El Madrid sufre para ganar a un Getafe con nueve

Getafe

0
1

Real Madrid

Mbappé (m.79)

El Real Madrid inicia en el Coliseum una dura semana: busca recuperar el liderato antes de recibir a la Juventus y del Clásico del Bernabéu.
A las puertas del Clásico

En definitiva: a las puertas del Clásico, el Madrid se pone con 24 puntos y responde a la presión del Barça, que suma 22 unidades tras ganar este sábado al Girona con un gol de Araújo en el 93’.
Sufrida victoria del Madrid

El gol de Mbappé le sirve al Madrid para sumar los tres puntos en el Coliseum ante un Getafe que acabó con nueve por las expulsiones de Nyom -cuando llevaba un minuto en el campo- y Álex Sancris.

Y es que Kamara, en el 96’, tuvo el empate en sus botas, pero Courtois apareció a tiempo para salvar los muebles.
Oportunidad Minuto 90+7

¡¡¡FIIIIIIINAAAAAAL EN EL COLISEUM!!! EL MADRID ACABA SUFRIENDO PARA GANAR A UN GETAFE QUE TERMINÓ CON NUEVE.
Minuto 90+7

Se lleva la pelota Iglesias...
Oportunidad Minuto 90+6

¡¡¡MADRE MÍA, CASI LE EMPATA EL GETAFE AL REAL MADRID JUGANDO CON NUEVE, AUNQUE COURTOIS SALVA LOS MUEBLES ANTE KAMARA!!!
Tarjeta amarilla Minuto 90+4

Amarilla para Tchouaméni, la primera que ve un jugador del Real Madrid.
Minuto 90+1

Córner a favor del Madrid...
Minuto 90+1

¡QUÉ MAL LE PEGÓ AQUÍ VINÍCIUS! Parece que se resbaló el brasileño.
Minuto 90

¡SIETE MINUTOS DE TIEMPO AÑADIDO!
Cambio Minuto 89

Cambio en el Getafe: se marcha Liso y entra Coba.
Oportunidad Minuto 89

¡¡¡SE MARCHA DESVIADO EL DISPARO DE CARRERAS CON LA ZURDA!!!
Cambio Minuto 86

Un solo cambio al final en el Getafe: se va Mario Martín y entra Kamara.
Cambio Minuto 85

Doble cambio en el Madrid: entran Gonzalo y Brahim por Bellingham y Rodrygo.
Segunda amarilla Minuto 83

¡¡¡Y OTRA ROJA MÁS PARA UN JUGADOR DEL GETAFE, SEGUNDA AMARILLA PARA ALEX SANCRIS!!!
Minuto 81

Así ha sido el gol de Mbappé...
Minuto 80

Juega Güler con Kylian Mbappé, que se gira. Chuta el galo a puerta, durísimo, desvía Soria, pero la pelota toca en el palo y acaba colándose en la portería.
Gol Minuto 79

¡¡¡GOOOOOOOOOOL DE MBAPPÉEEEEEEEEE!!! ¡¡¡SE ADELANTA EL MADRID EN EL COLISEUM!!!
Minuto 79

Aquí la acción de la roja a Nyom...
Minuto 78

Se mantiene la roja a Nyom. Para el colegiado es clarísima.
Minuto 77

Polémica acción en el Coliseum. La va a ver Munuera en el VAR.
Tarjeta roja directa Minuto 76

¡¡¡BUENOOOOOOOO.... ROJA DIRECTA PARA NYOM CUANDO APENAS LLEVABA UN MINUTO EN EL CAMPO!!!
Cambio Minuto 74

Cambio en el Getafe: se marcha Kiko Femenía, que ha visto amarilla, y en su lugar entra Nyom.
Oportunidad Minuto 71

¡¡¡FUERAAAAAAAA... MUY CLARA LA QUE HA TENIDO AQUÍ MBAPPÉ EN ESTA FALTA!!! Reclama córner el Madrid, pero parece que toca en Militao.
Minuto 70

Falta peligrosa a favor del Madrid...
Minuto 67

Calientan Brahim, Endrick y Thiago Pitarch.
Minuto 66

Balón demasiado largo de Güler que se pasea por delante de la portería de Soria.
Oportunidad Minuto 65

¡¡¡QUÉ BALÓN DE BELLINGHAM PARA MBAPPÉ... PERO EL REMATE DEL FRANCÉS SE MARCHA FUERA!!!
Cambio Minuto 64

Nuevo cambio en el Madrid: entra Arda Güler por Camavinga.
Tarjeta amarilla Minuto 62

