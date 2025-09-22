Chus Mateo, nuevo seleccionador español de baloncesto

La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha anunciado este lunes que Chus Mateo será el nuevo seleccionador del equipo nacional, tras la marcha de Sergio Scariolo. El entrenador madrileño, de 56 años, asumirá el cargo en el inicio de un nuevo ciclo para España y debutará al frente de la selección en las Ventanas FIBA de noviembre, con los partidos clasificatorios para el Mundial de 2027. El nuevo seleccionador firma por las próximas cuatro temporadas.

El nuevo seleccionador español inició su carrera profesional en el baloncesto como asistente técnico en diversos equipos, destacando su labor en la cantera del Real Madrid. En 2022, asumió el cargo de entrenador principal del primer equipo, logrando importantes éxitos, entre ellos una Euroliga en 2023, dos títulos de Liga ACB (2024 y 2025), una Copa del Rey (2024) y dos Supercopas de España (2022 y 2023).

Su estilo de liderazgo, caracterizado por la gestión de vestuario y la adaptación táctica, le ha valido el reconocimiento en el ámbito nacional e internacional. La decisión de la FEB se produjo tras descartar a otros candidatos que también aspiraban al cargo, entre ellos Pablo Laso, Xavi Pascual y Jaume Ponsarnau.

Experiencia previa con la selección

Mateo ya cuenta con experiencia en la selección, ya que trabajó como ayudante de Scariolo en 2009. Seguramente fue un factor valorado por la FEB a la hora de su nombramiento. Esta decisión también genera un curioso cambio de banquillos: Chus Mateo deja su puesto en el Real Madrid para hacerse cargo de la selección, que fue dirigida por Sergio Scariolo hasta la eliminación en la fase de grupos en el Eurobasket 2025.

El objetivo inmediato de Mateo será construir un equipo competitivo, no solo de cara al Mundial de 2027, sino también con vistas al EuroBasket 2029, que se celebrará en Madrid, y que supondrá un desafío importante para la selección.