Ilia Topuria cambia de categoría: deja el peso pluma y sube al ligero

La UFC vive en los últimos días una auténtica revolución en sus filas... el miércoles, Dana White anunciaba cambios y nuevos combates que supondrán un antes y un después para algunos de los luchadores con más futuro. El cambio más significativo es que Ilia Topuria no combatirá más en peso pluma y dará el salto al peso ligero. Esto es algo que puede que no sorprenda a todo el mundo ya que se venía especulando en los últimos meses... El motivo es que Topuria ganó y defendió su título con los mayores luchadores de la categoría y necesitaba nuevos retos.

Aunque el hispano-georgiano no se ha pronunciado sobre este cambio, en las últimas horas ha compartido una publicación en Instagram donde se le ve como un rey medieval con su cinturón de UFC, una espada y las banderas española y georgiana. En el post puede leerse "Not like us" (no son como nosotros, en inglés). ¿Será un mensaje en clave? Quizá lo sepamos cuando hable al respecto...

Imagen que ha subido Topuria a las redes tras el anuncio de su cambio de categoría.

¿Por qué es tan importante este cambio de categoría? Por ejemplo, porque a partir del 12 de abril Ilia Topuria ya no será el rey del peso pluma mundial. Ese día pelearán en Miami Alexander Volkanovski y Diego Lopes. Y uno de los dos destronará a ‘El Matador’.

A sus 27 años, Topuria ha demostrado ser uno de los peleadores más dominantes en la división de peso pluma. Su trayectoria ha estado marcada por victorias contundentes, incluyendo su impresionante triunfo sobre Max Holloway en octubre de 2024. No obstante, el luchador ha considerado que su etapa en las 145 libras ha llegado a su fin y ha optado por dar el salto a la división de peso ligero, donde buscará nuevos desafíos y consolidar su legado dentro de la UFC.

Y, ¿cuáles son los próximos rivales de Topuria? ‘El Matador’ ha confesado en varias ocasiones su interés en enfrentarse al actual monarca del peso ligero, Islam Makhachev, aunque también se han barajado otras opciones como Charles Oliveira, Justin Gaethje o Dustin Poirier. Este último ha hablado con respeto sobre el hispano-georgiano, aunque ha insinuado que su retirada del octágono podría estar más cerca de lo esperado.

¿Cuándo peleará Topuria en su nueva categoría?

"Anunciaremos su siguiente pelea apenas lo cerremos" fueron las palabras de Dana White tras confirmar una noticia que lo cambia todo. Con Ilia en el peso ligero, esto deja la oportunidad abierta a un choque que cualquier aficionado de la UFC está esperando: la pelea del siglo entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, el campeón actual de la división y uno de los peleadores más peligrosos del planeta. Según afirmó el periodista Ariel Helwani, "el plan es que Ilia Topuria pelee contra Islam Makhachev a finales de este año. Tal vez tan pronto como comience la International Fight Week".

Un reto mayúsculo en el peso ligero

El ascenso de Topuria a la división de 155 libras supone un desafío importante en su carrera. El motivo es que esta categoría es completamente diferente a lo que se ha enfrentado hasta ahora ya que se caracteriza por la presencia de luchadores de gran envergadura y un alto nivel competitivo, lo que exigirá que el excampeón de peso pluma se adapte a un ritmo y a un estilo de combate distintos.

Pero, ¿por qué puede haber escogido esta categoría? Entre otras cosas seguramente sea porque en el peso ligero no se exigen unos cambios de peso tan agresivos. Por ello, con este cambio de categoría, Topuria dejaría de pasar por los agresivos cortes de peso requeridos para el peso pluma ya que en lugar de tener que mostrar en la báscula los 65,8kg, ahora deberá no superar los 70,3kg. ¿En qué se beneficia Topuria? Porque esto supone un menor castigo para su metabolismo y evitar o al menos suavizar las dolorosas 24 horas finales prepesaje así como el rebote prepelea.

Además, con este cambio de categoría y la cartelera de UFC314 ha quedado claro que Topuria y Alexander Volkanovski finalmente no tendrán la revancha que el hispanogeorgiano le prometió al australiano tras vencer a Max Holloway, y que será propiamente Volkanovski quien pelee directamente por el cinturón vacante contra Lopes en abril.