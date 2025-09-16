Menú

Champions League

En directo, Real Madrid-Marsella: El Madrid vuelve a ganar con diez en su estreno en la Champions

Real Madrid

2
1

Olympique Marsella

Mbappé -p.- (m.28)
Mbappé -p.- (m.81)

Weah (m.22)

El Real Madrid inicia con confianza su camino europeo. Tras el pleno de triunfos en Liga, los blancos buscan los tres puntos ante el Marsella.
EFE
Previa

¡THE CHAAAAAAAMPIOOOOOOONS! ¡Hola a todos! Por fin suena la música celestial de la mejor competición del mundo, y se lo contamos con pelos y señales aquí en Libertad Digital.

En directo, desde el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Marsella.

Dirige la contienda el bosnio Irfan Peljto.
Peligroso rival para el Madrid en el debut

El Real Madrid se presenta como favorito en el estreno en Champions. Juega en casa, pero mucho cuidado con el rival, un siempre peligroso Olympique de Marsella que llega al Bernabéu con jugadores de mucho nivel, viejos conocidos de la Liga española, como Greenwood, Gero Rulli, Aubameyang o Kondogbia, además de Pavard, Hojberg...
Los focos, en Mbappé

El Madrid llega con pleno en Liga tras ganar a Osasuna, Real Oviedo, Mallorca y Real Sociedad, en partidos que han tenido un nombre propio: Kylian Mbappé. El delantero francés ha convertido cuatro tantos y una asistencia en los cuatro primeros partidos de Liga para erigirse como el gran líder madridista, y ahora quiere dar otro paso ante un Marsella al que le ha hecho 10 goles en 15 encuentros como jugador del AS Monaco y el PSG.
Regreso al Bernabéu 16 años después

El Marsella pone a prueba un Santiago Bernabéu en el que no ha ganado en ninguna de sus dos visitas, la última en septiembre de 2009 (hace 16 años). El conjunto francés debe hacer frente a uno de los estadios más imponentes de la competición, y lo intentará con un estilo alegre, valiente y ofensivo, como todos los equipos de Roberto De Zerbi, artífice del mejor Brighton de los últimos años -en la 2022-23 terminó sexto en la Premier League-.
Gran inicio de curso de Greenwood

Los galos buscan cortar esa sequía fuera de casa, en el que será el regreso del conjunto francés a una primera fase de la Champions desde la temporada 2022-23, habiendo ganado solo uno de sus últimos 11 partidos como visitante en la competición. Y en su plantilla, con viejos conocidos como Pierre-Emerick Aubameyang, Gero Rulli, Benjamin Pavard o Geoffrey Kondogbia, destaca por encima de todos Mason Greenwood, autor de tres tantos y otras tres asistencias en este inicio de curso.
El Marsella, también con buenas sensaciones

El Marsella también llega bastante bien al Bernabéu después de golear (4-0) al Lorient en la Ligue 1 este viernes, aunque su inicio está marcado por los altibajos. Los de De Zerbi también pasaron por encima del Paris FC (5-2), aunque el denominador común es que estaban de nuevo arropados por el Vélodrome, donde multiplican sus fortalezas. Pero lejos de su casa, solo han sumado derrotas este curso sin marcar gol.

¡Vinícius, suplente!

¡VAMOS YA CON LOS ONCES INICIALES! En el Madrid juegan de inicio Mastantuono y Rodrygo, mientras que Vinícius es suplente...

Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mbappé y Mastantuono.
De Zerbi sale con todo

De Zerbi, por su parte, sale con todo en el Marsella...
Ambientazo en el Bernabéu

¡TODO PREPARADO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN EL SANTIAGO BERNABÉU!
Disturbios en la previa

Lo que hay que lamentar son los incidentes registrados en los aledaños del Bernabéu, antes del inicio del partido, con las cargas policiales contra los ultras del Marsella...
Arranca la Champions en el Bernabéu

¡YA ESTÁN LOS 22 FUTBOLISTAS SOBRE EL TERRENO DE JUEGO MIENTRAS SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS!
Saludo entre capitanes

Saludo entre los dos capitanes, Fede Valverde y Balerdi.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya el Olympique de Marsela...
Oportunidad Minuto 1

¡¡¡BUENOOOOOOO... LA QUE HA TENIDO AQUÍ MBAPPÉ DE CHILENA NADA MÁS EMPEZAR!!!
Minuto 2

¡Vaya inicio eléctrico en el Bernabéu! Se equivoca el Marsella y roba bien atrás Huijsen... ¡vaya falta de Kondogbia a Mastantuono!
Minuto 3

Bien Carreras atrás para retrasar hacia Courtois... ¡cuidado porque el Marsella también está presionando francamente bien!
Minuto 3

