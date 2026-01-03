Espanyol-Barcelona, en vivo
Derbi catalán con el Barcelona como líder y el Espanyol buscando este año los puestos europeos. Joan García pone el morbo.
Espanyol
0
0
Barcelona
Derbi catalán con el Barcelona como líder y el Espanyol buscando este año los puestos europeos. Joan García pone el morbo.
ONCE DEL BARCELONA:
Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Ferran Torres.
ONCE DEL ESPANYOL:
Dmitrovic, El Hilal, Cabrera, Calero, Carlos Romero, Urko, Edu Expósito, Pol Lozano, Pere Milla, Dolan y Roberto.
Derbi catalán con el Barcelona como líder y el Espanyol buscando este año los puestos europeos. Joan García pone el morbo.
¡BIENVENIDAS/OS A CORNELLÁ Y AL DUELO DEL MORBO ENTRE ESPANYOL Y BARCELONA!
Espanyol
- Marko Dmitrović
- Omar El Hilali
- Fernando Calero
- Leandro Cabrera
- Carlos Romero
- Tyrhys Dolan
- Pol Lozano
- Urko González
- Pere Milla
- Roberto Fernández
- Edu Expósito
- Suplentes: Angel Fortuno, Jose Salinas, Clemens Riedel, Miguel Rubio, Rubén Sánchez, Antoniu Roca, Ramón Terrats, Jofre Carreras, Ferran Gomez, Javi Puado, Luca Koleosho y Kike García
Barcelona
- Joan García
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Alejandro Balde
- Eric García
- Frenkie de Jong
- Lamine Yamal
- Raphinha
- Marcus Rashford
- Ferran Torres
- Suplentes: Wojciech Szczęsny, Marc-André Ter Stegen, Jofre Torrents, Pedri, Fermín López, Dro Fernández, Marc Bernal, Tomás Marqués, Marc Casadó, Dani Olmo, Robert Lewandowski y Roony Bardghji