Amarilla de Kiko Femenía sobre Vinicius que le cuesta la cartulina amarilla.
Minuto 59

¡MADREEEEEEEE... QUÉ BALÓN DE RODRYGO AL QUE NO LLEGA POR POCO TCHOUAMÉNI!
Minuto 58

¡Falta de Iglesias sobre Vini! Ojo aquí...
Minuto 56

Se hace el Getafe con el esférico...
Cambio Minuto 54

Segundo cambio en el Real Madrid: entra Vinicius por Mastantuono.
Oportunidad Minuto 51

¡¡¡LE PEGA DURO ADRIÁN LISO, PERO LA PELOTA NO ENCONTRÓ PORTERÍA!!!
Minuto 48

¡Testarazo forzado de Militao... sin problemas para Mastantuono!
Tarjeta amarilla Minuto 47

Primera amarilla del partido. La ve Domingos Duarte.
Minuto 47

Salen a calentar Vinícius y Arda Güler.
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOMIIIEEEEENZAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve ya el Getafe...
Cambio Un cambio de Xabi

Un cambio en el Madrid: entra Asencio por Alaba.
Posible cambio en el Madrid

Podría salir Asencio en la segunda parte...
Volvemos enseguida

¡No se vayan muy lejos porque regresamos en un periquete con la segunda parte de este Getafe-Real Madrid! ¡Hasta ahora mismo!
Descanso

Empezó fuerte el Madrid, con Mbappé llevando mucho peligro sobre el área de Soria, pero el Getafe reaccionó bien y tuvo la más clara en las botas de Álex.

Primera parte muy intensa, donde de momento las defensas están brillando casi más que los ataques.
Comienzo o final Minuto 45+2

¡¡¡Y ASÍ NOS VAMOS AL DESCANSO EN EL COLISEUM, CON ESTE 0-0 EN EL LUMINOSO!!!
Minuto 45+2

Intenta rematar Mastantuono de volea, pero era casi imposible ahí....
Minuto 45+1

¡¡¡MADREEEEEE... LA HA TENIDO AQUÍ EL MADRID!!!
Minuto 45

Falta muy peligrosa a favor del Real Madrid....
Minuto 45

¡Dos minutos de tiempo añadido!
Minuto 43

¡LE PEGA DE PRIMERAS MASTANTUONO, PERO ATRAPA SORIA SIN PROBLEMA ALGUNO!
Minuto 42

Defienden todos atrás en el Getafe salvo Liso.
Oportunidad Minuto 38

¡¡¡LO INTENTA ÁLEX DE VOLEA, PERO LA PELOTA NO COGE PORTERÍA POR UN PELO!!! ¡¡¡QUÉ OCASIÓN PARA EL GETAFE!!!
Minuto 36

¡¡¡SE MARCHA LIGERAMENTE ALTO EL DISPARO DE TCHOUAMÉNI DESDE FUERA DEL ÁREA!!!
Minuto 33

Presiona ahora el Getafe arriba con insistencia...
Minuto 32

¡VA CON TODO MASTANTUONO, PERO ACABA QUEDÁNDOSE SIN ESPACIOS ANTE LA OPOSICIÓN DE UN GRAN DJENÉ!
Minuto 31

Otro resbalón inoportuno... ¡y qué bien estuvo aquí Militao al corte!
Minuto 28

Se resbala Carreras, pero estuvo atento Camavinga al quite.
Minuto 28

Otro córner contra la portería de David Soria.
Minuto 27

La va a poner Mastantuono desde la esquina...
Minuto 26

Se va al suelo Domingos Duarte y es córner a favor del Madrid...
Minuto 24

¡Mbappé dentro del área azulona... pero acaba perdiéndose en una nube de jugadores tras realizar un gran control!
Minuto 22

¡HA CAÍDO ALEX DENTRO DEL ÁREA Y SE ESTÁ RECLAMANDO PENALTI, PERO DICE MUNUERA QUE AHÍ NO HUBO NADA!
Minuto 20

¡Tremendo choque por arriba entre Alex y Tchouaméni!
Minuto 19

Puede tenerla aquí el Getafe a balón parado...
Minuto 18

¡Ojo a la falta de Militao!
Minuto 15

Sale el Madrid con peligro a la contra, pero estuvo sensacional Iglesias al corte.
Minuto 12

¡TREMENDO CHOQUE ENTRE IGLESIAS Y MBAPPÉ DENTRO DEL ÁREA! La falta fue del francés.
Minuto 11

Hay falta de Djené sobre Bellingham, pero no pita nada Munuera.
Oportunidad Minuto 8

¡VUELVE A TENERLA KYLIAN, AHORA CON LA DERECHA DESDE LA FRONTAL, PERO EL BALÓN NO ENCUENTRA PORTERÍA! Buen balón de Camavinga.
Oportunidad Minuto 7

¡¡¡DESVÍA SORIA EL DISPARO DE KYLIAN MBAPPÉ!!!
Minuto 5

Se va al suelo Domingos Duarte al corte... y Bellingham estaba en fuera de juego.

