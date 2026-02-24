El combate más esperado ya es oficial: Mayweather y Pacquiao, segunda parte

Once años después de "la pelea del siglo", Floyd Mayweather y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse en un combate profesional. La cita será el 19 de septiembre en la icónica Sphere de Las Vegas y se emitirá en exclusiva a través de Netflix.

El primer enfrentamiento, celebrado el 2 de mayo de 2015 en el MGM Grand Garden Arena, terminó con victoria de Mayweather por decisión unánime (118-110, 116-112 y 116-112). Aquella velada rompió todos los registros: más de 400 millones de dólares de recaudación, 4,6 millones de compras en pago por visión y 72 millones en venta de entradas. Fue el combate más lucrativo de la historia.

El invicto en juego

Mayweather regresará a un combate profesional nueve años después de su última pelea oficial, cuando derrotó por nocaut técnico en el décimo asalto a Conor McGregor en agosto de 2017. Desde entonces, el estadounidense no ha vuelto a competir profesionalmente y, pese a ello, su récord permanece intacto: 50 victorias, 0 derrotas y 27 nocauts.

A lo largo de su carrera, "Money" venció a nombres destacados como Marcos Maidana, Saúl Canelo Álvarez, Miguel Cotto y Víctor Ortiz. Ahora, con 49 años, pondrá en riesgo su invicto en un escenario inédito para el boxeo profesional como la Sphere.

"Ya peleé y le gané a Manny una vez. El resultado será el mismo", afirmó Mayweather en declaraciones difundidas tras el anuncio oficial.

In 2015, Floyd Mayweather and Manny Pacquiao broke records in one of the most highly anticipated sporting events in history. Floyd Mayweather went on to win by unanimous decision, with two judges scoring it 116–112 and the other 118–110. Now, they're set to run it back, this… pic.twitter.com/zbNf1nOI9E — Netflix Sports (@netflixsports) February 23, 2026

La revancha de Pacquiao

Pacquiao, de 47 años, ha tenido más actividad reciente. En julio de 2025 empató frente a Mario Barrios en Las Vegas, en un combate por el título mundial wélter en el que el cinturón se mantuvo en manos de su rival. El filipino suma 73 combates profesionales, 23 más que Mayweather, lo que implica un desgaste acumulado mayor a lo largo de su trayectoria.

Además, antes de la revancha, Pacquiao tiene previsto un combate de exhibición frente a Ruslan Provodnikov. El filipino ha expresado su deseo de cambiar el desenlace de 2015: considera que los aficionados han esperado lo suficiente y aspira a propinar a Mayweather la única derrota de su carrera profesional.

Un evento global

El anuncio de Netflix convierte esta pelea en el primer combate profesional de boxeo celebrado en la Sphere, un recinto que destaca por su tecnología inmersiva y su capacidad para albergar grandes espectáculos. La plataforma refuerza así su apuesta por eventos deportivos en directo con una de las veladas más esperadas por los aficionados.

Once años después de romper todos los récords económicos y mediáticos, Mayweather y Pacquiao volverán a cruzar guantes. Esta vez, con más edad, más historia acumulada y el legado definitivamente en juego.