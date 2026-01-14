Menú

Empata Mastantuono antes del descanso

Albacete

1
1

Real Madrid

Javi Villar (m.42)

Mastantuono (m.45+2)

Segundo partido del Madrid en la Copa, ante el Albacete en el Carlos Belmonte, y debut de Arbeloa en el banquillo blanco tras el cese de Xabi Alonso.
EFE
Comienzo o final Minuto 45+2

¡¡¡Y ASÍ NOS VAMOS AL DESCANSO EN EL CARLOS BELMONTE, CON ESTE 1-1 EN EL MARCADOR!!!
Gol Minuto 45+2

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOL DE MASTAAAAANTUOONOOOOOOOOO!!! ¡¡¡EMPATA EL MADRID EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PRIMER TIEMPO!!!
Minuto 45+2

Córner a favor del Madrid. Va a ser la última del primer tiempo...
Minuto 45+1

No está nada fino Mastantuono, que tampoco aquí pudo controlar el balón.
Minuto 45

¡Dos minutos después!
Minuto 44

La pone Güler desde la izquierda y despeja atrás Javi Moreno.
Minuto 44

Así ha sido el gol de Javi Villar...
Minuto 43

Horrible la defensa del Madrid en este córner. Remata solo Javi Villar en el primer palo y bate a Lunin con un gran testarazo.
Gol Minuto 42

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DEL ALBACEEEEETEEEEEEEE!!! ¡¡¡GOOOOOOOOOL DE JAVIIIII VIIILLAAAAAAAAAR!!!
Minuto 40

¡SE VA VINICIUS AL SUELO... RECLAMA FALTA EL BRASILEÑO, PERO LA ACCIÓ QUEDA INVALIDADA POR UN FUERA DE JUEGO MUY JUSTITO!
Minuto 38

¡Falta muy peligrosa a favor del Albacete!
Minuto 37

¡ATRAPA LA PELOTA LIZOAIN TRAS EL ENVÍO DE GÜLER!
Minuto 35

Falta de Escriche sobre David Jiménez.
Minuto 34

El centro de David Jiménez... ¡para Lizoain en el segundo palo!
Minuto 33

No quiere más sustos el Madrid...
Oportunidad Minuto 31

¡LO INTENTA DANIEL BERNABÉU DESDE FUERA DEL ÁREA, PERO EL BALÓN NO ENCUENTRA PORTERÍA!
Minuto 30

¡Muy desviado el disparo de Vini desde el pico del área!
Minuto 29

¡SE MARCHA ALTÍSIMO EL TIRO LEJANO DE LORENZO AGUADO!
Minuto 29

Se la pone Güler a Vinicius, pero el brasileño está en fuera de juego.
Minuto 26

¡CHUTA VALVERDE DESDE LEJOS Y ATRAPA SIN PROBLEMAS RAÚL LIZOAIN!
Minuto 25

Finalmente han seguido jugando con el balón blanco.
Minuto 24

Se va despejando la niebla en el Carlos Belmonte...
Minuto 23

Se queda cortito el envío de Mastantuono... ¡¡¡BUEN ENVÍO DE VINICIUS, PERO NO PUDO LLEGAR A REMATAR GONZALO!!!
Minuto 22

Intenta llevarse el balón Vini, que finalmente tuvo que retrasar hacia Valverde.
Minuto 21

Se cambia el balón y van a jugar con el naranja de invierno.
Minuto 20

No pudo continuar Vinicius por el costado izquierdo...
Minuto 19

Vuelve a hacerse el Real Madrid con la posesión del balón...
Minuto 17

Balón en estos compases del partido para el Albacete.
Minuto 14

Partido incómodo con esta niebla tan densa.
Minuto 11

Falta clara sobre Capi. De Cestero.
Minuto 8

¡Tremenda niebla en el Carlos Belmonte, no se ve tres en un burro!
Minuto 7

¡SE MARCHA ALTO EL DISPARO DE GÜLER!
Oportunidad Minuto 5

¡¡¡FUEEEEEERAAAAAA... LO INTENTA VALVERDE DESDE LEJOS, PERO EL MADRID NO ENCONTRÓ PORTERÍA!!!
Minuto 4

Recordar que Arbeloa se ha referido a Jorge Cestero como "el mejor 6 de España".
Minuto 3

