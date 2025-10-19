El Madrid sufre para ganar a un Getafe con nueve
Getafe
Real Madrid
Mbappé (m.79)
En definitiva: a las puertas del Clásico, el Madrid se pone con 24 puntos y responde a la presión del Barça, que suma 22 unidades tras ganar este sábado al Girona con un gol de Araújo en el 93’.
El gol de Mbappé le sirve al Madrid para sumar los tres puntos en el Coliseum ante un Getafe que acabó con nueve por las expulsiones de Nyom -cuando llevaba un minuto en el campo- y Álex Sancris.
Y es que Kamara, en el 96’, tuvo el empate en sus botas, pero Courtois apareció a tiempo para salvar los muebles.
¡¡¡FIIIIIIINAAAAAAL EN EL COLISEUM!!! EL MADRID ACABA SUFRIENDO PARA GANAR A UN GETAFE QUE TERMINÓ CON NUEVE.
Se lleva la pelota Iglesias...
¡¡¡MADRE MÍA, CASI LE EMPATA EL GETAFE AL REAL MADRID JUGANDO CON NUEVE, AUNQUE COURTOIS SALVA LOS MUEBLES ANTE KAMARA!!!
Amarilla para Tchouaméni, la primera que ve un jugador del Real Madrid.
Córner a favor del Madrid...
¡QUÉ MAL LE PEGÓ AQUÍ VINÍCIUS! Parece que se resbaló el brasileño.
¡SIETE MINUTOS DE TIEMPO AÑADIDO!
Cambio en el Getafe: se marcha Liso y entra Coba.
¡¡¡SE MARCHA DESVIADO EL DISPARO DE CARRERAS CON LA ZURDA!!!
Un solo cambio al final en el Getafe: se va Mario Martín y entra Kamara.
Doble cambio en el Madrid: entran Gonzalo y Brahim por Bellingham y Rodrygo.
¡¡¡Y OTRA ROJA MÁS PARA UN JUGADOR DEL GETAFE, SEGUNDA AMARILLA PARA ALEX SANCRIS!!!
Así ha sido el gol de Mbappé...
Juega Güler con Kylian Mbappé, que se gira. Chuta el galo a puerta, durísimo, desvía Soria, pero la pelota toca en el palo y acaba colándose en la portería.
¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉEEEEEEEEE!!! ¡¡¡SE ADELANTA EL MADRID EN EL COLISEUM!!!
Aquí la acción de la roja a Nyom...
Se mantiene la roja a Nyom. Para el colegiado es clarísima.
Polémica acción en el Coliseum. La va a ver Munuera en el VAR.
¡¡¡BUENOOOOOOOO.... ROJA DIRECTA PARA NYOM CUANDO APENAS LLEVABA UN MINUTO EN EL CAMPO!!!
Cambio en el Getafe: se marcha Kiko Femenía, que ha visto amarilla, y en su lugar entra Nyom.
¡¡¡FUERAAAAAAAA... MUY CLARA LA QUE HA TENIDO AQUÍ MBAPPÉ EN ESTA FALTA!!! Reclama córner el Madrid, pero parece que toca en Militao.
Falta peligrosa a favor del Madrid...
Calientan Brahim, Endrick y Thiago Pitarch.
Balón demasiado largo de Güler que se pasea por delante de la portería de Soria.
¡¡¡QUÉ BALÓN DE BELLINGHAM PARA MBAPPÉ... PERO EL REMATE DEL FRANCÉS SE MARCHA FUERA!!!
Nuevo cambio en el Madrid: entra Arda Güler por Camavinga.
Amarilla de Kiko Femenía sobre Vinicius que le cuesta la cartulina amarilla.
¡MADREEEEEEEE... QUÉ BALÓN DE RODRYGO AL QUE NO LLEGA POR POCO TCHOUAMÉNI!
¡Falta de Iglesias sobre Vini! Ojo aquí...
Se hace el Getafe con el esférico...
Segundo cambio en el Real Madrid: entra Vinicius por Mastantuono.
¡¡¡LE PEGA DURO ADRIÁN LISO, PERO LA PELOTA NO ENCONTRÓ PORTERÍA!!!
¡Testarazo forzado de Militao... sin problemas para Mastantuono!
Primera amarilla del partido. La ve Domingos Duarte.
Salen a calentar Vinícius y Arda Güler.
¡¡¡COOOOOMIIIEEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve ya el Getafe...
Un cambio en el Madrid: entra Asencio por Alaba.
Podría salir Asencio en la segunda parte...
¡No se vayan muy lejos porque regresamos en un periquete con la segunda parte de este Getafe-Real Madrid! ¡Hasta ahora mismo!
Empezó fuerte el Madrid, con Mbappé llevando mucho peligro sobre el área de Soria, pero el Getafe reaccionó bien y tuvo la más clara en las botas de Álex.
Primera parte muy intensa, donde de momento las defensas están brillando casi más que los ataques.
¡¡¡Y ASÍ NOS VAMOS AL DESCANSO EN EL COLISEUM, CON ESTE 0-0 EN EL LUMINOSO!!!
Intenta rematar Mastantuono de volea, pero era casi imposible ahí....
¡¡¡MADREEEEEE... LA HA TENIDO AQUÍ EL MADRID!!!
Falta muy peligrosa a favor del Real Madrid....
¡Dos minutos de tiempo añadido!
¡LE PEGA DE PRIMERAS MASTANTUONO, PERO ATRAPA SORIA SIN PROBLEMA ALGUNO!
