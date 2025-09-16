En directo, Real Madrid-Marsella: El Madrid vuelve a ganar con diez en su estreno en la Champions
Real Madrid
Olympique Marsella
Mbappé -p.- (m.28)
Mbappé -p.- (m.81)
Weah (m.22)
¡THE CHAAAAAAAMPIOOOOOOONS! ¡Hola a todos! Por fin suena la música celestial de la mejor competición del mundo, y se lo contamos con pelos y señales aquí en Libertad Digital.
En directo, desde el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Marsella.
Dirige la contienda el bosnio Irfan Peljto.
El Real Madrid se presenta como favorito en el estreno en Champions. Juega en casa, pero mucho cuidado con el rival, un siempre peligroso Olympique de Marsella que llega al Bernabéu con jugadores de mucho nivel, viejos conocidos de la Liga española, como Greenwood, Gero Rulli, Aubameyang o Kondogbia, además de Pavard, Hojberg...
El Madrid llega con pleno en Liga tras ganar a Osasuna, Real Oviedo, Mallorca y Real Sociedad, en partidos que han tenido un nombre propio: Kylian Mbappé. El delantero francés ha convertido cuatro tantos y una asistencia en los cuatro primeros partidos de Liga para erigirse como el gran líder madridista, y ahora quiere dar otro paso ante un Marsella al que le ha hecho 10 goles en 15 encuentros como jugador del AS Monaco y el PSG.
El Marsella pone a prueba un Santiago Bernabéu en el que no ha ganado en ninguna de sus dos visitas, la última en septiembre de 2009 (hace 16 años). El conjunto francés debe hacer frente a uno de los estadios más imponentes de la competición, y lo intentará con un estilo alegre, valiente y ofensivo, como todos los equipos de Roberto De Zerbi, artífice del mejor Brighton de los últimos años -en la 2022-23 terminó sexto en la Premier League-.
Los galos buscan cortar esa sequía fuera de casa, en el que será el regreso del conjunto francés a una primera fase de la Champions desde la temporada 2022-23, habiendo ganado solo uno de sus últimos 11 partidos como visitante en la competición. Y en su plantilla, con viejos conocidos como Pierre-Emerick Aubameyang, Gero Rulli, Benjamin Pavard o Geoffrey Kondogbia, destaca por encima de todos Mason Greenwood, autor de tres tantos y otras tres asistencias en este inicio de curso.
El Marsella también llega bastante bien al Bernabéu después de golear (4-0) al Lorient en la Ligue 1 este viernes, aunque su inicio está marcado por los altibajos. Los de De Zerbi también pasaron por encima del Paris FC (5-2), aunque el denominador común es que estaban de nuevo arropados por el Vélodrome, donde multiplican sus fortalezas. Pero lejos de su casa, solo han sumado derrotas este curso sin marcar gol.
¡VAMOS YA CON LOS ONCES INICIALES! En el Madrid juegan de inicio Mastantuono y Rodrygo, mientras que Vinícius es suplente...
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 16, 2025
🆚 @OM_Espanol pic.twitter.com/Z0oYt1n8lM
Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Rodrygo, Mbappé y Mastantuono.
De Zerbi, por su parte, sale con todo en el Marsella...
𝑺𝑻𝑨𝑹𝑻𝑰𝑵𝑮 𝑿𝑰 #RMAOM 🤺
Les onze Olympiens choisis par 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour défier le @realmadrid 😤 pic.twitter.com/D3c7GZmwxK— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 16, 2025
¡TODO PREPARADO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN EL SANTIAGO BERNABÉU!
¡YA ESTÁN LOS 22 FUTBOLISTAS SOBRE EL TERRENO DE JUEGO MIENTRAS SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS!
Saludo entre los dos capitanes, Fede Valverde y Balerdi.
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya el Olympique de Marsela...
¡¡¡BUENOOOOOOO... LA QUE HA TENIDO AQUÍ MBAPPÉ DE CHILENA NADA MÁS EMPEZAR!!!
¡Vaya inicio eléctrico en el Bernabéu! Se equivoca el Marsella y roba bien atrás Huijsen... ¡vaya falta de Kondogbia a Mastantuono!
Bien Carreras atrás para retrasar hacia Courtois... ¡cuidado porque el Marsella también está presionando francamente bien!
¡Problemas para Trent Alexander-Arnold nada más empezar! Ojo aquí...
¡Pues tiene toda la pinta de que Alexander-Arnold no va a poder seguir!
¡SE CONFIRMA LA LESIÓN DE TRENT ALEXANDER-ARNOLD! No puede seguir el inglés y entra en su lugar Dani Carvajal.
¡¡¡AL PAAAAAALOOOOOOOO... MASTANTUOOOOOONOOOOOO!!!
El inicio en el Bernabéu está siendo absolutamente frenético. Más cosas no pueden estar pasando...
Así ha sido la ocasión de Mastantuono...
PALO DE FRANCO MASTANTUONO.September 16, 2025
¡¡¡CHUTA RODRYGO Y METE LA MANO GERO RULLI PARA DESVIAR EL TIRO!!!
