Chus Mateo, que tenía una temporada más de contrato (hasta el 30 de junio de 2026), está a punto de ser despedido como entrenador del Real Madrid, pocos días después de haberse proclamado campeón de la Liga Endesa y tras haber perdido la final de la Copa del Rey ante Unicaja y fracasado en su intento de clasificarse para la Final Four de la Euroliga.

El club merengue, que anunciará en breve la llegada de Sergio Rodríguez como nuevo director de la sección de baloncesto en sustitución de Juan Carlos Sánchez, prepara el terreno para la más que posible llegada de Sergio Scariolo al banquillo blanco.

Al parecer, a Chus Mateo ya le habrían comunicado su despido en una reunión celebrada este mismo martes en Valdebebas. Paco Redondo y otros miembros de staff también correrán la misma suerte.

Al madrileño, que llegó en 2022 al banquillo blanco para sustituir a Pablo Laso, no le ha salvado la consecución del título de Liga de una manera aplastante, con 30 victorias en los últimos 31 partidos en el campeonato. La decisión estaba tomada por el disgusto con el rendimiento del equipo en la Euroliga. El Madrid, con un presupuesto entre los cuatro mejores del continente, no se clasificó para la Final Four, y fue séptimo en la temporada regular.

Además, el Madrid, que ha mostrado un rendimiento muy irregular pese a su gran final de campaña, en la que ha ido de menos a más, perdió también las finales de Copa del Rey y la Supercopa ACB.