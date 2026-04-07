El Primer Palo, dirigido por Juanma Rodríguez, se ha centrado en la previa del Real Madrid – Bayern, en la que han hablado Álvaro Arbeloa y Vinicius JR. Declaraciones de ambos protagonistas que han dado mucho que hablar, especialmente las del técnico blanco.

Preguntado por Kylian Mbappé, el entrenador emplazaba a todos aquellos que tienen dudas sobre el delantero francés, a que le pregunten por el futbolistas la semana que viene, cuando pase la eliminatoria, poniendo así el foco en Mbappé. El porpio Juanma Rodríguez reconocía que "mañana yo no lo pondría" añadiendo que "entiendo la responsabilidad de Álvaro, y entiendo que lo ponga, porque si pierde sin Mbappé se monta la mundial", pero insistía, "si dependiese de mí, no sería titular".

Paul Tenorio sin embargo, no entendía la postura del director del programa ya que "es el mejor finalizador del mundo, ¿Cómo lo vas a dejar en el banquillo en el partido más importante?", aunque le quita presión al francés asegurando que "si no se gana, el foco estará en todos, no solo en Mbappé".