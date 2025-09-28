En directo, Barcelona-Real Sociedd: A por el liderato, con Lamine Yamal y en Montjuic Sin Joan Garcia y Raphinha, pero con Lamine Yamal de vuelta, el Barça espera aprovechar la derrota del Madrid en el derbi para ser lider en solitario.

Compartir

Tuitear

Enviar

Enviar

Barcelona 0 0 Real Sociedad