Golazo de Mbappé para el segundo
Real Madrid
Espanyol
Militao (min. 21) Mbappé (min.47)
El Real Madrid llega al partido ante el Espanyol como líder. El cuadro perico está en lo más alto también tras un gran inicio.
¡BIENVENIDAS/OS AL SANTIAGO BERNABÉU!
ONCE DEL ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali; Calero, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito, Pol Lozano; Dolan, Puado y Roberto.
ONCE DEL REAL MADRID:
Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Vinicius, Mbappé y Gonzalo.
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Primer disparo de Urko a las manos de Courtois. Muy flojo el tiro.
Primeros compases del partido con el Espanyol valiente buscando el balón y con el Real Madrid metiendo miedo con Mbappé.
El Espanyol ha perdido el balón y ahora es el Real Madrid el que domina, de momento, sin ser incisivo.
Carvajal le birla el balón a Puado cuando el delantero Espanyol casi caza un balón largo de Dmitrovic.
Disparo tímido de Vinícius que no ve portería. El brasileño desborda, pero no pega con potencia.
¡MILITAO EVITA EL REMATE DE ROBERTO EN EL CORAZÓN DEL ÁREA!
Sigue atascado el Real Madrid
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE MILITAO CON UN DISPARO DESDE 25 METROS!
Tremendo disparo que se ha sacado de la manga Militao . El golazo es descomunal. Tocó Dmitrovic, pero no pudo hacer nada.
¡SE PASEA EL CENTRO DE MBAPPÉ PARA CARVAJAL! No le pegó el lateral de milagro al balón.
Pausa de hidratación en el Bernabéu.
¡LA TUVO EL ESPANYOL PERO DOLAN SE QUEDÓ SIN ÁNGULO! Regateó a Courtois, pero se quedó sin espacio para pegarle.
¡LA TUVO VINÍCIUS CON UN DISPARO CRUZADO! Después Asencio se hizo grande ante Roberto y le quitó el balón dentro del área blanca.
Amarilla para Tchouameni.
¡DISPARO AL LATERAL DE LA RED DE MBAPPÉ! No era fuera de juego. El Madrid busca el 2-0.
¡HA ROZADO EL GOL CALERO! Centro lateral de Edu Expósito y Calero se tiró para rematar in dar a la pelota. Era muy clara con Courtois vendido.
¡TRES MINUTOS!
¡FALLÓ MBAPPÉ UN GOL CLARO QUE LE REGALÓ VINÍCIUS! Pase de la muerte y el francés le pega mal en carrera y se le va fuera. Mantantuono también estaba para rematar. Clarísima.
¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE!
Primera parte que se decantó del lado blanco con el golazo desde su casa de Militao. No fue fácil para el equipo de Xabi Alonso hacerle daño al conjunto perico, sobre todo porque el equipo de Manolo tiene muy claro a lo que juega con el balón en los pies. El problemas de los catalanes es que no estuvieron nada finos cerca de Courtois. Las tuvieron y no las aprovecharon. El Madrid es todo lo contrario. Si no puede marcar con los cuatro delanteros que tenía sobre el campo puede llegar un central y reventar la pelota para ponerla en el fondo de la red.
Militao fue el encargado de desatascar a los merengues con la famosa frase que se grita mucho en los estadios: "Hay que tirar". Pues Militao tiró y Dmitrovic a pesar de tocarla no pudo evitar el 1-0 blanco.
Eso sí, el Madrid volvió a sentirse atascado en la medular a pesar de tener a Mantantuono haciendo de las suyas por dentro. Se sigue notando la ausencia de Bellingham.
¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ, GOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!
A base de golpeos el Real Madrid se está llevando los tres puntos. Empeine de Mbappé, balón al palo corto y golazo. Dmitrovic no ve una hoy.
Si en la primera parte Militao fue el que dejó KO a Dmitrovic en la segunda apareció Mbappé para hacer lo propio ante el exportero del Sevilla, el cual rozó el tiro del central, pero ni vio el del francés.
¡LA TUVO DE VASELINA MBAPPÉ A PASE DE MASTANTUONO! Pecó de hacerlo bonito el galo.
El Espanyol ofensivamente lleva desaparecido media hora. El Real Madrid, cómodo sin pasar ningún tipo de apuro.
Se preparan cambios en el Real Madrid
Entra Güler por Gonzalo. No tuvo su día el canterano blanco.
Koleosho, Pickel y Jofre entran en el Espanyol.
¡FALLÓ PRIMERO MBAPPÉ POR DOS VECES, DESPUÉS LLEGÓ EL DISPARO AL PALO DE VINÍCIUS Y OTRA MBAPPÉ SE TOPA CON EL LARGUERO! Cuatro seguidas del Madrid.
¡CABEZAZO DE MILITAO FUERA! Otra más. El Espanyol, superadísimo.
¡CABEZAZO DE ROBERTO FUERA! El Espanyol reaparece con esta ocasión.
Ojo a Mbappé ayudando en defensa. Le ha puesto las pilas Xabi Alonso.
Juego peligroso de Mastantuono. Amarilla. Pausa de hidratación además.
Dato histórico: el Espanyol lleva sin ganar en el Bernabéu 24 años. Desde 1996. ¿Habrá algún rival con datos peores? Ojo a ese dato.
El Bernabéu pidiendo la hora pero no por el resultado sino por el calor. Nuevamente cubierta cerrada y mucho abanico.
Entró Kike García en el Espanyol y ahora entra Roca.
Entran Bellingham y Camavinga. Regreso de ambos.
¡CINCO MINUTOS MÁS!
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!
El Real Madrid gana a cañonazos al Espanyol (2-0).
Pim pam y victoria al bolsillo. El pim lo puso Militao en la primera parte y en la segunda Mbappé cerró el partido con el pam. Así de contundente fue el Real Madrid ante el Espanyol con dos golazos que valen tres puntos. El cuadro perico no pudo hacer nada y recibió un importante golpe de realidad cayendo en el Bernabéu.
Gracias por haber seguido el partido con nosotros. Mañana nos vemos en Barcelona. Abrazo fuerte.
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Daniel Carvajal
- Raúl Asencio
- Éder Militão
- Álvaro Carreras
- Franco Mastantuono
- Federico Valverde
- Aurélien Tchouaméni
- Vinícius Júnior
- Gonzalo García
- Kylian Mbappé
- Suplentes: Sergio Mestre, Andriy Lunin, Fran García, David Alaba, Arda Güler, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, David Jiménez, Dani Ceballos, Rodrygo y Endrick
Espanyol
- Marko Dmitrović
- Omar El Hilali
- Fernando Calero
- Leandro Cabrera
- Carlos Romero
- Tyrhys Dolan
- Urko González
- Pol Lozano
- Javi Puado
- Roberto Fernández
- Edu Expósito
- Suplentes: Angel Fortuno, Miguel Rubio, Rubén Sánchez, Jose Salinas, Clemens Riedel, Antoniu Roca, Ramón Terrats, Jofre Carreras, Charles Pickel, Javier Hernandez, Luca Koleosho y Kike García