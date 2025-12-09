Psicosis Mbappé: seria duda ante el City

No gana para disgustos Xabi Alonso en las últimas horas. Tras el batacazo ante el Celta en el Santiago Bernabéu, las dudas en gran parte de la cúpula sobre su proyecto que le sitúan al borde del precipicio y el devastador parte médico de ese lunes con la pésima noticia de la confirmación de la grave lesión de Militao, llega el martes la psicosis Mbappé. El astro galo no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en el entrenamiento previo al duelo frente al City y es seria duda para el duelo de Champions.

Kylian, además de tener un dedo roto, arrastra molestias musculares que no terminan de remitir razón por la que no ha saltado este martes al césped de Valdebebas. La importancia para Xabi Alonso del partido ante el equipo de Pep Guardiola hace pensar que se arriesgará con Mbappé, pero desde el club lanzan un mensaje muy claro: "Es seria duda... y si juega lo haría muy limitado". Su evolución en las próximas horas será vital para saber si puede entrar en la convocatoria.

Alonso tendrá siete bajas seguras este miércoles, la de los lesionados Carvajal, Trent, Huijsen, Militao, Alaba, Mendy y Camavinga.

Tres canteranos -Joan Martínez, Valdepeñas y Cestero- se han entrenado hoy con el primer equipo y tienen muchas opciones de entrar en la convocatoria.