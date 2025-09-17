En directo, Liverpool-Atlético de Madrid: Llorente da alas al Atlético antes del descanso
Liverpool
Atlético de Madrid
Robertson (m.3)
Salah (m.5)
Llorente (m.45+2)
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAA LA SEGUNDA MITAD!!! Mueve ya el Atlético de Madrid y no hay cambios en ninguno de los dos equipos.
A punto de comenzar la segunda mitad en Anfield.
¡Es todo, amigos... por ahora! ¡No se vayan muy lejos porque regresamos en un periquete con la segunda parte de este Liverpool-Atlético de Madrid!
Primeros minutos muy malos para el Atlético. El Liverpool se puso 2-0 antes del 6’ con los tantos de Robertson -al desviar una falta lanzada por Salah- y otro gol acto seguido del egipcio. El equipo de Simeone se hizo con la pelota y los Reds pudieron marcar el tercero a la contra, pero lo que llegó fue el 2-1, obra de Marcos Llorente, antes del descanso, para dar alas a los colchoneros en este escenario tan complicado como es Anfield.
¡¡¡FIIIIINAAAAAAAL... NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO EN ANFIELD CON ESTE 2-1 EN EL LUMINOSO!!!
Amarilla para Lenglet.
¡PUES EL GOL TERMINA SUBIENDO AL MARCADOR!
¡Vaya remate que se ha sacado Llorente dentro del área! El Liverpool reclama que Griezmann estaba molestando a Alisson.
¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DE MAAARCOOOOOOOS LLOREEEEEENTEEEEEE!!!
Despejando sin contemplaciones Robertson.
¡Cuatro minutos más!
¡¡¡NO LLEGA A REMATAR FRIMPONG EN EL ÁREA PEQUEÑA Y EL ATLÉTICO SE DEFIENDE CON UÑAS Y DIENTES!!!
Pase al hueco de Barrios para Griezmann... pero toda la ventaja fue para Alisson.
¡DE NUEVO ISAK... BUSCANDO EL SUECO EL GOL CON INSISTENCIA!
¡CHUTA ISAK DE PRIMERAS, PERO LA PELOTA NO ENCONTRÓ PORTERÍA!
Se defiende atrás como puede el Atlético...
¡¡¡NO HAY PENALTI, BIEN POR EL ÁRBITRO!!!
¡Lo va a ver el colegiado en el VAR!
¡Bueno, bueno, bueno! Eso no puede ser penalti de Lenglet en la vida. Pero con este fútbol que tenermos ahora...
¡¡¡OJO PORQUE PARECE QUE HAY PENALTI A FAVOR DEL LIVERPOOL!!!
¡Se duele Javi Galán, que está sangrando por la nariz!
¡¡¡GOLPEA SALAH Y ATRAPA OBLAK EN DOS TIEMPOS!!! ¡¡¡Y OJO PORQUE SE HA HECHO MUCHO DAÑO ISAK TRAS UNA ENTRADA DURÍSIMA DE UN LE NORMAND QUE VE LA AMARILLA!!!
¡Ojo a esas pérdidas en zona tan peligrosa!
La pelota pasa a estar en poder del Atlético de Madrid.
¡LE PEGA NICO GONZÁLEZ DESDE FUERA DEL ÁREA, PERO EL BALÓN SE VA DESVIADO!
Calientan cinco jugadores del Liverpool. Slot quiere tenerlos enchufados.
Buena recuperación por parte de Pablo Barrios...
Está reaccionando el Atlético, que empieza a merodear el área de Alisson cada vez con más peligro, pero las contras del Liverpool son peligrosísimas.
¡La pone Giuliano dentro del área, pero acaba despejando Konaté!
¡¡¡A PUNTO DE MARCAR SALAH UN GOLAZO!!!
Buena presión de Raspadori sobre Gravenberch.
La pone en largo Cody Gakpo, pero salió a tiempo Oblak para atrapar la pelota.
La cuelga Griezmann desde la izquierda y acaba atrapando Alisson en dos tiempos.
Está Simeone que se sube por las paredes...
Ha caído Szloboszlai en la frontal del área, pero no pita nada el colegiado.
Lo peor para el Atlético es que el Liverpool no va a parar...
¡Tampoco! La UEFA le da finalmente el gol a Robertson.
El primer gol hay que atribuírselo a Pablo Barrios en propia meta...
Así ha sido el primer gol de Salah...
