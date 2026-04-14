Arbeloa, con otra baja de última hora para la 'final' en Múnich

El Real Madrid ha ofrecido este martes por la mañana la convocatoria para el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions ante el Bayern de Múnich, este miércoles en el Allianz Arena, y la principal novedad es que en la lista no está Raúl Asencio.

El central canario, que jugó los 90 minutos del partido de LaLiga EA Sports del pasado viernes ante el Girona en el Santiago Bernabéu (1-1), se cae de la relación de convocados de Álvaro Arbeloa de forma inesperada. El jugador, que habría reconducido su relación con el técnico salmantino, sufre gastroenteritis y su ausencia se suma a la de Aurélien Tchouaméni, que en la ida en el Bernabéu vio una amarilla que le impedirá jugar en Alemania.

Hace unos días, el diario Marca desveló con detalle la razón por la que Asencio desapareció repentinamente de las convocatorias del Real Madrid y de cómo ha ido evolucionando la situación hasta un momento en el que las aguas parecen haberse calmado entre el futbolista y su entrenador.

Todo comenzó con el cabreo del jugador tras caerse del once inicial ante el Manchester City, en favor de Dean Huijsen. Consideraba que merecía jugar ya que había hecho un gran esfuerzo ante el Celta al arrastrar una contusión cervical.

Al no disfrutar de minutos ante el equipo de Pep Guardiola, Asencio iba a ser titular contra el Elche, pero se presentó en el despacho de Arbeloa con un médico y alegó leves molestias musculares para no jugar, lo que no sólo molestó al técnico madridista, sino que a su vez provocó el enfado de Antonio Rüdiger porque el alemán pensaba que iba a poder descansar y al final no lo hizo.

A partir de ahí Asencio dejó de contar para Arbeloa, con el que acabó disculpándose en privado. Sin embargo, el entrenador del Real Madrid exigió que esa disculpa fuera en público. Y así lo hizo el canterano en el vestuario recientemente, lo que le habría servido para limar asperezas.

Mientras tanto, algunos medios aseguran que el Madrid contempla llevar a cabo una profunda reestructuración de su parcela defensiva en verano y que Asencio tiene muchas papeletas para ser uno de los sacrificados. De hecho, algún club de Arabia Saudí podría tirar de talonario para tratar de fichar al defensa canario, que con Arbeloa solo ha jugado ocho partidos de 20 posibles.