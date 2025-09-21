Menú

Liga

Dos golazos de Ferrán y uno de Olmo

Barcelona

3
0

Getafe

Ferrán Torres (min. 14) Ferrán Torres (min. 35) Dani Olmo (min. 62)

Duelo en el Johan Cruyff con el Barcelona necesitado de puntos para no perder la estela del Real Madrid.
EFE

Duelo en el Johan Cruyff con el Barcelona necesitado de puntos para no perder la estela del Real Madrid.

PREVIA

¡BIENVENIDOS A BARCELONA Y AL DUELO ENTRE LOS AZULGRANA Y EL GETAFE!
PREVIA

Duelo en el Johan Cruyff con el Barcelona necesitado de puntos para no perder la estela del Real Madrid.
PREVIA

ONCE DEL GETAFE:

David Soria, Kiko Femenía, Djené, Duarte, Abqar, Diego Rico, Luis Milla, Mario Martín, Arambarri, Borja Mayoral y Liso.
PREVIA

ONCE DEL BARCELONA:

Joan García, Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín, Frenkie de Jong, Pedri, Olmo, Raphinha, Ferran Torres y Lewandowski.
Comienzo o final Minuto 1

¡ARRANCA EL PARTIDO!
Minuto 3

Sale gobernando el Barcelona y la primera la ha tenido Raphinha en una falta indirecta.

Minuto 6

El Getafe apenas tiene posesión. Sigue el dominio culé.

Minuto 9

Si la cosa sigue así, el 1-0 acabará llegando. El Barcelona coge velocidad por momentos.

Gol Minuto 14

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRÁN TORRES!
Minuto 14

Vaya golazo del Barcelona con pase interior, taconazo de Dani Olmo y gol de Ferrán. En tres toques. Golazo.

Minuto 17

No puede salir el Getafe de la presión local.

Minuto 20

Jugando a placer el Barcelona con sus jugones habituales.

Minuto 23

Más llegadas del Barcelona, pero falta remate.

Minuto 26

Dani Olmo está siendo muy peligroso como enganche.

Tarjeta amarilla Minuto 31

Amarilla para Raphinha por pedir pasos en la barrera y sacar rápido.

Gol Minuto 34

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRÁN TORRES! ¡OOOOOOOOOTRO MÁS DEL BARCELONA!
Minuto 36

Define como un delantero crack. Se quedó solo Ferrán, miró la portería y al palo que él quiso. Está de dulce y lo sabe.

Oportunidad Minuto 39

¡LA TUVO LEWANDOWSKI CON UN DISPARO CRUZADO DENTRO DEL ÁREA!
Oportunidad Minuto 42

¡FERRAAAAAAAAAAAN AL LARGUERO TRAS PASE DE PEDRI! Está haciendo lo que quiere el tiburón azulgrana.

Minuto 45

¡DOS MINUTOS MÁS!
Minuto 46

Ojo tangana entre Barcelona y Getafe. Empujón a Diego Rico. Antes falta fea sobre Koundé.

Minuto 48

¡DESCANSO!
DESCANSO

Partido sin mayor historia de momento. Ferrán ha tenido tres y ha marcado dos. El Getafe, inoperante. Este Barcelona si encuentra juego con Pedri, De Jong y Dani Olmo es muy complicado meterle mano.

Cambio Minuto 45

Javi Muñoz , Kamara, Davinchi por el Getafe. Rashford por el Barcelona. Cambios en ambos equipos.

Oportunidad Minuto 48

¡LA TUVO EL GETAFE Y ROZÓ EL POSTE DE LA PORTERÍA DE JOAN GARCÍA!
Oportunidad Minuto 51

¡OTRA MÁS PARA LEWANDOWSKI! Controló dentro del área y le pegó de primeras. El problema es que se le echó demasiado en fin el balón.

Minuto 54

El Getafe ha mejorado mucho en la segunda parte. El Barcelona pasa a jugar más a la contra. Ojo, sigue siendo peligroso.

Tarjeta amarilla Minuto 58

Amarilla para Abqar. Falta sobre Lewandowski.

Cambio Minuto 60

Ferrán se va junto a De Jong. Entran Marc Casadó y Fermín.

Gol Minuto 62

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOL DE DANI OLMO!
Minuto 62

Rashford ganó línea de fondo en un pase largo, pase atrás y gol de Dani Olmo. El A B C del fútbol.

Oportunidad Minuto 67

¡PARADA DE DAVID SORIA A TIRO DE MARCUS RASHFORD!
Oportunidad Minuto 69

¡A LA BARRERA EL SAQUE DE FALTA DE DANI OLMO! El Barcelona llega con una facilidad pasmosa.

Cambio Minuto 70

Coba por Arambarri
Oportunidad Minuto 73

¡LO QUE HA ESTADO A PUNTO DE MARCAR FERMÍN! Se fue por la línea de fondo, sobre la misma línea y le pegó con todo para encontrarse con la mano de David Soria.

Cambio Minuto 75

Se va Pedri. Entra Roony
Minuto 79

El partido ha entrado en un momento de tranquilidad. Eso sí, el que ataca sigue siendo el Barcelona.

Cambio Minuto 79

Entra Sancris en el Getafe.

Minuto 82

Embotellado el Getafe. Los cambios han refrescado al Barcelona.

Minuto 85

Se acerca el Getafe con alguna transición rápida, pero el Barcelona consigue cerrar líneas de pase con cierta solvencia
Minuto 90

¡TRES MINUTOS DE AÑADIDO!
Oportunidad Minuto 91

¡VAYA MANOOOOOOOOOO DE DAVID SORIA! Rashford se metió dentro del área, un movimiento rápido con la derecha y chut. Sacó la mano David y gol al limbo.

Oportunidad Minuto 92

¡OTRA DE DAVID SORIA ANTE ROONY! Fácil en esta ocasión
Comienzo o final Minuto 93

¡SE ACABA EL PARTIDO, PERO OJO CON FERMÍN QUE PARECE LESIONADO!
FINAL

Vamos a ver qué ocurre con Fermín que se queja de la ingle. Sale con mala cara.

FINAL

Ferrán Torres lidera al Barcelona frente al Getafe. El ex del City y Valencia sigue en racha y anotó los dos primeros goles de su equipo. Olmo puso la sentencia. Después sobrevivió el Getafe que apenas inquietó a Joan García. Veremos si hay lesión de Fermín.

FINAL

Muchas gracias por haber seguido el partido con nosotros. Pronto la crónica en nuestro periódico. Un abrazo enorme. Nos vemos en la siguiente retransmisión.

Temas

Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Eric García
  • Andreas Christensen
  • Gerard Martín
  • Pedri
  • Frenkie de Jong
  • Dani Olmo
  • Raphinha
  • Robert Lewandowski
  • Ferran Torres
  • Suplentes: Diego Kochen, Wojciech Szczęsny, Pau Cubarsí, Jofre Torrents, Ronald Araújo, Marcus Rashford, Toni Fernández, Marc Bernal, Fermín López, Marc Casadó y Roony Bardghji

Getafe

  • David Soria
  • Kiko Femenía
  • Djené
  • Domingos Duarte
  • Abdelkabir Abqar
  • Diego Rico
  • Mario Martín
  • Luis Milla
  • Mauro Arambarri
  • Borja Mayoral
  • Adrian Liso
  • Suplentes: Jiří Letáček, Ismael Bekhoucha, Allan Nyom, Davinchi, Juan Iglesias, Coba da Costa, Javier Muñoz, Yvan Neyou, Abu Kamara y Álex Sancris

En Deportes