El Barça saca petróleo en el último suspiro

El FC Barcelona ha jugado un mal partido pero ha logrado salir vivo de su visita a St. James’ Park cuando ya parecía condenado. Un penalti transformado por Lamine Yamal en el 96’ ha permitido al conjunto de Hansi Flick rescatar un empate (1-1) ante el Newcastle, en la ida de octavos de final de la Champions. Un resultado mejor que el juego mostrado y que deja todo abierto para la vuelta la próxima semana en el Camp Nou.

Porque, durante muchos minutos, el Barça fue claramente inferior. El Newcastle impuso su ritmo, su intensidad y su presión en una noche fría en el noreste de Inglaterra, obligando a los culés a resistir más que a jugar. El empate final sabe a alivio para un equipo que apenas generó peligro y que encontró la salvación cuando ya saboreaba la derrota.

El guion del partido se cumplió desde el primer minuto. El Newcastle, empujado por el ambiente de St. James’ Park, salió en tromba, decidido a encerrar al Barça cerca de su área. Apenas habían pasado cuatro minutos cuando Joan García cometió un error al escapársele un balón de las manos que estuvo a punto de convertirse en el 1-0. Pau Cubarsí apareció providencial para despejar casi sobre la línea y evitar el primer disgusto de la noche para los de Flick.

El equipo inglés presionaba con intensidad y buscaba ataques rápidos por las bandas, especialmente con Anthony Elanga, muy activo durante toda la primera mitad. El Barça, mientras tanto, tenía dificultades para mantener la posesión. El balón apenas le duraba en los pies y cuando lo recuperaba trataba de salir con excesiva verticalidad, facilitando el trabajo defensivo de las urracas. Joan García tuvo que aparecer por primera vez con acierto en el minuto 16, desviando un disparo cruzado de Elanga tras una rápida transición del Newcastle. Era el reflejo de un Barcelona incómodo e incapaz de imponer su estilo.

No sabemos si es fuera de juego.

SÍ SABEMOS que es un paradón de Joan García.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/NKktVrB39Z — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 10, 2026

Un Barça espeso y sin profundidad

Con el paso de los minutos, el equipo azulgrana logró equilibrar algo más el juego, pero sin conseguir generar peligro real. Pedri y Marc Bernal aparecían a cuentagotas, asfixiados por la presión rival, mientras que Lewandowski vivía prácticamente desconectado del partido. La ocasión más clara del Barça en la primera mitad llegó tras un centro atrás de Raphinha que Dan Burn estuvo a punto de introducir en su propia portería, con el balón rozando el poste. Poco después, Lamine Yamal probó suerte con un disparo que se marchó al lateral de la red.

Fue un espejismo. El Newcastle volvió a estirarse en el tramo final del primer tiempo. Osula lo intentó con un cabezazo que se marchó ligeramente alto y Elanga siguió generando problemas con su velocidad. El Barcelona apenas respondió con un disparo de primeras de Fermín tras una recuperación de Cancelo que detuvo sin problemas Aaron Ramsdale. Muy poco bagaje ofensivo para un equipo que llegaba a Inglaterra con la intención de dar un golpe de autoridad.

El Newcastle golpea primero

La segunda parte comenzó con un panorama muy similar al de la primera. El Newcastle volvió a salir más intenso y pronto puso a prueba a Joan García con un disparo de Harvey Barnes que obligó al portero catalán a intervenir. El partido entró entonces en una fase de ida y vuelta que favorecía claramente a los ingleses. El Barcelona, más cómodo con partidos pausados y controlados, sufría en ese intercambio de golpes.

Aun así, los de Flick tuvieron una gran oportunidad en el minuto 66. Cancelo envió un buen balón largo a Raphinha y el brasileño asistió raso a Lewandowski, que se lanzó al suelo para rematar de primeras. El disparo se marchó demasiado cruzado con Ramsdale prácticamente batido. La respuesta del Newcastle llegó poco después con otra ocasión clarísima: Jacob Murphy apareció completamente solo dentro del área, pero su remate se marchó inexplicablemente por encima del larguero.

Barnes desata la fiesta...

El técnico Eddie Howe movió el banquillo y su equipo ganó aún más energía en la presión. El Newcastle olía sangre y empujaba cada vez con más fuerza ante un Barcelona que comenzaba a acusar el desgaste físico. Incluso llegó a celebrar un gol que fue anulado por fuera de juego de Joelinton después de un disparo al palo de Barnes. Era solo un aviso.

El premio para los ingleses llegó en el minuto 86. Murphy puso un centro desde la derecha que encontró completamente solo a Barnes dentro del área. El extremo remató sin oposición para batir a Joan García y poner el 1-0 ante la explosión de St James’ Park.

El Barcelona parecía no tener respuesta. Flick reaccionó introduciendo a Marcus Rashford, Dani Olmo y Ferran Torres en busca de una reacción desesperada. Incluso se vio obligado a dar entrada al joven Xavi Espart por un Ronald Araujo con rampas.

... pero todo se torció en el último instante

El partido se consumía y el Newcastle saboreaba una victoria histórica en su regreso a unos octavos de final de Champions. El Barcelona apenas había inquietado a Ramsdale y daba la sensación de haber tirado por la borda la oportunidad de encarrilar la eliminatoria.

Pero cuando todo parecía decidido llegó la última jugada. En el minuto 95, Dani Olmo se internó en el área y fue derribado por Malick Thiaw en un penalti claro. El árbitro italiano Marco Guida señaló la pena máxima y el estadio quedó en silencio.

Lamine Yamal asumió la responsabilidad. El joven extremo convenció a Raphinha para lanzar el penalti y no falló: engañó a Ramsdale y firmó el 1-1 en el último suspiro. No hubo tiempo para más. El Barça había sobrevivido a una noche complicada. Visto lo visto, el resultado es oro para los azulgranas.

🌟 Lamine no falla y empata el partido en el último instante. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/W5PPvc8u1g — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 10, 2026

Ficha técnica

Newcastle United, 1: Ramsdale; Trippier (Livramento, m.67), Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Joelinton, Ramsey; Barnes (Willock, m.90), Elanga (Murphy, m.67) y Osula (Gordon, m.67)

FC Barcelona, 1: Joan García; Araújo (Espart m.88), Pau Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal (Casadó, m.73), Pedri (Olmo, m.70); Lamine Yamal, Fermín (Torre, m.88), Raphinha; y Lewandowski (Rashford, m.70)

Goles: 1-0. Barnes, m.87. 1-1. Yamal, de penalti, m.96.

Árbitro: Marco Guida (Italia). Amonestó a Tonali (m.34) y Willock (m.94) por parte del Newcastle United y a Cancelo (m.68) por parte del Barcelona.

Incidencias: Partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en St. James' Park (Newcastle)