Reacciona bien ahora el Madrid...
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOMIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Albacete. El Madrid viste con su tercera equipación, de azul.
Otros dos partidos hoy

Además de este Albacete-Real Madrid, pendientes de los otros dos partidos que se juegan hoy:

Betis – Elche
Alavés – Rayo Vallecano
Vallejo, ausente ante su exequipo

¡TAMBIÉN EL ONCE DEL ALBACETE! Vallejo, ex del Real Madrid, es el gran ausente esta noche por problemas musculares.
El primer once de Arbeloa

¡VAMOS YA CON EL PRIMER ONCE DE ARBELOA! Dos jugadores del Castilla en el equipo: David Jiménez y Cestero.
El Albacete está tocado

El Albacete nunca ha ganado al Real Madrid y lleva más de 20 años sin verse las caras con el equipo blanco en partido oficial. Ahora, afrontan una oportunidad de oro ante un conjunto merengue que será una incógnita. El Alba no marcha bien en LaLiga Hypermotion, a un punto del descenso y sin ganar desde mediados de diciembre, cuando eliminaron al Celta de Vigo en la Copa.
Sin tiempo para imponer su sello

Ahora Arbeloa debe demostrar que, después de sonar siempre desde que Alonso empezó a asomarse al precipicio, es el hombre indicado para coger el timón del vestuario merengue. El Real Madrid viaja a Albacete después de solo un entrenamiento, en el que apenas habrá dado unas directrices del equipo que quiere crear, que seguramente pretende ser, por lo visto en sus equipos, enérgico y agresivo en la presión.
Debut en la Copa ante el Albacete

Al salmantino, que está a punto de cumplir 43 años (este sábado), le llega el proyecto más importante de su corta carrera como entrenador, que arrancó en 2020 en la cantera blanca, haciéndose cargo de uno de los banquillos más complicados del mundo después de estar al frente del Castilla los últimos seis meses.

El ex lateral derecho tiene su primer prueba este miércoles en el Carlos Belmonte frente al Albacete en octavos de Copa, y el sábado se estrenará en el Santiago Bernabéu contra el Levante UD.
Se estrena Arbeloa

Máxima expectación con el estreno de Álvaro Arbeloa. El técnico salmantino debuta como entrenador del primer equipo del Real Madrid, apenas dos días después de su nombramiento, en sustitución de un Xabi Alonso que estaba siendo sentenciado ya desde hace bastante tiempo.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este duelo de octavos de final de la Copa del Rey, eliminatoria a partido único.

En directo, desde el Carlos Belmonte, Albacete-Real Madrid. Con el estreno de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco tras el despido encubierto de Xabi Alonso.

Con el arbitraje del catalán Víctor García Verdura.

Albacete

  • Raúl Lizoain
  • Lorenzo Aguado
  • Javier Moreno
  • Carlos Neva
  • Daniel Bernabeu
  • Alejandro Meléndez
  • Antonio Pacheco
  • Javi Villar
  • Capi
  • José Carlos Lazo
  • Dani Escriche
  • Suplentes: Diego Mariño, Jonathan Gómez, Antonio Velilla Miro, Pepe Sánchez, Fran Gámez, Jon Morcillo, Riki Rodríguez, Agus Medina, Jefté Betancor, Samuel Obeng y Victor Valverde

Real Madrid

  • Andriy Lunin
  • David Jiménez
  • Raúl Asencio
  • Dean Huijsen
  • Fran García
  • Federico Valverde
  • Jorge Cestero
  • Arda Güler
  • Franco Mastantuono
  • Gonzalo García
  • Vinicius Júnior
  • Suplentes: Fran González, Sergio Mestre, Joan Martínez, David Alaba, Daniel Carvajal, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, César Palacios y Manuel Ángel Morán

