Hace casi un siglo, en 1926, el atleta estadounidense Abraham M. Abe Saperstein —que, a pesar de medir sólo 1,65 metros, era un buen jugador de baloncesto— se hizo cargo de los Savoy Big Five, un equipo que jugaba sus partidos espectáculo en el Savoy Ballroom de Chicago, una mítica sala donde han actuado leyendas de la talla de Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie o Billie Holiday.

Gracias a la nueva gestión llevada a cabo por Saperstein, el 7 de enero de 1927 los Savoy Big Five consiguieron el primero de sus muchos contratos para jugar fuera de Chicago, en concreto en Hinckley (Illinois), por 75 dólares. Para poder viajar con los jugadores, el manager adquirió un antiguo Ford desechado por una funeraria local y, aprovechando que ya no solo iban a estar vinculados al Savoy Ballroom, decidió cambiar el nombre del equipo por otro más evocador: Harlem Globetrotters, con una clara evocación a Nueva York pese a tener su origen en la Ciudad del Viento.

¿Por qué Globetrotters (trotamundos en inglés)? "Bueno, éramos soñadores. Deseábamos viajar, y lo conseguimos", comentaba Saperstein que, después de algunos años participando en campeonatos de baloncesto convencionales, decidió dotar al grupo de un elemento diferencial: el humor. Gracias a ello, los Harlem Globetrotters dejaron de ser un equipo de baloncesto más para convertirse en el único equipo del mundo que combinaba deporte y comedia.

El mismo espíritu un siglo después

Con ese mismo espíritu siguen los Globetrotters casi un siglo después, viajando por todo el mundo e inundando miles de pabellones con jugadas espectaculares (triples imposibles, alley-oops, mates demoledores, trucos pasmosos…) y millones de sonrisas entre los aficionados, a los que hacen partícipes del juego en cada partido.

Un año más los Harlem Globetrotters vuelven a España. En concreto, entre el 10 y el 19 de mayo estarán en diez ciudades de nuestro país: Madrid, Santiago de Compostela, Vigo, Bilbao, Zaragoza, Lleida, Castellón, Murcia, Córdoba y Barcelona. El año pasado lograron una asistencia récord de 70.000 espectadores entre diez pabellones de nuestra geografía y este año, en su octava gira en España de la mano de Proactiv, aspiran a superar esos registros.

Chris ‘Turbo’ Porter-Brunton, Julian ‘Zeus’ McClurkin, Chandler ‘Bulldog’ Mack, Brawley ‘Cheese’ Chisholm, el bajito Justin ‘X-Over’ Tompkins (sólo 1,37 metros de estatura, con el fin de demostrar que el tamaño no importa), la rookie Kay ‘Sunshine’ West o el mítico Corey ‘Thunder’ Law son algunos de los jugadores de la plantilla actual de los Globetrotters.

Libertad Digital ha charlado con este último (Thunder) para conocer sus impresiones de cara a la gira que está a punto de comenzar en nuestro país. "España es uno de mis lugares favoritos donde jugar porque allí puedo apreciar el apoyo de los aficionados. En España desarrollamos un juego eléctrico, me encantan especialmente Barcelona y Madrid", apunta el jugador de 1,91 procedente de la Universidad de High Point.

"Implicación cada vez mayor de los aficionados"

Thunder aterrizó en los Globetrotters en 2013 y en el mítico equipo estadounidense luce el dorsal 23. Se muestra orgulloso de estas giras al percibir una "implicación cada vez mayor hacia nosotros por parte de los aficionados". "Nos encanta interactuar con ellos. Cada vez hacemos más mates y más tiros desde lejos con el fin de que se diviertan. Lo agradecen en nuestras giras por todo el mundo y por supuesto también en España, así que estoy ansioso de que llegue ya el momento para poder disfrutar con todos los niños y con los padres", cuenta Thunder a este periódico.

Asimismo, este jugador destaca que "no es necesario ser aficionado al baloncesto para venir a vernos". "Los Globetrotters son increíbles, un concepto diferente porque tenemos habilidades diferentes a las de un jugador de baloncesto por así decirlo ‘normal’: de lo que se trata es de pasar un buen rato con la familia y con los amigos", explica Corey Law, que recaló en los Globetrotters hace más de una década después de haber sido drafteado. "Al principio no sabía qué me iba a esperar, pero puedo decir sinceramente que he tomado una de las mejores decisiones de mi vida. Estoy viviendo un gran sueño: me gano la vida jugando al baloncesto y viajando por el mundo, que son dos de mis grandes pasiones".

LeBron, Curry... y Ricky Rubio

Sobre qué dos jugadores actuales de la NBA encajarían perfectamente en los Globetrotters, Thunder señala: "Esta es una de mis preguntas favoritas porque hay muchos jugadores de baloncesto con talento en el mundo, pero no muchos de ellos llegarán a ser grandes Globetrotters. Si tuviera que elegir, diría que Stephen Curry o LeBron James, que sí serían súper estrellas en nuestro equipo, pero sobre todo por la personalidad que tienen fuera de la cancha. Los dos tienen un gran carácter y saben que el baloncesto es mucho más que meter canastas".

Preguntado por cuál es su jugador español preferido, Thunder también lo tiene claro. "Me encanta Ricky Rubio, un tipo increíble y muy simpático. Es un gran jugador y tal vez le hagamos un hueco en los Globetrotters", apunta en tono de broma en la entrevista a Libertad Digital.