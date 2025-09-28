En directo, Barcelona-Real Sociedd: A por el liderato, con Lamine Yamal y en Montjuic
Sin Joan Garcia y Raphinha, pero con Lamine Yamal de vuelta, el Barça espera aprovechar la derrota del Madrid en el derbi para ser lider en solitario.
Barcelona
Real Sociedad
Enfrente una Real Sociedad que no está teniendo un inicio nada, además con la sombra alargada de Imanol Alguacil.
Si el Barça llega con ausencias, el cuadro ‘txuri-urdin’ tampoco está libre de lesiones. Más allá del islandés Orri Óskarsson, de baja hasta octubre, están en el dique seco el refuerzo de Yangel Herrera -lesionado en los isquiotibiales- e Iñaki Rupérez no podrá jugar por problemas en el menisco. Además, el veterano Aritz Elustondo es duda por un golpe en la costilla.
Lamine Yamal confirmó que está de vuelta para este duelo frente a la Real Sociedad, noticia confirmada con su vuelta a los entrenamientos, a la par de Alejandro Balde.
Por contra, ante los donostiarras no estarán Raphinha, de baja tres semanas por una lesión en el muslo, ni el portero Joan Garcia, que deberá pasar el sábado por quirófano por una lesión de rodilla que le tendrá entre cuatro y seis semanas en el dique seco.
El Barcelona recibe en el Estadio Olímpico Lluis Companys a la Real Sociedad, en partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports. Un duelo en el que se producirá el regreso de Lamine Yamal tras recuperarse de su molestias en el pubis, y también el de Montjuïc, donde el club blaugrana volverá a jugar tras dos choques en el Johan Cruyff
Los culés buscan los tres puntos para ser líderes en solitario (sumarían 19) tras la manita encajada por el Real Madrid en el derbi del Metropolitano ante el Atlético (5-2).
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2025/26.
En directo, desde Montjuic, FC Barcelona-Real Sociedad.
Con el arbitraje del canario Hernández Hernández.