¡Problemas para Trent Alexander-Arnold nada más empezar! Ojo aquí...
Lesión Minuto 4

¡Pues tiene toda la pinta de que Alexander-Arnold no va a poder seguir!
Cambio Minuto 5

¡SE CONFIRMA LA LESIÓN DE TRENT ALEXANDER-ARNOLD! No puede seguir el inglés y entra en su lugar Dani Carvajal.
Oportunidad Minuto 5

¡¡¡AL PAAAAAALOOOOOOOO... MASTANTUOOOOOONOOOOOO!!!
Minuto 6

El inicio en el Bernabéu está siendo absolutamente frenético. Más cosas no pueden estar pasando...
Minuto 7

Así ha sido la ocasión de Mastantuono...
Oportunidad Minuto 8

¡¡¡CHUTA RODRYGO Y METE LA MANO GERO RULLI PARA DESVIAR EL TIRO!!!
Minuto 9

¡¡¡DE NUEVO DISPARA RODRYGO, PERO LE PEGÓ MAL, DEMASIADO CENTRADO!!!
Oportunidad Minuto 10

¡¡¡RUUUUUUUUULLIIIIIIIIIII!!! ¡¡¡ENORME AQUÍ EL META ARGENTINO PARA EVITAR EL GOL DE MBAPPÉ, QUE SE HA INVENTADO UN JUGADON EN EL ÁREA!!!
Minuto 12

¡CHUTA MASTANTUONO CON LA ZURDA DESDE FUERA DEL ÁREA, PERO LA PELOTA NO ENCUENTRA PORTERÍA!
Oportunidad Minuto 13

¡¡¡BUENOOOOOOOO... TREMENDO CHUTAZO DE TIM WEAH QUE A PUNTO ESTUVO DE SORPRENDER A COURTOIS!!!
Minuto 14

¡LE PEGÓ AHORA DEMASIADO MORDIDA GÜLER!
Minuto 17

¡Se ha hecho daño Weah, pero se recupera con bastante rapidez!
Minuto 17

Pudo regresar por fin Weah, ya están once contra once.
Minuto 19

Se queda el Marsella sin espacio... ¡CHUTA MBAPPÉ, SIN ÁNGULO, Y ATRAPA SIN PROBLEMAS RULLI!
Gol Minuto 22

¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL MAAARSEEEEEELLAAAAAAA... GOOOOOOL DE WEAAAAAAAAH!!!
Minuto 22

Error grosero de Güler. Se la lleva Greenwood y habilita para Tim Weah, que bate a Courtois con un gran remate.
Minuto 23

Así ha sido el gol de Weah...
Oportunidad Minuto 24

¡¡¡REMATA WEAH Y TIENE QUE EMPLEARSE A FONDO COURTOIS PARA EVITAR EL 0-2!!!
Penalty Minuto 26

¡¡¡PENAAAAALTIIIII.... PENALTI COMO UNA CASA DE KONDOGBIA A RODRYGO!!!
Minuto 27

Va a lanzar Kylian...
Gol Minuto 28

¡¡¡GOOOOOOOOOL DE MBAPPÉEEEEEEEE!!!! ¡¡¡EMPATA KYLIAN DE PENALTI!!!
Oportunidad Minuto 30

¡¡¡MADRE MÍA, QUÉ JUGADÓN DE MASTANTUONOOOOOOOO!!!
Minuto 31

La pone Weah al segundo palo... ¡¡¡LOS JUGADORES DEL MARSELLA PIDEN PENALTI DE MILITAO!!!
Minuto 32

¡QUÉ BARBARIDAD LO DE MASTANTUONO, OTRO CAÑO DENTRO DEL ÁREA!
Oportunidad Minuto 33

¡¡¡GRAN DISPARO DE TCHOUAMÉNI, Y DESVÍA RULLI A CÓRNER!!!
Tarjeta amarilla Minuto 34

Mala entrega de Valverde... y amarilla para Aurélien Tchouaméni.
Minuto 37

¡CHUTA O’RILEY DESDE LEJOS, PERO DESDE AHÍ ERA IMPOSIBLE SORPRENDER A COURTOIS!
Minuto 38

¡Qué bien aguantó aquí Pavard a Rodrygo!
Oportunidad Minuto 39

¡¡¡CHUTA AUBAMEYAAAAAANG... CONTRA EL LATERAL DE LA RED!!!
Oportunidad Minuto 40

¡¡¡PARADÓN DE RULLI AL DISPARO DE KYLIAN MBAPPÉ!!!
Minuto 42

Balón para el Marsella...
Minuto 43

Bien Carvajal anticipándose a Weah y retrasando hacia Courtois con la cabeza.
Minuto 44

