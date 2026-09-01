Israel construirá el "Escudo de Aquiles" para Grecia

Grecia e Israel han firmado este lunes en Tel Aviv "el mayor de acuerdo exportación de defensa en la historia de las relaciones" entre ambos países —en palabras del ministerio de Defensa del israelí— por el que el país heleno compra al Estado judío un sistema de defensa antiaérea por un valor de 3.100 millones de euros.

En su construcción participarán las dos empresas de defensa más importantes de Israel: Rafael e Israel Aerospace Industries. Recibirá el nombre de "Escudo de Aquiles" e incluirá los sistemas antiaéreos autopropulsados ​​de corto alcance Spyder, el sistema Barak MX para derribar amenazas de medio alcance y el sistema David's Sling, para interceptar misiles balísticos y otros misiles de largo alcance.

Así, estos sistemas, combinados con los Patriot estadounidenses que ya poseen y con los drones instalados en las islas del mar Egeo y el continente, formarán un escudo antimisiles de tres capas que funcionará con un software basado en inteligencia artificial que identificará posibles amenazas, las categorizará y seleccionará para destruirlas.

Aprobado por el Consejo de Seguridad

El Consejo de Seguridad de Grecia (KYSEA) aprobó hace unos días la adquisición de los sistemas israelíes y los demás proyectos necesarios para la construcción del escudo. Un sistema que el ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, describió como una "red de respuesta a misiles y diagnóstico de amenazas" que abarcará tanto el continente como las islas del país.

De este modo, la compra de los sistemas de defensa antiaérea israelíes se enmarca en el plan del Gobierno griego para modernizar el Ejército, el cual prevé inversiones por unos 28.000 millones de euros en los próximos diez años. También comprarían a Italia dos fragatas de la clase Bergamini. El acuerdo se firmará el 8 de septiembre en Roma.