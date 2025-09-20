Menú

Golazo de Mbappé para el segundo

Real Madrid

2
0

Espanyol

Militao (min. 21) Mbappé (min.47)

El Real Madrid llega al partido ante el Espanyol como líder. El cuadro perico está en lo más alto también tras un gran inicio.
Real Madrid vs Espanyol, en vivo | EFE

PREVIA

¡BIENVENIDAS/OS AL SANTIAGO BERNABÉU!
El Real Madrid llega al partido ante el Espanyol como líder. El cuadro perico está en lo más alto también tras un gran inicio.

ONCE DEL ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali; Calero, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito, Pol Lozano; Dolan, Puado y Roberto.
ONCE DEL REAL MADRID:

Courtois; Carvajal, Militao, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Vinicius, Mbappé y Gonzalo.
Comienzo o final Minuto 1

¡ARRANCA EL PARTIDO!
Minuto 3

Primer disparo de Urko a las manos de Courtois. Muy flojo el tiro.

Minuto 5

Primeros compases del partido con el Espanyol valiente buscando el balón y con el Real Madrid metiendo miedo con Mbappé.

Minuto 8

El Espanyol ha perdido el balón y ahora es el Real Madrid el que domina, de momento, sin ser incisivo.

Minuto 10

Carvajal le birla el balón a Puado cuando el delantero Espanyol casi caza un balón largo de Dmitrovic.

Minuto 12

Disparo tímido de Vinícius que no ve portería. El brasileño desborda, pero no pega con potencia.

Oportunidad Minuto 15

¡MILITAO EVITA EL REMATE DE ROBERTO EN EL CORAZÓN DEL ÁREA!
Minuto 18

Sigue atascado el Real Madrid
Gol Minuto 21

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DEL REAL MADRID, GOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE MILITAO CON UN DISPARO DESDE 25 METROS!
Minuto 24

Tremendo disparo que se ha sacado de la manga Militao . El golazo es descomunal. Tocó Dmitrovic, pero no pudo hacer nada.

Minuto 27

¡SE PASEA EL CENTRO DE MBAPPÉ PARA CARVAJAL! No le pegó el lateral de milagro al balón.

Minuto 30

Pausa de hidratación en el Bernabéu.

Oportunidad Minuto 32

¡LA TUVO EL ESPANYOL PERO DOLAN SE QUEDÓ SIN ÁNGULO! Regateó a Courtois, pero se quedó sin espacio para pegarle.

Oportunidad Minuto 35

¡LA TUVO VINÍCIUS CON UN DISPARO CRUZADO! Después Asencio se hizo grande ante Roberto y le quitó el balón dentro del área blanca.

Tarjeta amarilla Minuto 37

Amarilla para Tchouameni.

Oportunidad Minuto 38

¡DISPARO AL LATERAL DE LA RED DE MBAPPÉ! No era fuera de juego. El Madrid busca el 2-0.

Oportunidad Minuto 44

¡HA ROZADO EL GOL CALERO! Centro lateral de Edu Expósito y Calero se tiró para rematar in dar a la pelota. Era muy clara con Courtois vendido.

Minuto 45

¡TRES MINUTOS!
Oportunidad Minuto 47

¡FALLÓ MBAPPÉ UN GOL CLARO QUE LE REGALÓ VINÍCIUS! Pase de la muerte y el francés le pega mal en carrera y se le va fuera. Mantantuono también estaba para rematar. Clarísima.

Comienzo o final Minuto 48

¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE!
DESCANSO

Primera parte que se decantó del lado blanco con el golazo desde su casa de Militao. No fue fácil para el equipo de Xabi Alonso hacerle daño al conjunto perico, sobre todo porque el equipo de Manolo tiene muy claro a lo que juega con el balón en los pies. El problemas de los catalanes es que no estuvieron nada finos cerca de Courtois. Las tuvieron y no las aprovecharon. El Madrid es todo lo contrario. Si no puede marcar con los cuatro delanteros que tenía sobre el campo puede llegar un central y reventar la pelota para ponerla en el fondo de la red.

Militao fue el encargado de desatascar a los merengues con la famosa frase que se grita mucho en los estadios: "Hay que tirar". Pues Militao tiró y Dmitrovic a pesar de tocarla no pudo evitar el 1-0 blanco.

