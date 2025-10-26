El Clásico, en vivo: El Real Madrid se lleva El Clásico en el Bernabéu
Real Madrid
Barcelona
Mbappé (Min. 22); Bellingham (Min. 43)
Fermín (Min. 37)
Llega el Clásico del fútbol español. Y este 2025, llega al Santiago Bernabéu el último fin de semana de octubre, concretamente hoy domingo 26 a las 16:45. Blancos y azulgranas engalanan el enfrentamiento de mayor peso mediático.
¡BIENVENIDAS/OS AL BERNABÉU Y AL CLÁSICO DEL FÚTBOL ESPAÑOL ENTRE REAL MADRID Y BARCELONA!
Recordemos que el mano a mano histórico en encuentros oficiales favorece al conjunto merengue, 106 victorias por 104 culés y 51 empates. Sin embargo, en los últimos años el Barça ha salido vencedor en más ocasiones, de hecho, en los 10 últimos partidos se lleva la palma con un marcador genérico de 6-4.
A este nuevo Clásico del fútbol español, el Real Madrid llega como líder con 24 puntos tras 9 jornadas: ha ganado 8 partidos y solo ha perdido 1. Sin embargo, los blaugranas, con solo dos puntos menos, llegan con la mira puesta en el liderato y con ganas de dar el golpe otra vez en el partido.
No hay que dudar de que el Barcelona apuesta a ganar aunque tienen una lista de lesionados Joan García, Dani Olmo y Robert Lewandowski están descartados para el Clásico ante el Real Madrid, pero Hansi Flick confía en recuperar a Raphinha a tiempo para el duelo.
Fuese el que fuese habría lío con el Real Madrid o con el Barcelona con el árbitro del Clásico. La Real Federación Española de Fútbol confirmó a César Soto Grado del colegio riojano. Él dirigirá el Real Madrid-Barcelona de este domingo en el Santiago Bernabéu, a partir de las 16.15 horas. En el VAR, además, estará Javier Iglesias.
ONCE DEL REAL MADRID:
Courtois Valverde, Militao, Huijsen, Carreras Tchouameni, Güler, Camavinga, Bellingham Vini, Mbappé.
ONCE DEL BARCELONA:
Szczesny Koundé, Cubarsí, Eric, Balde Fermín, Frenkie, Pedri Lamine, Ferran, Rashford.
Los jugadores del Real Madrid y del FC Barcelona ya se encuentran en el terreno de juego para realizar los ejercicios de calentamiento.
Respecto a quién llega mejor: "El Real Madrid tiene ventaja, esta más en forma", ha asegurado el exfutbolista del conjunto blanco Makélélé en los micrófonos de DAZN. Por otro lado, ha reconocido que los de Xabi Alonso "deben comenzar a jugar como equipo".
El equipo blaugrana ha compartido una imagen del exfutbolista Carles Puyol con el cantante Ed Sheeran cuando apenas queda un cuarto de hora para que comience el encuentro.
Es hora de jugar 💙❤️
Ed Sheeran y Carles Puyol han sorprendido a los culers en Nueva York de cara al Madrid vs Barça 👀
Los jugadores se retiran a los vestuarios para prepararse y pitos a Lamine Yamal cuando su nombre sonaba por la megafonía del Santiago Bernabéu.
Saltan los futbolistas al césped del estadio blanco y les recibe un gran tifo formado por la afición del Real Madrid en el que se puede leer "Grandeza".
Cambio de lado después de realizar el sorteo y será el Real Madrid quien ponga el balón en juego.
Comienza el partido y mueve la pelota el conjunto de Xabi Alonso.
⚽ ¡Rueda el balón en el Bernabéu!
▶️ @RealMadrid 🆚 @FCBarcelona_es pic.twitter.com/N62C3QCbIx
Penalti a favor del Real Madrid. Lamine Yamal comete falta dentro del área sobre Vinícius Jr y Soto Grado señala el punto de penalti.
El colegiado acude al VAR para revisar la jugada, anula el penalti y señala falta a favor del FC Barcelona.
Había metido el pie Lamine, que no toca el balón y Vinicius golpea al culé en su intento de rematar.
Lamine Yamal remata desde el borde del área, pero su tiro no es bueno y el esférico sale muy desviado del palo izquierdo.
GOOOOOOOL DE KYYLIIIAAN MBAPPEEE!!!! Balón que pierde el Barça en tres cuartos de cancha, recupera el francés y envía un derechazo al fondo de la red blaugrana sin pensárselo.
¡ANULADO! Soto Grado anula el tanto del francés por fuera de juego de Kylian Mbappé milimétrico.
Esta es la imagen del fuera de juego señalado en el gol de Mbappé.