Defienden todos atrás en el Getafe salvo Liso.
¡¡¡LO INTENTA ÁLEX DE VOLEA, PERO LA PELOTA NO COGE PORTERÍA POR UN PELO!!! ¡¡¡QUÉ OCASIÓN PARA EL GETAFE!!!
¡¡¡SE MARCHA LIGERAMENTE ALTO EL DISPARO DE TCHOUAMÉNI DESDE FUERA DEL ÁREA!!!
Presiona ahora el Getafe arriba con insistencia...
¡VA CON TODO MASTANTUONO, PERO ACABA QUEDÁNDOSE SIN ESPACIOS ANTE LA OPOSICIÓN DE UN GRAN DJENÉ!
Otro resbalón inoportuno... ¡y qué bien estuvo aquí Militao al corte!
Se resbala Carreras, pero estuvo atento Camavinga al quite.
Otro córner contra la portería de David Soria.
La va a poner Mastantuono desde la esquina...
Se va al suelo Domingos Duarte y es córner a favor del Madrid...
¡Mbappé dentro del área azulona... pero acaba perdiéndose en una nube de jugadores tras realizar un gran control!
¡HA CAÍDO ALEX DENTRO DEL ÁREA Y SE ESTÁ RECLAMANDO PENALTI, PERO DICE MUNUERA QUE AHÍ NO HUBO NADA!
¡Tremendo choque por arriba entre Alex y Tchouaméni!
Puede tenerla aquí el Getafe a balón parado...
¡Ojo a la falta de Militao!
Sale el Madrid con peligro a la contra, pero estuvo sensacional Iglesias al corte.
¡TREMENDO CHOQUE ENTRE IGLESIAS Y MBAPPÉ DENTRO DEL ÁREA! La falta fue del francés.
Hay falta de Djené sobre Bellingham, pero no pita nada Munuera.
¡VUELVE A TENERLA KYLIAN, AHORA CON LA DERECHA DESDE LA FRONTAL, PERO EL BALÓN NO ENCUENTRA PORTERÍA! Buen balón de Camavinga.
¡¡¡DESVÍA SORIA EL DISPARO DE KYLIAN MBAPPÉ!!!
Se va al suelo Domingos Duarte al corte... y Bellingham estaba en fuera de juego.
¡Se reclamaba previamente un posible penalti de Tchouaméni!
¡Qué bien ha salido aquí Bellingham!
Se repliega bien el Getafe atrás...
Toca bien el Madrid en estos primeros compases del partido, aunque Carreras se había metido en fuera de juego.
No se mueven los jugadores durante los primeros 10 segundos, en protesta por la disputa del partido Villarreal-Barça en Miami.
¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Real Madrid...
¡El público cantando a capella el himno del Getafe!
¡TREMENDO AMBIENTAZO EL QUE SE VIVE YA EN EL CAMPO DEL GETAFE!
¡Confirmada también la alineación del Getafe!
David Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Sancris y Liso.
¡VAMOS CON EL ONCE DEL MADRID! Se quedan en el banquillo Vinícius y Güler.
Son titulares Alaba, Bellingham, Mastantuono... y Camavinga y Tchouaméni figuran juntos en el once.
El Getafe llega a la cita cntra el Madrid sin bajas confirmadas y con el deseo de volver a ganar tras cuatro partidos sin hacerlo, en un primer bajón después de vencer en tres de sus cuatro primeros partidos de Liga.
El cuadro azulón desea voltear su pobre estadística contra los blancos, ya que solo suma un triunfo en sus últimos 23 derbis ante el conjunto merengue. Y Bordalás, que nunca ha ganado al Real Madrid, sabe que deben ser un equipo valiente pero que tampoco se desdibuje defensivamente.
Después del parón internacional, el equipo de Xabi Alonso vuelve a la actividad con esta cita en el Coliseum en la antesala de una semana de las más exigentes hasta la fecha. Y lo hace con las bajas de Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Rüdiger, Mendy y Ceballos.
Enfrente está el Getafe de Bordalás, un equipo que llega tras el parón en mala dinámica y que coquetearía con el descenso si no puntúa, aunque se agarra a su condición de invicto en casa esta temporada (una victoria y dos empates).
El Real Madrid visita al Getafe con el objetivo de recuperar el liderato de LaLiga (ahora mismo suma 21 puntos por los 22 de un Barça que este sábado ganó in extremis al Girona) antes de afrontar el Clásico ante los culés, en una semana también con Champions (recibe a la Juventus) y en la que deberá sobreponerse a las numerosas bajas.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la novena jornada de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Coliseum, Getafe-Real Madrid.
Con el arbitraje de Munuera Montero, del comité andaluz.
Getafe
- David Soria
- Juan Iglesias
- Domingos Duarte
- Djené
- Diego Rico
- Kiko Femenía
- Mario Martín
- Luis Milla
- Mauro Arambarri
- Álex Sancris
- Adrian Liso
- Suplentes: Jiří Letáček, Allan Nyom, Ismael Bekhoucha, Javier Muñoz, Coba da Costa, Yvan Neyou, Abu Kamara, Borja Mayoral y Juanmi
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Éder Militão
- David Alaba
- Álvaro Carreras
- Aurélien Tchouaméni
- Eduardo Camavinga
- Franco Mastantuono
- Jude Bellingham
- Rodrygo
- Kylian Mbappé
- Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Raúl Asencio, Fran García, Brahim Díaz, Thiago Pitarch, Arda Güler, Gonzalo García, Endrick y Vinícius Júnior