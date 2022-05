La Decimocuarta hunde al Barça de Laporta y Xavi

"Ganas de volver a veros" era la leyenda que lucía en una fachada cercana al estadio Santiago Bernabéu sobre una gran cara de Joan Laporta. Fue la "genialidad" con la que Laporta logró, según decir general, la presidencia del FC Barcelona. La frase se ha vuelto contra su inspirador y la prensa catalana se la recuerda ahora a Laporta como un epitafio de una temporada negra para el Barça que ha acabado en blanco. Una auténtica pesadilla para un club que tras el impactante 0-4 del Bernabéu creía haber renacido de las cenizas de Messi.

En el diario decano de Barcelona, La Vanguardia, no se andan con rodeos. La crónica de Anaïs Martí y Carles Ruipérez es indiciaria del estado de ánimo culé. "La comparativa -arranca el texto- resulta insufrible. Desde que los blaugrana alzaron su última Champions, en la final de Berlín del 2015, el Madrid ha logrado levantar cuatro Copas de Europa. La última en París. Hay jugadores blancos como Marcelo, Carvajal, Kroos, Modric o Benzema que ya tienen las mismas orejonas que el propio Barça".

La pieza recuerda la traumática salida de Messi y apunta a que el Barça aún no ha restañado esa herida mientras que el Madrid ha superado en sólo una semana el desengaño del fichaje frustrado de Mbappé.

Pero la crónica va más allá de lo deportivo y aborda también la gestión. Así, Martí y Ruipérez escriben: "Los estadios de ambos clubs también son dos mundos completamente distintos. Por un lado, el Real Madrid aprovechó la pandemia para hacer obras en el Bernabéu, casi acabado. Por otro, el Barça tuvo que pedir en la asamblea de socios, que se celebró en octubre, la autorización para solicitar financiación por 1.500 millones de euros a Goldman Sachs para acometer las obras del Espai Barça. Las grúas aún no han entrado".

"El famoso ADN del Barça"

Mucho más duro resulta el artículo de opinión de Antoni Puigverd, especializado en temas políticos y que no duda en abordar la situación del Barça y el Madrid en términos deportivos y extradeportivos. Puigverd sostiene que "la vanidad que exhibía el independentismo de los mejores años del procés conecta, como es sabido, con la vanidad del entorno ideológico del Barça que, desde los años de Cruyff, está convencido de haber reinventado el fútbol. Ciertamente, con Cruyff y, sobre todo, con Guardiola y Messi, el Barça desplegó unas triunfales temporadas de un juego como de billar (aunque no abrumador, pues la cosecha de Champions fue escasa). Ahora bien: esa táctica de la posesión envejeció. Es obsoleta. Ni los mejores jugadores pudieron hacerla resucitar. La colección de derrotas que ha acumulado el famoso ADN del Barça en los últimos años es humillante y mortificadora. Son muchas, ya, las temporadas en que el Barça, además de perdedor, es aburrido, previsible y pegajoso como un chicle gastado".

Para concluir, el autor se pregunta que "¿A qué juega el Madrid? No se sabe: ellos solo quieren ganar. ¿Cuál es el libro de estilo de Carlo Ancelotti? No se sabe. Nadie ha utilizado nunca la palabra arte para referirse a su trabajo. Le basta con el récord de Champions ganadas por un entrenador. ¡De arte y estilo que hablen Xavi y Guardiola!".

El director de El Mundo Deportivo, Santi Nolla, ajusta cuentas con Laporta y recuerda la famosa pancarta cerca del Bernabéu: "El Real se ha llevado esta temporada la Liga, con mucha solvencia, la Supercopa y la Champions en una extraordinaria campaña que empezó con una pancarta de la candidatura de Laporta cerca del Bernabéu que rezaba 'ganas de volver a veros' y que fue clave para ganar las elecciones. Pero el Barça no ha podido ser oposición del Madrid. El equipo de Xavi lo ganó en el Bernabéu 0-4 pero no fue capaz de competir más allá de ese partido para evitar los triunfos blancos. Hay que felicitar al Madrid y entender que sus victorias sobre todo se basan en el carácter que imprimen sus jugadores. La fe del vestuario es la que ha logrado el triunfo. Ahí hay al menos seis jugadores con capacidad de ganar los partidos casi por sí solos. Ayer fue Courtois, otro día Benzema, o Vinicius o Modric, Casemiro o Rodrygo".

El Sport también es un "clam" contra el Barça. Rubén Uría titula su artículo "Hablar menos, trabajar más" y afirma que "esta Champions ha sido así (increíble). Ante PSG, Chelsea, City y Liverpool, todo fue increíble. Una Champions que, en clave futbolística, se cimenta en el poderío de las áreas. Courtois para parar, Benzema para matar. Al otro lado de la ventanilla, el Barça. Más allá de la eterna polarización, de la guerra fría y las odiosas comparaciones entre clubes, está la teoría de los vasos comunicantes. Lo que es bueno para el Madrid es malo para el Barça. Y viceversa. Sin Messi, el Barça ha cerrado un año en blanco, acabando la Liga a 13 puntos del campeón, sin Supercopa, sin Copa, sin Champions y sin Europa League. Este torneo merece capítulo aparte, porque aunque para un club del tamaño del Barça parezca un fracaso disputarlo, el fracaso es ni siquiera haber sido capaz de ganarlo. A Messi no le ha ido bien en París, pero al Barça le ha ido de pena sin Leo".

Piqué y la "cultura del esfuerzo"

Otro de los articulistas de ese diario deportivo, Albert Masnou, carga contra las vacas sagradas del vestuario del Barça: "Mientras que el Real acepta la venta de un jugador que días antes había sido MVP de la final de la Champions (Di María) o traspasar a Cristiano sin pensárselo dos veces y no fichar a nadie en su puesto, el Barça fue renovando jugadores que hoy viven pensando en otra cosa que no es el fútbol, manzanas podridas que lejos de transmitir unos valores a los jóvenes, se los llevan de fiesta. Piqué lleva la bandera de todo esto. No hay cultura del esfuerzo en el Barça, ni en el vestuario ni fuera de él y así es muy complicado que Xavi pueda llevar el peso a sus espaldas de todo un club".

El Periódico, por su parte, se consuela con las victorias del Barça femenino de fútbol, que ayer se alzó con la Copa de la Reina tras vencer al Sporting de Huelva por 6-1. "El triplete nacional, el orgullo del Barça" es el titular principal hoy en la sección de Deportes del generalista barcelonés. Y es que además de la Copa, las féminas del equipo azulgrana ganaron también la Liga y la Supercopa.