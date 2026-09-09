La NBA, cerca de comprar la Euroliga

El baloncesto en Europa puede cambiar de manera radical en los próximos meses. El posible desembarco de la NBA en el viejo continente choca con los intereses del modelo actual de la Euroliga. Los norteamericanos parecen dispuestos a absorber al gigante europeo a base de talonario. Según La Gazzetta dello Sport, están preparados para ello, si bien habrá una fecha clave dentro de menos de un mes.

El prestigioso rotativo italiano recuerda que el momento clave se producirá el próximo 5 de octubre, cuando se celebre la reunión de los propietarios de la Euroliga en la prestigiosa Villa d'Este de Cernobbio, a orillas del lago de Como y con el Olimpia como anfitrión. Insisten en que esto no es una clásica reunión de accionistas. Cuando es el Consejo de Dueños el que se cita, es porque se van a redefinir las estructuras del mundo de la canasta o van a fijar la senda estratégica en el viejo continente.

Se les instará a que estudien una oferta de la NBA para comprar la Euroliga, que podría presentarse próximamente. La otra vía es que apuesten por girar hacia un modelo de expansión y el cambio hacia el sistema de franquicias, tal y como presentó el consejero delegado Chus Bueno. Sea como fuere, los cimientos del baloncesto van a dar un gran vuelco.