¡Vaya entrada de Aubameyang a Huijsen!
Minuto 45

¡Tres minutos de tiempo añadido!
Minuto 45+1

¡SE MARCHA ARRIBA EL GOLPEO LEJANO DE ARDA GÜLER!
Minuto 45+2

Muy precipitado el envío de Álvaro Carreras.
Minuto 45+2

¡Chuta Greenwood desde fuera del área... fácil para Courtois!
Oportunidad Minuto 45+3

¡¡¡LA QUE HA TENIDO AQUÍ MASTANTUONO DESPUÉS DEL PASE DE MBAPPÉ!!!
Descanso

Trepidante primera parte en el Bernabéu, donde ha habido de todo. Se lesionó pronto Trent (entró Carvajal) y el Madrid empezó a gozar de un sinfín de ocasiones, pero el que se adelantó fue el Marsella con un error de la zaga blanca que aprovechó Tim Weah después de que le habilitara Greenwood. Pero Kondogbia cometió penalti sobre Rodrygo y Mbappé no perdonó desde los 11 metros.
Buen partido de Mastantuono

Muy buena actuación en esta primera parte de Franco Mastantuono, que ha tirado un par de caños dentro del área, ha estrellado un balón en el palo y, al final del primer tiempo, ha tenido una clarísima ocasión, pero perdonó el 2-1.
Volvemos enseguida

¡Es todo por ahora! Pero no se vayan muy lejos porque regresamos enseguida con la segunda parte de este Real Madrid-Marsella.

¡Hasta ahora mismo!
A punto de comenzar la segunda parte

¡No hay cambios en ninguno de los dos equipos!
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOOMIIIIEEEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve ya la pelota el Real Madrid...
Minuto 47

Córner a favor del Madrid...
Minuto 49

¡Vaya córner que le acaba de regalar el Marsella al Madrid!
Oportunidad Minuto 49

¡¡¡AL PAAAAAAALOOOOOO... MBAPPÉEEEEEEE!!! ¡¡¡SE ENVENENÓ ESE BALÓN!!!
Minuto 52

El Madrid merece el segundo gol, pero de momento no llega.
Minuto 53

¡¡¡CHUTA MASTANTUONO CON LA ZURDA... PERO NO PUDO SORPRENDER DESDE AHÍ A RULLI!!!
Minuto 54

¡Ha caído Mbappé dentro del área... pero no pita de momento el colegiado el penalti!
Tarjeta amarilla Minuto 54

Amarilla para Militao... mientras Mbappé tiene que ser atendido sobre el césped.
Oportunidad Minuto 56

¡LA HA TENIDO AQUÍ AUBAMEYANG!
Minuto 57

Ojo a la contra de los marselleses...
Minuto 58

Centra Greenwood hacia el segundo palo, pero acaba despejando Huijsen.
Minuto 59

¡OJO PORQUE SE HA PODIDO LESIONAR BALERDI!
Minuto 59

Segundo cambio en el Madrid: se marcha Mastantuono y entra en su lugar Brahim.
Minuto 60

¡OJO PORQUE AL FINAL NO VA A SALIR BRAHIM! Ha reculado Xabi Alonso.
Minuto 60

Parece que finalmente va a entrar Vinícius.
Minuto 61

Finalmente va a haber doble cambio en el Madrid: entrarán Brahim y Vinícius.
Cambio Minuto 63

Doble cambio en el Madrid: se van Rodrygo y Mastantuono, entran Vinícius y Brahim.
Minuto 64

Tiene que salir Courtois de su área para despejar el peligro.
Cambio Minuto 65

También hay cambios en el Marsella, dos: se van O’Riley y Kondogbia, entran Vermeeren y Paixao.
Minuto 67

¡SE ACABA DEJANDO VINICIUS LA PELOTA ATRÁS!
Minuto 68

¡Se duele Rulli en el suelo tras un encontronazo con Carvajal!
Minuto 69

¡BUENO, BUENO, BUENO, QUÉ EXAGERACIÓN! ¡SE ESTÁ CHEQUEANDO UNA POTENCIAL CARTULINA ROJA PARA DANI CARVAJAL!
Minuto 70

¡Lo va a ver el colegiado en el vídeo!
Minuto 71

Tiene mala pinta, la verdad...

