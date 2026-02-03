Golazo de Lamine Yamal con la zurda
Barcelona
Lamine Yamal (m.38)
Córner a favor del Albacete...
Error de Aguado. Roba el Barça, toca Rashford para De Jong, éste para Lamine Yamal y el internacional español bate a Lizoain con un gran zurdazo rematando de primeras.
¡¡¡GOOOOOOLAAAAZOOOOOOO!!! ¡¡¡QUÉ GOLAZO DE LAMINE YAMAL CON LA ZURDA DESPUÉS DE UNA GRAN JUGADA!!!
Ojo aquí a este córner...
Por cierto que Eric García ya está jugando sin máscara tras haber dejado atrás su fractura nasal.
Falta de Javier Villar sobre Robert Lewandowski.
Sale el Albacete a la contra, pero estuvo más rápido Eric García que Agus Medina.
Sigue bien en la medular el Albacete, abortando las transiciones del Barcelona en los contragolpes.
¡¡¡REMATA GERARD MARTÍN DESDE EL PICO DEL ÁREA, PERO EL BALÓN SE VA MUY ARRIBA!!!
Se produce ya el cambio, obligado: entra Vallejo por Carlos Neva.
¡¡¡SE HA LESIONADO CARLOS NEVA!!!
¡¡¡RAPIDÍSIMO ARAUJO EN EL CRUCE ANTE PUERTAS!!! Chuta el propio Puertas a la media vuelta, pero atrapó Joan García.
¡Se está preparando Jesús Vallejo, el ex del Real Madrid!
Acaba resbalando Lamine Yamal en ese último regate que intentó.
¡¡¡UUUFFFFF... ERA BUENÍSIMO ESE CENTRO DE LAMINE, PERO DESPEJA BIEN LA DEFENSA DEL ‘ALBA’!!!
¡No pudo controlar bien Dani Olmo el envío de Lamine Yamal!
Lo intenta ahora mucho más el Barça por la derecha que por la izquierda.
Vuelve a generar peligro Lamine Yamal. Una vez más.
Primera amarilla del partido, para un Joao Cancelo qye llegó tardísimo en su entrada a Lorenzo.
¡Centra Lamine, pero sale a tiempo Lizoain para conjurar el peligro!
¡Vaya balón para Agus Medina! Aunque acabó perdiendo la pelota ante Marc Bernal.
A punto de llegar Lamine en zona peligrosa....
¡¡¡CHUTA AGUS... A LAS MANOS DE JOAN GARCÍA!!!
¡¡¡SE MARCHA FUERA EL TIRO DE RASHFORD!!! Otra llegada con mucho peligro del Barcelona...
¡PRIMERA GRAN OCASIÓN PARA EL BARÇA... AUNQUE NO LLEGA NADIE A REMATAR EL CENTRO DE RASHFORD DESDE EL SEGUNDO PALO!
Ha empezado el Albacete con fuerza y sin complejo alguno, para algarabía de su animosa afición.
¡¡¡COOOOOMIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Albacete...
Saludo entre los dos capitanes, Raúl Lizoain y Ronald Araujo.
¡TODO PREPARADO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN EL CARLOS BELMONTE!
¡Y éste es el once por el que apuesta Alberto González en el Albacete!
Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Neva, Bernabéu; Agus Medina, Javi Villar, Capi, Meléndez; Pacheco y Puertas.
¡VAMOS YA CON LOS ONCES! En el Barça, Flick hace seis cambios...
Joan García; Cancelo, Eric García, Araujo, Gerard Martín; Bernal, Frenkie de Jong, Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.
Además de las bajas conocidas de Pedri, Gavi y Andreas Christensen, el alemán tiene una ausencia destacada de última hora en Raphinha, por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha que le hace quedarse en casa por precaución, si bien el período de recuperación esperado es de una semana según anunció el club blaugrana este lunes.
Por su parte, el Albacete no podrá contar con el defensa Pepe, que se suma a las bajas de larga duración de Cedeño, Garcia, López y Marín.
El Albacete está duodécimo en Segunda, en una situación mucho mejor a la que tenía cuando se midió al Madrid (decimoséptimo). Y es que tras ganar a los blancos, el equipo manchego ha ganado en Liga a Cádiz (1-0), Valladolid (0-1) y Real Zaragoza (2-0); un pleno con nueve de nueve que les hace llegar eufóricos a la cita con el Barça.
Los blaugranas saben que están ante un posible partido trampa. Porque tuvieron la fortuna de quedarse al único superviviente de la Hypermotion pero, a la vez, deben jugar en un Carlos Belmonte en el que han caído además del Real Madrid (3-2) el Celta de Vigo (en la tanda de penaltis tras un 2-2). El Alba quiere rememorar los tiempos de El Queso Mecánico y cargarse a otro Primera y, de ser así, estaría ya en semifinales y a tres partidos de un posible título.
El Albacete Balompié recibe al FC Barcelona en el Carlos Belmonte, en los cuartos de final de la Copa del Rey, con la intención de seguir soñando y sumar a los culés al carro de víctimas coperas en el que está el Real Madrid, contra quien logró una machada que además le ha llevado a mejorar resultados en LaLiga Hypermotion.
Los azulgranas quieren seguir vivos en su competición fetiche pese a perder a última hora a Raphinha.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración de este primer partido de cuartos de final de la Copa del Rey, eliminatoria a partido único.
En directo, desde el Carlos Belmonte, Albacete-FC Barcelona.
Con el arbitraje de Munuera Montero, del comité andaluz.
