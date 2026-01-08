Simeone apuesta por Gallagher como pareja de Koke
El Atlético y el Real Madrid, sin Mbappé, se miden en semifinales de la Supercopa en un test madridista ante su siempre competitivo rival rojiblanco.
Atlético de Madrid
Real Madrid
¡EN EL MADRID, XABI ALONSO REPITE EL EQUIPO QUE EL PASADO DOMINGO GOLEÓ AL BETIS!
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 8, 2026
🆚 @Atleti
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/6rE0YniDlO
¡VAMOS YA SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! En el Atlético de Madrid, Gallagher actúa como pareja de Koke en el centro del campo. También sorprende la presencia de Ruggeri en el lateral izquierdo.
XI del Atleti 🔴⚪ pic.twitter.com/byj1cgGsnH— Atlético de Madrid (@Atleti) January 8, 2026
La gran ausencia en el Real Madrid es la de Kylian Mbappé, que se suma a la de Eder Militao. Sí están Carvajal y Trent Alexander-Arnold, pero ambos lejos de su mejor nivel.
En el Atlético no juega Pablo Barrios, aunque el objetivo de los colchoneros es que pueda llegar a la final contra el Barcelona.
Algunas de las claves del encuentro estarán en la intensidad y el ritmo que ambos equipos impriman desde el inicio, un factor que suele ser favorable a los rojiblancos, aunque también hay aspectos importantes puramente deportivos. El más significativo, la ausencia de Mbappé por lesión. Sin el francés, que ni siquiera ha viajado, la figura de Gonzalo García emerge con fuerza, más si cabe después de su 'triplete' ante el Real Betis en el triunfo contundente por 5-1 de este domingo.
Hace un mes, el Atlético atravesó un bache importante provocado por sus derrotas a domicilio ante FC Barcelona (3-1) y Athletic Club (1-0), pero los pupilos de Simeone dieron un golpe en la mesa en Eindhoven, ganando (2-3) al PSV en su primer triunfo como visitante en Champions. Desde entonces, cinco partidos sin perder con cuatro victorias y un empate, este el más reciente (1-1) ante la Real Sociedad en Anoeta, un resultado que frenó sus aspiraciones ligueras, ahora a 11 puntos del líder.
El Atlético siempre es un duro escollo para los merengues en los últimos años. De hecho, el Madrid solo ha ganado uno de los últimos siete derbis disputados, aunque ahí está el pase a cuartos de final de la Champions de la pasada temporada por penaltis en el Metropolitano. Simeone suele dar con la tecla en este tipo de encuentros, en los que el equipo colchonero siempre se crece, aunque en esta competición solo ha ganado a su máximo rival en una ocasión, en 2014.
El Estadio Rey Abdullah de Yeda será el escenario de un siempre intenso derbi entre Real Madrid y Atlético, que se encuentran a dos partidos de levantar un trofeo que sería balsámico en ambos bandos. En el conjunto merengue, pese a llegar inmerso en una serie de cuatro triunfos seguidos, hay sensación de que el proyecto liderado por Xabi Alonso pasa un examen en Arabia Saudí que puede ser definitivo.
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo, todo un derbi madrileño en semifinales de la Supercopa de España.
En directo, desde el Estadio Rey Abdullah de Yeda, Atlético-Real Madrid.
Con el arbitraje de Busquets Ferrer, del colegio catalán.