PLD Space amplía su financiación para impulsar el cohete comercial Miura 5

PLD Space ha dado un paso de gigante en sus aspiraciones dentro del competitivo sector aeroespacial internacional al ampliar su ronda de financiación Serie C, una fase que se inició el pasado mes de marzo de 2026. Según ha comunicado la propia compañía, han logrado captar una inversión adicional de 108 millones de euros, una inyección de capital que vuelve a estar liderada por el prestigioso conglomerado japonés Mitsubishi Electric Corporation.

Con este nuevo tramo, el importe total de esta ronda de financiación se eleva hasta los 288 millones de euros. De este modo, la financiación acumulada por la compañía ilicitana desde su fundación escala hasta la nada desdeñable cifra de 488 millones de euros, consolidando su posición como uno de los actores más prometedores en la nueva carrera espacial europea y global.

El objetivo principal de este nuevo flujo de capital será impulsar la industrialización definitiva del cohete orbital reutilizable Miura 5. Además, la empresa ha explicado que los fondos permitirán ampliar significativamente su capacidad de producción y ensayos, así como desarrollar las infraestructuras de lanzamiento necesarias para avanzar de forma segura hacia el inicio de las anheladas operaciones comerciales.

La estructura de esta ampliación ha contado con una destacada colaboración público-privada e internacional. La operación, encabezada nuevamente por Mitsubishi Electric Corporation, cuenta con la coinversión de la compañía pública española de gestión de fondos Cofides. Asimismo, se han sumado al proyecto nuevos e importantes inversores, entre los que destacan Endeavor Catalyst —el fondo global de capital riesgo de Endeavor— y el Spain Oman Private Equity Fund (SOPEF), un vehículo de inversión gestionado por la firma MCH Private Equity. En el ámbito del asesoramiento, Banco Santander actuó como asesor financiero, mientras que la consultora Deloitte prestó asesoramiento jurídico a PLD Space.

El presidente ejecutivo de PLD Space, Ezequiel Sánchez, ha valorado muy positivamente el cierre de esta operación. "Este nuevo hito, que da continuidad a la ronda Serie C iniciada a principios de año, refuerza nuestra capacidad para ejecutar la transición de PLD Space hacia un proveedor global de servicios comerciales de lanzamiento, manteniendo al mismo tiempo una rigurosa disciplina operativa y financiera", ha destacado el directivo.

Finalmente, Sánchez ha subrayado que el decidido respaldo de inversores industriales, públicos y financieros "de primer nivel" es una prueba irrefutable que confirma la "solidez" de la estrategia de crecimiento de la compañía. Esta inyección económica no solo acelera su capacidad para comercializar el Miura 5 y ampliar su cadena de producción, sino que también es la garantía para asegurar unas operaciones comerciales que sean "sostenibles y financieramente viables a largo plazo" en un mercado de alta exigencia tecnológica.