Dos golazos de Ferrán y uno de Olmo
Barcelona
Getafe
Ferrán Torres (min. 14) Ferrán Torres (min. 35) Dani Olmo (min. 62)
Duelo en el Johan Cruyff con el Barcelona necesitado de puntos para no perder la estela del Real Madrid.
¡BIENVENIDOS A BARCELONA Y AL DUELO ENTRE LOS AZULGRANA Y EL GETAFE!
ONCE DEL GETAFE:
David Soria, Kiko Femenía, Djené, Duarte, Abqar, Diego Rico, Luis Milla, Mario Martín, Arambarri, Borja Mayoral y Liso.
ONCE DEL BARCELONA:
Joan García, Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín, Frenkie de Jong, Pedri, Olmo, Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski.
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Sale gobernando el Barcelona y la primera la ha tenido Raphinha en una falta indirecta.
El Getafe apenas tiene posesión. Sigue el dominio culé.
Si la cosa sigue así, el 1-0 acabará llegando. El Barcelona coge velocidad por momentos.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRÁN TORRES!
Vaya golazo del Barcelona con pase interior, taconazo de Dani Olmo y gol de Ferrán. En tres toques. Golazo.
No puede salir el Getafe de la presión local.
Jugando a placer el Barcelona con sus jugones habituales.
Más llegadas del Barcelona, pero falta remate.
Dani Olmo está siendo muy peligroso como enganche.
Amarilla para Raphinha por pedir pasos en la barrera y sacar rápido.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRÁN TORRES! ¡OOOOOOOOOTRO MÁS DEL BARCELONA!
Define como un delantero crack. Se quedó solo Ferrán, miró la portería y al palo que él quiso. Está de dulce y lo sabe.
¡LA TUVO LEWANDOWSKI CON UN DISPARO CRUZADO DENTRO DEL ÁREA!
¡FERRAAAAAAAAAAAN AL LARGUERO TRAS PASE DE PEDRI! Está haciendo lo que quiere el tiburón azulgrana.
¡DOS MINUTOS MÁS!
Ojo tangana entre Barcelona y Getafe. Empujón a Diego Rico. Antes falta fea sobre Koundé.
¡DESCANSO!
Partido sin mayor historia de momento. Ferrán ha tenido tres y ha marcado dos. El Getafe, inoperante. Este Barcelona si encuentra juego con Pedri, De Jong y Dani Olmo es muy complicado meterle mano.
Javi Muñoz , Kamara, Davinchi por el Getafe. Rashford por el Barcelona. Cambios en ambos equipos.
¡LA TUVO EL GETAFE Y ROZÓ EL POSTE DE LA PORTERÍA DE JOAN GARCÍA!
¡OTRA MÁS PARA LEWANDOWSKI! Controló dentro del área y le pegó de primeras. El problema es que se le echó demasiado en fin el balón.
El Getafe ha mejorado mucho en la segunda parte. El Barcelona pasa a jugar más a la contra. Ojo, sigue siendo peligroso.
Amarilla para Abqar. Falta sobre Lewandowski.
Ferrán se va junto a De Jong. Entran Marc Casadó y Fermín.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOL DE DANI OLMO!
Rashford ganó línea de fondo en un pase largo, pase atrás y gol de Dani Olmo. El A B C del fútbol.
¡PARADA DE DAVID SORIA A TIRO DE MARCUS RASHFORD!
¡A LA BARRERA EL SAQUE DE FALTA DE DANI OLMO! El Barcelona llega con una facilidad pasmosa.
Coba por Arambarri
¡LO QUE HA ESTADO A PUNTO DE MARCAR FERMÍN! Se fue por la línea de fondo, sobre la misma línea y le pegó con todo para encontrarse con la mano de David Soria.
Se va Pedri. Entra Roony
El partido ha entrado en un momento de tranquilidad. Eso sí, el que ataca sigue siendo el Barcelona.
Entra Sancris en el Getafe.
Embotellado el Getafe. Los cambios han refrescado al Barcelona.
Se acerca el Getafe con alguna transición rápida, pero el Barcelona consigue cerrar líneas de pase con cierta solvencia
¡TRES MINUTOS DE AÑADIDO!
¡VAYA MANOOOOOOOOOO DE DAVID SORIA! Rashford se metió dentro del área, un movimiento rápido con la derecha y chut. Sacó la mano David y gol al limbo.
¡OTRA DE DAVID SORIA ANTE ROONY! Fácil en esta ocasión
¡SE ACABA EL PARTIDO, PERO OJO CON FERMÍN QUE PARECE LESIONADO!
Vamos a ver qué ocurre con Fermín que se queja de la ingle. Sale con mala cara.
Ferrán Torres lidera al Barcelona frente al Getafe. El ex del City y Valencia sigue en racha y anotó los dos primeros goles de su equipo. Olmo puso la sentencia. Después sobrevivió el Getafe que apenas inquietó a Joan García. Veremos si hay lesión de Fermín.
Muchas gracias por haber seguido el partido con nosotros. Pronto la crónica en nuestro periódico. Un abrazo enorme. Nos vemos en la siguiente retransmisión.
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Eric García
- Andreas Christensen
- Gerard Martín
- Pedri
- Frenkie de Jong
- Dani Olmo
- Raphinha
- Robert Lewandowski
- Ferran Torres
- Suplentes: Diego Kochen, Wojciech Szczęsny, Pau Cubarsí, Jofre Torrents, Ronald Araújo, Marcus Rashford, Toni Fernández, Marc Bernal, Fermín López, Marc Casadó y Roony Bardghji
Getafe
- David Soria
- Kiko Femenía
- Djené
- Domingos Duarte
- Abdelkabir Abqar
- Diego Rico
- Mario Martín
- Luis Milla
- Mauro Arambarri
- Borja Mayoral
- Adrian Liso
- Suplentes: Jiří Letáček, Ismael Bekhoucha, Allan Nyom, Davinchi, Juan Iglesias, Coba da Costa, Javier Muñoz, Yvan Neyou, Abu Kamara y Álex Sancris