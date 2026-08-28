Grecia intercepta un dron turco que entró en su espacio aéreo sobre el mar Egeo

Las autoridades de Grecia han informado este viernes de que dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea griega han interceptado un dron turco después de que entrara en su espacio aéreo sobre el mar Egeo, entre las islas de Samotracia y Lemnos.

Según las autoridades griegas, el vehículo aéreo no tripulado procedente de Turquía se introdujo de forma "ilegal" en el espacio aéreo al noreste del país. La Fuerza Aérea respondió de forma "inmediata" y logró identificar e interceptar el aparato, según informa el diario Kathimerini.

El dron se acercó al aeropuerto de Alejandrópolis

Las autoridades han expresado su preocupación por el acercamiento del dron a una de las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Alejandrópolis, en Evros, cuando un avión de pasajeros de Aegean Airlines se preparaba para despegar.

La coordinación entre la Autoridad de Aviación Civil y los cazas griegos permitió retirar el vehículo aéreo no tripulado sin comprometer la seguridad del vuelo de pasajeros, según han defendido las autoridades.

Como medida de precaución, se pidió al avión que continuara por una ruta de vuelo alternativa a baja altitud hasta que la zona quedara completamente despejada. La aeronave de Aegean Airlines reanudó su vuelo con normalidad y continuó hacia el aeropuerto Eleftherios Venizelos de Atenas.

El incidente se produce pocas horas después de que el Ministerio de Defensa turco se pronunciara sobre la posible creación de una base de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en Rodas. Ankara señaló que una iniciativa de este tipo podría afectar a la "paz y la estabilidad en el Egeo" y aludió a la adopción de "medidas necesarias".

En Atenas, estos episodios se analizan de forma conjunta para determinar si responden a una estrategia coordinada de Turquía o si forman parte de un cambio más amplio en su postura en el Egeo. La necesidad de movilizar dos F-16 griegos para interceptar el dron ha añadido relevancia al incidente, mientras las autoridades griegas siguen de cerca los próximos movimientos de Ankara.