¡¡¡DE NUEVO DISPARA RODRYGO, PERO LE PEGÓ MAL, DEMASIADO CENTRADO!!!
¡¡¡RUUUUUUUUULLIIIIIIIIIII!!! ¡¡¡ENORME AQUÍ EL META ARGENTINO PARA EVITAR EL GOL DE MBAPPÉ, QUE SE HA INVENTADO UN JUGADON EN EL ÁREA!!!
¡CHUTA MASTANTUONO CON LA ZURDA DESDE FUERA DEL ÁREA, PERO LA PELOTA NO ENCUENTRA PORTERÍA!
¡¡¡BUENOOOOOOOO... TREMENDO CHUTAZO DE TIM WEAH QUE A PUNTO ESTUVO DE SORPRENDER A COURTOIS!!!
¡LE PEGÓ AHORA DEMASIADO MORDIDA GÜLER!
¡Se ha hecho daño Weah, pero se recupera con bastante rapidez!
Pudo regresar por fin Weah, ya están once contra once.
Se queda el Marsella sin espacio... ¡CHUTA MBAPPÉ, SIN ÁNGULO, Y ATRAPA SIN PROBLEMAS RULLI!
¡¡¡¡GOOOOOOOOOOL DEL MAAARSEEEEEELLAAAAAAA... GOOOOOOL DE WEAAAAAAAAH!!!
Error grosero de Güler. Se la lleva Greenwood y habilita para Tim Weah, que bate a Courtois con un gran remate.
Así ha sido el gol de Weah...
🚨🇪🇺 TIMOTHY WEAH OPENS THE SCORING FOR MARSEILLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Real Madrid 0-1 Marseille.pic.twitter.com/1aCOQFnfqs— Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 16, 2025
¡¡¡REMATA WEAH Y TIENE QUE EMPLEARSE A FONDO COURTOIS PARA EVITAR EL 0-2!!!
¡¡¡PENAAAAALTIIIII.... PENALTI COMO UNA CASA DE KONDOGBIA A RODRYGO!!!
Va a lanzar Kylian...
¡¡¡GOOOOOOOOOL DE MBAPPÉEEEEEEEE!!!! ¡¡¡EMPATA KYLIAN DE PENALTI!!!
¡¡¡MADRE MÍA, QUÉ JUGADÓN DE MASTANTUONOOOOOOOO!!!
La pone Weah al segundo palo... ¡¡¡LOS JUGADORES DEL MARSELLA PIDEN PENALTI DE MILITAO!!!
¡QUÉ BARBARIDAD LO DE MASTANTUONO, OTRO CAÑO DENTRO DEL ÁREA!
¡¡¡GRAN DISPARO DE TCHOUAMÉNI, Y DESVÍA RULLI A CÓRNER!!!
Mala entrega de Valverde... y amarilla para Aurélien Tchouaméni.
¡CHUTA O’RILEY DESDE LEJOS, PERO DESDE AHÍ ERA IMPOSIBLE SORPRENDER A COURTOIS!
¡Qué bien aguantó aquí Pavard a Rodrygo!
¡¡¡CHUTA AUBAMEYAAAAAANG... CONTRA EL LATERAL DE LA RED!!!
¡¡¡PARADÓN DE RULLI AL DISPARO DE KYLIAN MBAPPÉ!!!
Balón para el Marsella...
Bien Carvajal anticipándose a Weah y retrasando hacia Courtois con la cabeza.
¡Vaya entrada de Aubameyang a Huijsen!
¡Tres minutos de tiempo añadido!
¡SE MARCHA ARRIBA EL GOLPEO LEJANO DE ARDA GÜLER!
Muy precipitado el envío de Álvaro Carreras.
¡Chuta Greenwood desde fuera del área... fácil para Courtois!
¡¡¡LA QUE HA TENIDO AQUÍ MASTANTUONO DESPUÉS DEL PASE DE MBAPPÉ!!!
Trepidante primera parte en el Bernabéu, donde ha habido de todo. Se lesionó pronto Trent (entró Carvajal) y el Madrid empezó a gozar de un sinfín de ocasiones, pero el que se adelantó fue el Marsella con un error de la zaga blanca que aprovechó Tim Weah después de que le habilitara Greenwood. Pero Kondogbia cometió penalti sobre Rodrygo y Mbappé no perdonó desde los 11 metros.
Muy buena actuación en esta primera parte de Franco Mastantuono, que ha tirado un par de caños dentro del área, ha estrellado un balón en el palo y, al final del primer tiempo, ha tenido una clarísima ocasión, pero perdonó el 2-1.
¡Es todo por ahora! Pero no se vayan muy lejos porque regresamos enseguida con la segunda parte de este Real Madrid-Marsella.
¡Hasta ahora mismo!
¡No hay cambios en ninguno de los dos equipos!
¡¡¡COOOOOOMIIIIEEEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve ya la pelota el Real Madrid...
Córner a favor del Madrid...
¡Vaya córner que le acaba de regalar el Marsella al Madrid!