EL GOLAZO DE MBAPPÉ, ANULADO POR FUERA DE JUEGO ❌#LALIGAenDAZN ⚽
EL GOLAZO DE MBAPPÉ, ANULADO POR FUERA DE JUEGO ❌
GOOOOOOOLLLL DE KYYLIIIIAN MBAPPPEE!! Pase filtrado de Bellingham y el francés define con la derecha a la esquina inferior de Szczesny.
Valverde ve la primera tarjeta amarilla del partido tras cometer falta.
El FC Barcelona no se encuentra cómodo en el terreno de juego y no crea jugadas de peligro para la portería de Courtois.
Mbappé recibe dentro del área y dispara a portería, pero despeja Szczesny y es córner para el Real Madrid.
Un nuevo córner para el conjunto de Xabi Alonso, que después de adelantarse en el marcador busca con intensidad la portería blaugrana.
Tercer córner consecutivo para el conjunto blanco. Esta es la jugada polémica del penalti anulado en los primeros instantes del encuentro.
SOTO GRADO DICE QUE NO HAY PENALTI DE LAMINE YAMAL SOBRE VINICIUS ❌
Lo señaló, pero rectificó tras verlo en el VAR #LALIGAenDAZN ⚽
SOTO GRADO DICE QUE NO HAY PENALTI DE LAMINE YAMAL SOBRE VINICIUS ❌

Lo señaló, pero rectificó tras verlo en el VAR
Primer tiro a puerta del FC Barcelona. Ferran Torres recibe un pase al espacio dentro del área y dispara por bajo al centro de la portería, pero Courtois atrapa sin problemas.
César Soto Grado señala una falta en ataque de Lamine Yamal y es saque de puerta para Thibaut.
Pase atrás de Carreras al que llega Bellingham para rematar, pero el balón termina en las manos del portero polaco.
GOOOOOOOLLL DE FC BARCELONA. Fermín remata en boca de gol tras un pase de Rasfhord y un gran error de Güler.
Gran despeje de Dean Huijsen para evitar que el disparo de Fermín termine en la portería blanca.
Soto Grado enseña la cartulina amarilla a Pedri, que agarra por detrás a Vinícius para evitar que se vaya en carrera.
GOOOOOOOOLLLL DEEELL REAL MAAADRID. Eder Militao pone un centro al que llega Bellingham para anotar el tanto que pone por delante de nuevo al conjunto blanco.
Kylian Mbappé manda el balón al fondo de la red, pero su gol, de nuevo, es anulado por fuera de juego.
Se añadan seis minutos más al Clásico del Santiago Bernabéu con ventaja en el marcador para el equipo de Xabi Alonso.
El FC Barcelona busca el gol del empate antes de marcharse a los vestuarios pero el disparo flojo de Ferran termina en las manos de Thibaut Courtois.
Vinícius tiene la última ocasión de la primera mitad, pero la defensa blaugrana bloquea el disparo del brasileño.
Primera parte en el Santiago Bernabéu que se inició con polémica en el minuto 2 de partido. Soto Grado señaló penalti a favor del Real Madrid, pero tras la revisión del VAR fue anulado. Posteriormente, el colegiado volvió a anular un tanto a Mbappé por fuera de juego milimétrico. En el minuto 22 sí llegó el gol de francés, que no se lo pensó y cruzó el balón al fondo de la portería blaugrana. Fermín recortó distancias quince minutos más tarde – minuto 37 –, pero un gol de Bellingham posibilitó al Real Madrid irse con ventaja en el marcador al descanso.
La nota negativa para los blancos: Valverde se ha marchado hablando con los servicios médicos.
Jude Victor William Bellingham pic.twitter.com/agMDCwezpX— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 26, 2025
Comienza la segunda mitad después de unos primeros 45 minutos con más ocasiones que juego.
Primera oportunidad de esta segunda mitad para el FC Barcelona. Filtra Rasfhord un pase para Fermín que atrapa el guardameta blanco.
Después de la oportunidad de los culés, es Vinícius quien intenta ampliar el marcador para los blancos, pero se encuentra con Szczęsny. El polaco envía el balón a córner.
Soto Grado revisa un posible penalti a favor Del Real Madrid. Eric García golpea con la mano un centro de Bellingham y desvía a saque de esquina.
El colegiado señala el punto de penalti después de revisar durante unos segundos la jugada.
PARAAAADÓON DE SZCZESNY!!!El guardameta blaugrana adivina la dirección del balón y evita el doblete de Mbappé.
Huijsen ve la tarjeta amarilla después de una entrada sobre Fermín.