¡Se reclamaba previamente un posible penalti de Tchouaméni!
Minuto 5

¡Qué bien ha salido aquí Bellingham!
Minuto 4

Se repliega bien el Getafe atrás...
Minuto 2

Toca bien el Madrid en estos primeros compases del partido, aunque Carreras se había metido en fuera de juego.
Minuto 1

No se mueven los jugadores durante los primeros 10 segundos, en protesta por la disputa del partido Villarreal-Barça en Miami.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Real Madrid...
Auténtico ambientazo

¡El público cantando a capella el himno del Getafe!
Todo listo en el Coliseum

¡TREMENDO AMBIENTAZO EL QUE SE VIVE YA EN EL CAMPO DEL GETAFE!
El once de Bordalás

¡Confirmada también la alineación del Getafe!

David Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Diego Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Sancris y Liso.
Sorpresas en el once del Madrid

¡VAMOS CON EL ONCE DEL MADRID! Se quedan en el banquillo Vinícius y Güler.

Son titulares Alaba, Bellingham, Mastantuono... y Camavinga y Tchouaméni figuran juntos en el once.
Bordalás, sin bajas

El Getafe llega a la cita cntra el Madrid sin bajas confirmadas y con el deseo de volver a ganar tras cuatro partidos sin hacerlo, en un primer bajón después de vencer en tres de sus cuatro primeros partidos de Liga.

El cuadro azulón desea voltear su pobre estadística contra los blancos, ya que solo suma un triunfo en sus últimos 23 derbis ante el conjunto merengue. Y Bordalás, que nunca ha ganado al Real Madrid, sabe que deben ser un equipo valiente pero que tampoco se desdibuje defensivamente.
Muchas ausencias para Xabi Alonso

Después del parón internacional, el equipo de Xabi Alonso vuelve a la actividad con esta cita en el Coliseum en la antesala de una semana de las más exigentes hasta la fecha. Y lo hace con las bajas de Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Rüdiger, Mendy y Ceballos.
Mala dinámica del Getafe

Enfrente está el Getafe de Bordalás, un equipo que llega tras el parón en mala dinámica y que coquetearía con el descenso si no puntúa, aunque se agarra a su condición de invicto en casa esta temporada (una victoria y dos empates).
Objetivo: recuperar el liderato

El Real Madrid visita al Getafe con el objetivo de recuperar el liderato de LaLiga (ahora mismo suma 21 puntos por los 22 de un Barça que este sábado ganó in extremis al Girona) antes de afrontar el Clásico ante los culés, en una semana también con Champions (recibe a la Juventus) y en la que deberá sobreponerse a las numerosas bajas.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la novena jornada de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el Coliseum, Getafe-Real Madrid.

Con el arbitraje de Munuera Montero, del comité andaluz.

Temas

Getafe

  • David Soria
  • Juan Iglesias
  • Domingos Duarte
  • Djené
  • Diego Rico
  • Kiko Femenía
  • Mario Martín
  • Luis Milla
  • Mauro Arambarri
  • Álex Sancris
  • Adrian Liso
  • Suplentes: Jiří Letáček, Allan Nyom, Ismael Bekhoucha, Javier Muñoz, Coba da Costa, Yvan Neyou, Abu Kamara, Borja Mayoral y Juanmi

Real Madrid

  • Thibaut Courtois
  • Federico Valverde
  • Éder Militão
  • David Alaba
  • Álvaro Carreras
  • Aurélien Tchouaméni
  • Eduardo Camavinga
  • Franco Mastantuono
  • Jude Bellingham
  • Rodrygo
  • Kylian Mbappé
  • Suplentes: Andriy Lunin, Sergio Mestre, Raúl Asencio, Fran García, Brahim Díaz, Thiago Pitarch, Arda Güler, Gonzalo García, Endrick y Vinícius Júnior

