PIB que el Gobierno ha proyectado para 2030 no es suficiente. "Hoy enfrentamos retos mayores", ha señalado. Esta desidia del Gobierno de Pedro Sánchez no contenta a la Administración de Donald Trump, ya que el embajador ha explicado que "nuestra seguridad exige un nuevo nivel de compromiso".

"Vivimos tiempos peligrosos, muy peligrosos. Europa debe estar preparada para defenderse. Estados Unidos estará a su lado y juntos seguiremos garantizando la seguridad del mundo democrático", ha concluido. La explicación del diplomático es el enésimo aviso a los países europeos que forman parte de la OTAN sobre la necesidad de que alcancen una mayor soberanía militar.