Eso sí, el Madrid volvió a sentirse atascado en la medular a pesar de tener a Mantantuono haciendo de las suyas por dentro. Se sigue notando la ausencia de Bellingham.

Comienzo o final Minuto 45

¡ARRANCA LA SEGUNDA PARTE!
Gol Minuto 47

¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉ, GOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!
Minuto 47

A base de golpeos el Real Madrid se está llevando los tres puntos. Empeine de Mbappé, balón al palo corto y golazo. Dmitrovic no ve una hoy.

Minuto 49

Si en la primera parte Militao fue el que dejó KO a Dmitrovic en la segunda apareció Mbappé para hacer lo propio ante el exportero del Sevilla, el cual rozó el tiro del central, pero ni vio el del francés.

Oportunidad Minuto 51

¡LA TUVO DE VASELINA MBAPPÉ A PASE DE MASTANTUONO! Pecó de hacerlo bonito el galo.

Minuto 54

El Espanyol ofensivamente lleva desaparecido media hora. El Real Madrid, cómodo sin pasar ningún tipo de apuro.

Minuto 56

Se preparan cambios en el Real Madrid
Cambio Minuto 60

Entra Güler por Gonzalo. No tuvo su día el canterano blanco.

Cambio Minuto 63

Koleosho, Pickel y Jofre entran en el Espanyol.

Oportunidad Minuto 66

¡FALLÓ PRIMERO MBAPPÉ POR DOS VECES, DESPUÉS LLEGÓ EL DISPARO AL PALO DE VINÍCIUS Y OTRA MBAPPÉ SE TOPA CON EL LARGUERO! Cuatro seguidas del Madrid.

Oportunidad Minuto 67

¡CABEZAZO DE MILITAO FUERA! Otra más. El Espanyol, superadísimo.

Oportunidad Minuto 68

¡CABEZAZO DE ROBERTO FUERA! El Espanyol reaparece con esta ocasión.

Minuto 72

Ojo a Mbappé ayudando en defensa. Le ha puesto las pilas Xabi Alonso.

Tarjeta amarilla Minuto 74

Juego peligroso de Mastantuono. Amarilla. Pausa de hidratación además.

Minuto 78

Dato histórico: el Espanyol lleva sin ganar en el Bernabéu 24 años. Desde 1996. ¿Habrá algún rival con datos peores? Ojo a ese dato.

Minuto 81

El Bernabéu pidiendo la hora pero no por el resultado sino por el calor. Nuevamente cubierta cerrada y mucho abanico.

Minuto 84

Entró Kike García en el Espanyol y ahora entra Roca.

Cambio Minuto 87

Entran Bellingham y Camavinga. Regreso de ambos.

Minuto 90

¡CINCO MINUTOS MÁS!
Comienzo o final Minuto 95

¡FINAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!
FINAL

El Real Madrid gana a cañonazos al Espanyol (2-0).

FINAL

Pim pam y victoria al bolsillo. El pim lo puso Militao en la primera parte y en la segunda Mbappé cerró el partido con el pam. Así de contundente fue el Real Madrid ante el Espanyol con dos golazos que valen tres puntos. El cuadro perico no pudo hacer nada y recibió un importante golpe de realidad cayendo en el Bernabéu.
FINAL

Gracias por haber seguido el partido con nosotros. Mañana nos vemos en Barcelona. Abrazo fuerte.

Temas

Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Daniel Carvajal
  • Raúl Asencio
  • Éder Militão
  • Álvaro Carreras
  • Franco Mastantuono
  • Federico Valverde
  • Aurélien Tchouaméni
  • Vinícius Júnior
  • Gonzalo García
  • Kylian Mbappé
  • Suplentes: Sergio Mestre, Andriy Lunin, Fran García, David Alaba, Arda Güler, Brahim Díaz, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, David Jiménez, Dani Ceballos, Rodrygo y Endrick

Espanyol

  • Marko Dmitrović
  • Omar El Hilali
  • Fernando Calero
  • Leandro Cabrera
  • Carlos Romero
  • Tyrhys Dolan
  • Urko González
  • Pol Lozano
  • Javi Puado
  • Roberto Fernández
  • Edu Expósito
  • Suplentes: Angel Fortuno, Miguel Rubio, Rubén Sánchez, Jose Salinas, Clemens Riedel, Antoniu Roca, Ramón Terrats, Jofre Carreras, Charles Pickel, Javier Hernandez, Luca Koleosho y Kike García