Ocasión desaprovechada por Eder Militao, que llega hasta el área culé, pero no es capaz de finalizar la jugada porque no encuentra a ningún compañero.
Este es el penalti señalado a favor del Real Madrid y la posterior parada del portero blaugrana.
¡QUÉ LOCURA DE MANO! 🤯 Szczęsny y la bestial parada a Mbappé en el penalti señalado por mano de Eric García
Chuta Lamine Yamal, pero el balón se marcha muy por encima del larguero sin causar problemas para el Real Madrid.
Valverde recibe las asistencias médicas, pero parece que puede continuar a pesar de que Carvajal ya estaba preparado para saltar al terreno de juego.
Entra Brahim al césped del Santiago Bernabéu y sale Güler.
Gol anulado a Bellingham por claro fuero de juego de Brahim en el inicio de la jugada.
Remate de cabeza de Koundé a un centro desde el saque de esquina de Rasfhord que se marcha por encima de la portería.
Doble cambio en el Real Madrid. Se marchan Vinícius y Valverde, entran Carvajal y Rodrygo.
Primeros movimientos de banquillo en el FC Barcelona. Entran Araujo y Casadó, se marchan Ferran y Eric García.
El FC Barcelona controla la posesión del balón durante esta segunda mitad con un 72% y dos remates a puerta, por uno del Real Madrid.
Balde tapona el disparo de Tchouaméni y es córner para el equipo de Xabi Alonso.
La imagen de Vinícius en el momento que el técnico ha decidido dar entrada a Rodrygo. El ‘7’ se ha ido directamente a los vestuarios, pero ha vuelto al banquillo del Real Madrid para seguir viendo el encuentro.
"¿YOOOO?" 🤬
"¿YOOOO?" 🤬

EL TREMENDO ENFADO DE VINICIUS AL VER QUE EL CAMBIO ERA ÉL 😡
Nuevo cambio en el conjunto culé, Roony Bardghji entra al césped por Cubarsí. Después de este movimiento, De Jong se marcha al eje de la defensa junto a Araujo.
Camavinga es atendido por los servicios médicos, pero puede seguir.
Kylian Mbappé golpea el balón desde el borde del área, pero su disparo se va desviado a pocos centímetros de la portería.
Mal control de Koundé. El futbolista se quedaba solo delante de Courtois, pero no es capaz de controlar el esférico y atrapa el portero belga.
Se marchan los goleadores del Madrid, Mbappé y Belligham por Gonzalo y Ceballos.
Se añaden nueve minutos más al primer Clásico de la temporada.
Disparo de Rodrygo para intentar ampliar la ventaja en los minutos finales, pero atrapa Szczęsny.
Araujo apura hasta el fondo de la banda y el balón termina saliendo por la línea de fondo.
Último cambio en el FC Barcelona, se marcha Balde y entra Gerard Martín.
Falta de Pedri sobre Camavinga y Rodrygo se dispone a lanzar el libre directo.
A punto de marcar Rodrygo tras el lanzamiento de falta, pero se encuentra de nuevo con Szczęsny, quien desvía el balón a saque de esquina.
Pedri ve la segunda tarjeta amarilla después de cometer una falta sobre Tchouaméni y se marcha a los vestuarios.
Tangana al final del partido en los banquillos y en el terreno de juego.
Segunda parte en la que el marcador no se movió y el Real Madrid terminó llevándose los tres puntos. En los últimos instantes hubo tensión en los banquillos y en el terreno de juego. Finalmente, los jugadores del conjunto blanco se quedaron celebrando sobre centro del campo y los del FC Barcelona se dirigieron a la esquina para agradecer a los culés desplazados.
EL REAL MADRID SE QUEDA CON ELCLÁSICO 💥🚀
EL REAL MADRID SE QUEDA CON ELCLÁSICO 💥🚀

Mbappé y Bellingham le dieron la victoria a los de Xabi Alonso ⚽
Real Madrid
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Éder Militão
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Arda Güler
- Aurélien Tchouaméni
- Eduardo Camavinga
- Vinícius Júnior
- Jude Bellingham
- Kylian Mbappé
- Suplentes: Andriy Lunin, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Fran García, Daniel Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Brahim Díaz, Dani Ceballos, Franco Mastantuono, Gonzalo García, Endrick y Rodrygo
Barcelona
- Wojciech Szczęsny
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Alejandro Balde
- Pedri
- Frenkie de Jong
- Fermín López
- Lamine Yamal
- Ferran Torres
- Marcus Rashford
- Suplentes: Eder Aller, Diego Kochen, Ronald Araújo, Xavi Espart, Jofre Torrents, Gerard Martín, Toni Fernández, Dro Fernández, Marc Bernal, Marc Casadó y Roony Bardghji