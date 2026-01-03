Menú

Liga

LALIGA

Espanyol-Barcelona, en vivo

Derbi catalán con el Barcelona como líder y el Espanyol buscando este año los puestos europeos. Joan García pone el morbo.

Espanyol

0
0

Barcelona

Derbi catalán con el Barcelona como líder y el Espanyol buscando este año los puestos europeos. Joan García pone el morbo.
Joan García con el Barcelona | EFE

Derbi catalán con el Barcelona como líder y el Espanyol buscando este año los puestos europeos. Joan García pone el morbo.

PREVIA

ONCE DEL BARCELONA:

Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde, Eric García, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Ferran Torres.
PREVIA

ONCE DEL ESPANYOL:

Dmitrovic, El Hilal, Cabrera, Calero, Carlos Romero, Urko, Edu Expósito, Pol Lozano, Pere Milla, Dolan y Roberto.
PREVIA

Derbi catalán con el Barcelona como líder y el Espanyol buscando este año los puestos europeos. Joan García pone el morbo.

PREVIA

¡BIENVENIDAS/OS A CORNELLÁ Y AL DUELO DEL MORBO ENTRE ESPANYOL Y BARCELONA!

Temas

Espanyol

  • Marko Dmitrović
  • Omar El Hilali
  • Fernando Calero
  • Leandro Cabrera
  • Carlos Romero
  • Tyrhys Dolan
  • Pol Lozano
  • Urko González
  • Pere Milla
  • Roberto Fernández
  • Edu Expósito
  • Suplentes: Angel Fortuno, Jose Salinas, Clemens Riedel, Miguel Rubio, Rubén Sánchez, Antoniu Roca, Ramón Terrats, Jofre Carreras, Ferran Gomez, Javi Puado, Luca Koleosho y Kike García

Barcelona

  • Joan García
  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Gerard Martín
  • Alejandro Balde
  • Eric García
  • Frenkie de Jong
  • Lamine Yamal
  • Raphinha
  • Marcus Rashford
  • Ferran Torres
  • Suplentes: Wojciech Szczęsny, Marc-André Ter Stegen, Jofre Torrents, Pedri, Fermín López, Dro Fernández, Marc Bernal, Tomás Marqués, Marc Casadó, Dani Olmo, Robert Lewandowski y Roony Bardghji

En Deportes