Atrapa Alisson... ¡y ojo porque vuelve de nuevo el Liverpool a la carga!
Tremenda pared dentro del área. Salah se va de Gallagher y se planta ante Oblak batiéndole con un remate raso y cruzado.
¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DE SALAAAAAAAAAAAAH!!! ¡¡¡2-0 EN EL MINUTO 5!!!
Le pega fatal Salah en el golpeo de la falta, pero tiene la suerte de que la pelota la tocan entre Robertson y Barrios, y se acaba colando en la portería de un Oblak que nada pudo hacer.
¡¡¡GOOOOOOOOOOOL DE SALAAAAAAAAAAAH!!! ¡¡¡VAYA SUERTE QUE HA TENIDO AQUÍ EL LIVERPOOL!!!
¡Vaya falta de Lenglet sobre Gravenberch! Peligrosísima...
Falta de Salah después de perder la pelota...
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Rueda ya el balón en Anfield...
El once del Liverpool da miedo. Es verdad que no ha acabado de arrancar del todo bien en lo que a juego se refiere, pero en cuanto estos tíos terminen de acoplarse...
El Atlético viste completamente de azul.
¡TREMENDO AMBIENTAZO EL QUE SE VIVE YA EN ANFIELD!
¡Y este es el once de Arne Slot en el Liverpool!
Alisson Becker; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai; Salah, Isak y Gakpo.
¡VAMOS CON LOS ONCES! Raspadori y Javi Galán, titulares en el Atlético de Madrid. Sorloth se queda de inicio en el banquillo.
Tanto el Liverpool como el Atlético estuvieron en el Top 8 del nuevo formato la pasada campaña, en la primera y la quinta plaza, respectivamente, pero les sirvió de poco porque ambos se despidieron en el primer cruce de octavos, en ambos casos por penaltis, ante el PSG (pese a ganar la ida en París) y el Real Madrid (una vez más verdugo europeo colchonero), respectivamente.
El Atlético llega después de haber sumado cinco puntos de 12 posibles: tras perder contra el Espanyol y empatar con el Elche y Alavés, los colchoneros por fin pudieron lograr su primer triunfo en Liga, contra el Villarreal en casa.
El Liverpool ha empezado de forma opuesta al Atlético, ganando sus cuatro partidos de Premier, pero sus sensaciones no han terminado de ser las mejores y también cedió la Community Shield (la Supercopa de Inglaterra), por penaltis ante el Crystal Palace. Los Reds han dejado alguna duda defensiva y algo de falta de acoplamiento por sus numerosos, talentosos y millonarios fichajes como Florian Wirtz, Alexander Isak o Hugo Ekitiké.
Un primer examen de mucho nivel tanto para el Atlético con el fin de empezar a tantear sus posibilidades, aparcar dudas y para probar la profundidad de su armario, algo vacío por nuevas bajas como las de Julián Álvarez y Johnny Cardoso, que se suman a las ya conocidas de Thiago Almada, Baena y Giménez. En cambio, Simeone sí puede contar con Hancko.
El Atlético de Madrid comienza hoy un nuevo intento de volver a brillar entre los mejores equipos europeos con su estreno en la fase de liga de la Champions y lo hace en Anfield ante un candidato a todo como el Liverpool.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la primera jornada de Champions.
En directo, desde Anfield, Liverpool-Atlético de Madrid.
Con el arbitraje del italiano Maurizio Mariani.
Liverpool
- Alisson
- Jeremie Frimpong
- Ibrahima Konaté
- Virgil van Dijk
- Andrew Robertson
- Dominik Szoboszlai
- Ryan Gravenberch
- Mohamed Salah
- Florian Wirtz
- Cody Gakpo
- Alexander Isak
- Suplentes: Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Miloš Kerkez, Joe Gomez, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Wataru Endo, Alexis Mac Allister, Hugo Ekitiké, Rio Ngumoha y Jayden Danns
Atlético de Madrid
- Jan Oblak
- Marcos Llorente
- Robin Le Normand
- Clément Lenglet
- Javi Galán
- Giuliano Simeone
- Pablo Barrios
- Conor Gallagher
- Nicolás González
- Giacomo Raspadori
- Antoine Griezmann
- Suplentes: Juan Musso, Salvador Esquivel, Nahuel Molina, Dávid Hancko, Marc Pubill, Matteo Ruggeri, Koke, Taufik Seidu, Rayane Belaid, Alexander Sørloth y Carlos Martín