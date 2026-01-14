Empata Mastantuono antes del descanso
Albacete
Real Madrid
Javi Villar (m.42)
Mastantuono (m.45+2)
¡¡¡Y ASÍ NOS VAMOS AL DESCANSO EN EL CARLOS BELMONTE, CON ESTE 1-1 EN EL MARCADOR!!!
¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOL DE MASTAAAAANTUOONOOOOOOOOO!!! ¡¡¡EMPATA EL MADRID EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PRIMER TIEMPO!!!
Córner a favor del Madrid. Va a ser la última del primer tiempo...
No está nada fino Mastantuono, que tampoco aquí pudo controlar el balón.
¡Dos minutos después!
La pone Güler desde la izquierda y despeja atrás Javi Moreno.
Así ha sido el gol de Javi Villar...
🚨🚨| GOAL: JAVI VILLAR GIVES ALBACETE THE LEAD!!!
Albacete 1-0 Real Madridpic.twitter.com/ssZchYWsMD— CentreGoals. (@centregoals) January 14, 2026
Horrible la defensa del Madrid en este córner. Remata solo Javi Villar en el primer palo y bate a Lunin con un gran testarazo.
¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DEL ALBACEEEEETEEEEEEEE!!! ¡¡¡GOOOOOOOOOL DE JAVIIIII VIIILLAAAAAAAAAR!!!
¡SE VA VINICIUS AL SUELO... RECLAMA FALTA EL BRASILEÑO, PERO LA ACCIÓ QUEDA INVALIDADA POR UN FUERA DE JUEGO MUY JUSTITO!
¡Falta muy peligrosa a favor del Albacete!
¡ATRAPA LA PELOTA LIZOAIN TRAS EL ENVÍO DE GÜLER!
Falta de Escriche sobre David Jiménez.
El centro de David Jiménez... ¡para Lizoain en el segundo palo!
No quiere más sustos el Madrid...
¡LO INTENTA DANIEL BERNABÉU DESDE FUERA DEL ÁREA, PERO EL BALÓN NO ENCUENTRA PORTERÍA!
¡Muy desviado el disparo de Vini desde el pico del área!
¡SE MARCHA ALTÍSIMO EL TIRO LEJANO DE LORENZO AGUADO!
Se la pone Güler a Vinicius, pero el brasileño está en fuera de juego.
¡CHUTA VALVERDE DESDE LEJOS Y ATRAPA SIN PROBLEMAS RAÚL LIZOAIN!
Finalmente han seguido jugando con el balón blanco.
Se va despejando la niebla en el Carlos Belmonte...
Se queda cortito el envío de Mastantuono... ¡¡¡BUEN ENVÍO DE VINICIUS, PERO NO PUDO LLEGAR A REMATAR GONZALO!!!
Intenta llevarse el balón Vini, que finalmente tuvo que retrasar hacia Valverde.
Se cambia el balón y van a jugar con el naranja de invierno.
No pudo continuar Vinicius por el costado izquierdo...
Vuelve a hacerse el Real Madrid con la posesión del balón...
Balón en estos compases del partido para el Albacete.
Partido incómodo con esta niebla tan densa.
Falta clara sobre Capi. De Cestero.
¡Tremenda niebla en el Carlos Belmonte, no se ve tres en un burro!
¡SE MARCHA ALTO EL DISPARO DE GÜLER!
¡¡¡FUEEEEEERAAAAAA... LO INTENTA VALVERDE DESDE LEJOS, PERO EL MADRID NO ENCONTRÓ PORTERÍA!!!
Recordar que Arbeloa se ha referido a Jorge Cestero como "el mejor 6 de España".
Reacciona bien ahora el Madrid...
¡¡¡COOOOOMIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Albacete. El Madrid viste con su tercera equipación, de azul.
Además de este Albacete-Real Madrid, pendientes de los otros dos partidos que se juegan hoy:
Betis – Elche
Alavés – Rayo Vallecano
¡TAMBIÉN EL ONCE DEL ALBACETE! Vallejo, ex del Real Madrid, es el gran ausente esta noche por problemas musculares.
XI 🦇 pic.twitter.com/B6jwX8ffTT— Albacete Balompié 🤍 (@AlbaceteBPSAD) January 14, 2026
¡VAMOS YA CON EL PRIMER ONCE DE ARBELOA! Dos jugadores del Castilla en el equipo: David Jiménez y Cestero.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 14, 2026
🆚 @AlbaceteBPSAD
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/MxHsRoeNXn
El Albacete nunca ha ganado al Real Madrid y lleva más de 20 años sin verse las caras con el equipo blanco en partido oficial. Ahora, afrontan una oportunidad de oro ante un conjunto merengue que será una incógnita. El Alba no marcha bien en LaLiga Hypermotion, a un punto del descenso y sin ganar desde mediados de diciembre, cuando eliminaron al Celta de Vigo en la Copa.
Ahora Arbeloa debe demostrar que, después de sonar siempre desde que Alonso empezó a asomarse al precipicio, es el hombre indicado para coger el timón del vestuario merengue. El Real Madrid viaja a Albacete después de solo un entrenamiento, en el que apenas habrá dado unas directrices del equipo que quiere crear, que seguramente pretende ser, por lo visto en sus equipos, enérgico y agresivo en la presión.
Al salmantino, que está a punto de cumplir 43 años (este sábado), le llega el proyecto más importante de su corta carrera como entrenador, que arrancó en 2020 en la cantera blanca, haciéndose cargo de uno de los banquillos más complicados del mundo después de estar al frente del Castilla los últimos seis meses.
El ex lateral derecho tiene su primer prueba este miércoles en el Carlos Belmonte frente al Albacete en octavos de Copa, y el sábado se estrenará en el Santiago Bernabéu contra el Levante UD.
Máxima expectación con el estreno de Álvaro Arbeloa. El técnico salmantino debuta como entrenador del primer equipo del Real Madrid, apenas dos días después de su nombramiento, en sustitución de un Xabi Alonso que estaba siendo sentenciado ya desde hace bastante tiempo.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este duelo de octavos de final de la Copa del Rey, eliminatoria a partido único.
En directo, desde el Carlos Belmonte, Albacete-Real Madrid. Con el estreno de Álvaro Arbeloa en el banquillo blanco tras el despido encubierto de Xabi Alonso.
Con el arbitraje del catalán Víctor García Verdura.
Albacete
- Raúl Lizoain
- Lorenzo Aguado
- Javier Moreno
- Carlos Neva
- Daniel Bernabeu
- Alejandro Meléndez
- Antonio Pacheco
- Javi Villar
- Capi
- José Carlos Lazo
- Dani Escriche
- Suplentes: Diego Mariño, Jonathan Gómez, Antonio Velilla Miro, Pepe Sánchez, Fran Gámez, Jon Morcillo, Riki Rodríguez, Agus Medina, Jefté Betancor, Samuel Obeng y Victor Valverde
Real Madrid
- Andriy Lunin
- David Jiménez
- Raúl Asencio
- Dean Huijsen
- Fran García
- Federico Valverde
- Jorge Cestero
- Arda Güler
- Franco Mastantuono
- Gonzalo García
- Vinicius Júnior
- Suplentes: Fran González, Sergio Mestre, Joan Martínez, David Alaba, Daniel Carvajal, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, César Palacios y Manuel Ángel Morán