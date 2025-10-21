El Arsenal aprieta en busca del primero
¡Balón fácil para David Raya!
Tiene que emplearse a fondo Koke en tareas defensivas.
Sigue insistiendo el Arsenal...
¡¡¡AL LAAAARGUEEEEEEROOOOOOOOO!!! ¡¡¡¡LA HA TENIDO AQUÍ EZE PARA EL ARSENAL TRAS TOCAR EN HANCKO!!!
¡Vuelve a llevar peligro Timber! Lo empieza pasando mal el Atlético...
Se lleva la pelota Timber y trata de poner el centro, pero se acabó quedando sin campo.
¡¡¡COOOOOOMIIIEEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Arsenal...
¡SALTAN YA LOS 22 PROTAGONISTAS AL CÉSPED DEL EMIRATES!
¡Y el de Mikel Arteta en el Arsenal!
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️
💪 Lewis-Skelly at the back
👊 Rice controlling in the middle
⚡️ Martinelli on the wing
Let's pick up where we left off, Gunners.
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! Este es el que presenta Simeone en el Atlético de Madrid...
XI 💫🔴⚪
En su caso, los gunners presentan las bajas de Kai Havertz, Gabriel Jesus, Noni Madueke y Martin Odegaard, aunque Arteta recupera a Ben White y a Piero Hincapié, aunque con ausencias que no influyen prácticamente en su once de gala.
El balance fuera de casa no es demasiado halagüeño, con dos derrotas y tres empates, y ninguna portería a cero y ocho goles en contra. El Atlético intentará acabar con su mala dinámica en Inglaterra, donde nunca ha ganado en una primera fase de esta competición. Además, el Arsenal atraviesa un momento dulce y con el fichaje de Martín Zubimendi parece haber encontrado la pieza que faltaba en el puzzle de Mikel Arteta.
Simeone solo tendrá la baja de Johnny Cardoso, que se pierde su octavo partido consecutivo. Al estadounidense volverá a suplirle Koke Resurrección junto a Pablo Barrios, y el Cholo podrá contar con los Álex Baena, Thiago Almada, Nico González -ya recuperado del golpe sufrido ante Osasuna- y compañía en la zona ofensiva.
El Atlético de Madrid visita al Arsenal en la tercera jornada de la fase liga de la Champions, un duelo en el que buscará repetir triunfo en Europa y estrenarse como visitante en lo que va de curso para olvidar su primera derrota en Anfield.
Enfrente tendrá al líder de la Premier League, pleno de confianza refugiado en su fiabilidad ofensiva y defensiva en su feudo.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo de la Champions.
En directo, desde el Emirates Stadium de Londres, Arsenal-Atlético de Madrid.
Con el arbitraje del italiano Davide Massa.
- David Raya
- Jurriën Timber
- William Saliba
- Gabriel Magalhães
- Myles Lewis-Skelly
- Eberechi Eze
- Martín Zubimendi
- Declan Rice
- Bukayo Saka
- Viktor Gyökeres
- Gabriel Martinelli
- Suplentes: Kepa Arrizabalaga, Tommy Setford, Cristhian Mosquera, Ben White, Piero Hincapié, Riccardo Calafiori, Christian Nørgaard, Ethan Nwaneri y Mikel Merino
- Jan Oblak
- Marcos Llorente
- José María Giménez
- Robin Le Normand
- Dávid Hancko
- Giuliano Simeone
- Pablo Barrios
- Koke
- Nicolás González
- Julián Alvarez
- Alexander Sørloth
- Suplentes: Juan Musso, Clément Lenglet, Nahuel Molina, Marc Pubill, Javi Galán, Matteo Ruggeri, Conor Gallagher, Alejandro Baena, Thiago Almada, Antoine Griezmann, Carlos Martín y Giacomo Raspadori