Tarjeta roja directa Minuto 71

¡¡¡ROJA PARA DANI CARVAJAL!!! Sin el lateral de Leganés para la próxima jornada y con Trent lesionado.
Minuto 72

Rulli ha echado muchísimo teatro, pero se lo podía haber ahorrado Carvajal.
Cambio Minuto 72

Cambio en el Madrid: se va Güler y entra Raúl Asencio.
Minuto 73

¡SE MARCHA ALTO EL REMATE DE HUIJSEN!
Tarjeta amarilla Minuto 74

Amarilla para Medina por una entrada a destiempo sobre Brahim.
Minuto 75

¡MUY FORZADO Y SIN PELIGRO ESA TIJERA DE MBAPPÉ EN LA FRONTAL!
Cambio Minuto 77

Doble cambio en el Olympique de Marsella: entran Gouiri y Murillo por Weah y Emerson.
Minuto 78

¡CHUTA VINICIUS Y DESVÍA RULLI!
Penalty Minuto 79

¡¡¡PEEEEENAAAALTIIIIIIII!!! ¡¡¡PENALTI A FAVOR DEL MADRID!!!
Minuto 80

La mano de Medina es clara, pero el problema es de interpretación.
Minuto 80

De nuevo Mbappé al punto de los 11 metros.
Gol Minuto 81

¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉEEEEEEEE... LA PELOTA ENTRÓ, CON SUSPENSE, PERO ENTRÓ!!!
Minuto 82

Toca el Marsella y el Madrid, con uno menos, se defiende como puede atrás.
Minuto 84

¡CHUTA BRAHIM Y DESVÍA RULLI! Demasiados tiros del Madrid al muñeco.
Minuto 86

Balón en largo de Tchouaméni hacia Brahim... pero toda la ventaja es para Rulli.
Cambio Minuto 87

Último cambio en el Marsella: entra al campo Egan-Riley por Pavard.
Minuto 88

¡NO PUDO REMATAR BIEN GREENWOOD Y SACARÁ COURTOIS DE PORTERÍA!
Minuto 89

Centra Valverde y saca petróleo con este córner...
Minuto 90

¡¡¡SIETE MINUTOS MÁS DE AÑADIDO!!!
Oportunidad Minuto 90+2

¡¡¡LA HA TENIDO AQUÍ GREENWOOD PARA EL MARSELLA!!!
Minuto 90+3

Falta de Gouiri sobre Asencio.
Minuto 90+3

Presiona arriba el Madrid...
Minuto 90+4

Aguantando como puede el Madrid...
Minuto 90+5

¡Córner a favor del Marsella!
Minuto 90+5

¡SE MARCHA ALTO EL REMATE DE BALERDI!
Minuto 90+6

¡Sigue dándolo todo Carreras en el 96’!
Tarjeta amarilla Minuto 90+6

Amarilla para Carreras...
Comienzo o final Minuto 90+7

¡¡¡FIIIIIIINAAAAAAL EN EL BERNABÉU!!! COMO EL PASADO SÁBADO EN ANOETA, EL REAL MADRID VUELVE A GANAR CON DIEZ.
Sufrida victoria en el estreno

Costó, pero al fin y al cabo el Madrid ha sacado los tres puntos. Weah adelantó al Marsella pero Mbappé firmó un doblete desde los once metros para liderar la remontada de los blancos, en un partido en el que Carvajal se autoexpulsó por una tontería, dejando a su equipo con uno menos de cara a la última media hora.
Cruz para Athletic y Villarreal

Peor le han ido las cosas al Athletic de Bilbao y al Villarreal al perder frente al Arsenal (0-2) y el Tottenham (1-0), respectivamente.
Atlético y Barça

Mañana y el jueves, turno para Atlético de Madrid y Barça.

Este miércoles, a las 21:00, Liverpool-Atlético; y a la misma hora, un día después, Newcastle-Barcelona.
Cierre

¡Nada más por mi parte y a descansar, que ya toca!

¡Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima!

Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Trent Alexander-Arnold
  • Éder Militão
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Federico Valverde
  • Aurélien Tchouaméni
  • Franco Mastantuono
  • Arda Güler
  • Rodrygo
  • Kylian Mbappé
  • Suplentes: Andriy Lunin, Fran González, Fran García, Daniel Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Vinícius Júnior y Gonzalo García

Olympique Marsella

  • Gerónimo Rulli
  • Facundo Medina
  • Leonardo Balerdi
  • Benjamin Pavard
  • Emerson Palmieri
  • Geoffrey Kondogbia
  • Pierre-Emile Højbjerg
  • Mason Greenwood
  • Matt O'Riley
  • Timothy Weah
  • Pierre-Emerick Aubameyang
  • Suplentes: Jeffrey de Lange, Jelle Van Neck, Conrad Jaden Egan-Riley, Amir Murillo, Angel Gomes, Arthur Vermeeren, Bilal Nadir, Darryl Bakola, Amine Gouiri, Igor Paixão y Robinio Vaz