¡¡¡AL PAAAAAAALOOOOOO... MBAPPÉEEEEEEE!!! ¡¡¡SE ENVENENÓ ESE BALÓN!!!
El Madrid merece el segundo gol, pero de momento no llega.
¡¡¡CHUTA MASTANTUONO CON LA ZURDA... PERO NO PUDO SORPRENDER DESDE AHÍ A RULLI!!!
¡Ha caído Mbappé dentro del área... pero no pita de momento el colegiado el penalti!
Amarilla para Militao... mientras Mbappé tiene que ser atendido sobre el césped.
¡LA HA TENIDO AQUÍ AUBAMEYANG!
Ojo a la contra de los marselleses...
Centra Greenwood hacia el segundo palo, pero acaba despejando Huijsen.
¡OJO PORQUE SE HA PODIDO LESIONAR BALERDI!
Segundo cambio en el Madrid: se marcha Mastantuono y entra en su lugar Brahim.
¡OJO PORQUE AL FINAL NO VA A SALIR BRAHIM! Ha reculado Xabi Alonso.
Parece que finalmente va a entrar Vinícius.
Finalmente va a haber doble cambio en el Madrid: entrarán Brahim y Vinícius.
Doble cambio en el Madrid: se van Rodrygo y Mastantuono, entran Vinícius y Brahim.
Tiene que salir Courtois de su área para despejar el peligro.
También hay cambios en el Marsella, dos: se van O’Riley y Kondogbia, entran Vermeeren y Paixao.
¡SE ACABA DEJANDO VINICIUS LA PELOTA ATRÁS!
¡Se duele Rulli en el suelo tras un encontronazo con Carvajal!
¡BUENO, BUENO, BUENO, QUÉ EXAGERACIÓN! ¡SE ESTÁ CHEQUEANDO UNA POTENCIAL CARTULINA ROJA PARA DANI CARVAJAL!
¡Lo va a ver el colegiado en el vídeo!
Tiene mala pinta, la verdad...
¡¡¡ROJA PARA DANI CARVAJAL!!! Sin el lateral de Leganés para la próxima jornada y con Trent lesionado.
Rulli ha echado muchísimo teatro, pero se lo podía haber ahorrado Carvajal.
Cambio en el Madrid: se va Güler y entra Raúl Asencio.
¡SE MARCHA ALTO EL REMATE DE HUIJSEN!
Amarilla para Medina por una entrada a destiempo sobre Brahim.
¡MUY FORZADO Y SIN PELIGRO ESA TIJERA DE MBAPPÉ EN LA FRONTAL!
Doble cambio en el Olympique de Marsella: entran Gouiri y Murillo por Weah y Emerson.
¡CHUTA VINICIUS Y DESVÍA RULLI!
¡¡¡PEEEEENAAAALTIIIIIIII!!! ¡¡¡PENALTI A FAVOR DEL MADRID!!!
La mano de Medina es clara, pero el problema es de interpretación.
De nuevo Mbappé al punto de los 11 metros.
¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉEEEEEEEE... LA PELOTA ENTRÓ, CON SUSPENSE, PERO ENTRÓ!!!
Toca el Marsella y el Madrid, con uno menos, se defiende como puede atrás.
¡CHUTA BRAHIM Y DESVÍA RULLI! Demasiados tiros del Madrid al muñeco.
Balón en largo de Tchouaméni hacia Brahim... pero toda la ventaja es para Rulli.
Último cambio en el Marsella: entra al campo Egan-Riley por Pavard.
¡NO PUDO REMATAR BIEN GREENWOOD Y SACARÁ COURTOIS DE PORTERÍA!
Centra Valverde y saca petróleo con este córner...
¡¡¡SIETE MINUTOS MÁS DE AÑADIDO!!!
¡¡¡LA HA TENIDO AQUÍ GREENWOOD PARA EL MARSELLA!!!
Falta de Gouiri sobre Asencio.
Presiona arriba el Madrid...
Aguantando como puede el Madrid...
¡Córner a favor del Marsella!
¡SE MARCHA ALTO EL REMATE DE BALERDI!
¡Sigue dándolo todo Carreras en el 96’!
Amarilla para Carreras...
¡¡¡FIIIIIIINAAAAAAL EN EL BERNABÉU!!! COMO EL PASADO SÁBADO EN ANOETA, EL REAL MADRID VUELVE A GANAR CON DIEZ.
Costó, pero al fin y al cabo el Madrid ha sacado los tres puntos. Weah adelantó al Marsella pero Mbappé firmó un doblete desde los once metros para liderar la remontada de los blancos, en un partido en el que Carvajal se autoexpulsó por una tontería, dejando a su equipo con uno menos de cara a la última media hora.
Peor le han ido las cosas al Athletic de Bilbao y al Villarreal al perder frente al Arsenal (0-2) y el Tottenham (1-0), respectivamente.
Mañana y el jueves, turno para Atlético de Madrid y Barça.
Este miércoles, a las 21:00, Liverpool-Atlético; y a la misma hora, un día después, Newcastle-Barcelona.
¡Nada más por mi parte y a descansar, que ya toca!
¡Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima!
