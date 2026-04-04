El Madrid hinca la rodilla en Mallorca
Mallorca
Real Madrid
Morlanes (m.41)
Muriqi (m.90+1)
Militao (m.87)
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el estadio de Son Moix, Mallorca-Real Madrid.
Con el arbitraje del murciano José María Sánchez Martínez.
Vuelve la Liga después del parón de selecciones, y lo hace con una exigente salida para el Real Madrid. Los blancos se miden a un Mallorca que, pese a estar actualmente en puestos de descenso, siempre le ha complicado la vida a los blancos en su feudo.
Arbeloa, que asegura que "el Real Madrid suele dar lo mejor de sí mismo cuando llega la primavera", tiene para este partido las bajas de Ceballos, Courtois, Mendy y Rodrygo, aunque la más sensible es la de Fede Valverde, por sanción.
En la otra cara de la moneda, el técnico salmantino recupera a Bellingham y también a Militao, éste después de cuatro meses de inactividad.
En el Mallorca, su dinámica ha sido positiva desde la llegada de Martín Demichelis al banquillo, aunque la última derrota en Elche (2-1) bajó los ánimos de un equipo que había empatado ante Osasuna como visitante (2-2) y ganado al Espanyol remontando en los últimos minutos (2-1).
Habrá que estar atentos al estado físico de Vedat Muriqi, que ya terminó tocado el primero de sus encuentros con Kosovo y ha sufrido problemas en los últimos años tras los parones de selecciones, lo que podría privar del duelo de goleadores de LaLiga EA Sports entre el segundo máximo artillero y Kylian Mbappé, actual pichichi de la competición con 23 goles.
¡YA TENEMOS EL ONCE DE ÁLVARO ARBELOA! Y hay varias sorpresas por parte del salmantino, que hace cinco cambios con respecto al equipo que salió de inicio en el derbi.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 4, 2026
🆚 @RCD_Mallorca
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/pmxMII30AU
En el Madrid entran Trent, Carreras, Camavinga, Manuel Ángel y Mbappé por Dani Carvajal, Fran García, Valverde, Thiago Pitarch y Vinicius.
Manuel Ángel es la gran sorpresa.
¡TAMBIÉN EL ONCE DE DEMICHELIS EN EL MALLORCA!
❤️🖤 ALINEACIÓ DEL RCD MALLORCA 🖤❤️ pic.twitter.com/MGGWkguL4K— RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) April 4, 2026
El once de los bermellones: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre, Darder; Luvumbo y Muriqi.
¡TODO PREPARADO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN SON MOIX!
¡Saltan ya los 22 protagonistas al rectángulo de juego!
Saludo entre capitanes, Valjent y Lunin.
Homenaje del Mallorca a Samu Costa, Morlanes y Darder por haber superado los 100 partidos con la camiseta bermellona.
¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Mallorca...
Empieza el Madrid presionando con insistencia arriba...
Fuera de juego de Mbappé...
Intenta reaccionar ahora el Mallorca al calor de su público...
¡Vaya patada que se ha llevado Arda Güler! ¡Providencial aquí ahora Pablo Torre para frenar a Mbappé!
Estaba adelantado Huijsen en el momento del pase de Carreras.
¡LLEVABA VENENO EL CENTRO DE MURIQI... PERO NO FUE A POR EL BALÓN LUVUMBO!
El centro de Trent se estrella en Mojica...
Tiene que retrasar el Madrid ante la buena defensa del Mallorca y la pelota acaba en los dominios de Lunin.
Brahim termina haciendo falta a Sergi Darder.
No se complica la vida Huijsen, que la echa directamente fuera de tacón.
Poco a poco se va rehaciendo el Mallorca en el partido.
¡Córner a favor de los bermellones!
Mejorando el Mallorca en defensa para frenar al Madrid... ¡PROVIDENCIAL RÜDIGER AL CORTE, EVITANDO QUE PUDIERA CABECEAR LUVUMBO EN EL SEGUNDO PALO!
Otra vez córner contra la portería de Lunin.
¡¡¡UUUUUFFFF... DE NUEVO LLEVANDO MUCHO PELIGRO EL MALLORCA A BALÓN PARADO!!!
Muy dura la entrada de Pablo Torre sobre Mbappé. No le muestra el colegiado la amarilla.
¡NO PUDO CHUTAR CON CLARIDAD MBAPPÉ... Y EL REMATE POSTERIOR DE MANUEL ÁNGEL DE CABEZA LO ATRAPA LEO ROMÁN!
La acaba echando fuera Camavinga...
Cayó Muriqi, es falta de Manuel Ángel.
Suerte para el Madrid que se acabó trastabillando Morlanes con la pelota en los pies. Se la acaba quitando Güler.
¡¡¡VAYA REMATE TAN DIFÍCIL DE MBAPPÉ Y QUÉ PARADA DE LEO ROMÁN!!!
¡¡Y OTROOOOOOOO MÁAAAAAS.... OTRO PARADÓN DE LEO ROMÁN A KYLIAN MBAPPÉ!!!
No se entendieron ahora Manuel Ángel y Trent.
Dura falta de Carreras sobre Pablo Torre.
Retrasa Valjent para Leo Román...
Falta de Darder a Brahim.
Falta de Mascarell sobre Brahim. Empieza a trabarse el partido.
Llevamos ya unos cuantos minutos, tras las dos ocasiones de Mbappé, en los que no está pasando prácticamente nada.
Pone el centro Carreras, pero saca bien Morlanes.
¡CENTRA GÜLER Y DESPEJA LEO ROMÁN!
¡¡OTRA VEZ LEO ROMÁN, ESTA VEZ METIENDO LA MANO ABAJO PARA SALVAR EL REMATE DE PRIMERAS DE ARDA GÜLER!!
¡¡¡MADREEEEEEE... LA HA TENIDO AQUÍ EL MALLORCA, POR PARTIDA DOBLE!!! REMATA MURIQI TRAS UNA GRAN MANIOBRA, PERO SE TOPA CON RÜDIGER, Y EL TESTARAZO POSTERIOR DE MORLANES SE MARCHA ALTO.
No pudo conectar ahora aquí Carreras con Mbappé.
Vuelve otra vez el Madrid a la carga...
No le salió ahora el caño a Mbappé y termina despejando Valjent.
Salva bien ahora Huijsen ante Luvumbo.
¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE MORLAAAAAAANEEEEEEES!!! ¡¡¡SE ADELANTA EL MALLORCA ANTE EL REAL MADRID!!!
Llega completamente solo Morlanes, presentándose ante un Lunin que estaba vendido, y el 8 del Mallorca remata a placer para adelantar a los suyos en el marcador.
Así ha sido el gol de Morlanes. La responsabilidad aquí es de Camavinga...
🚨🇪🇸 | GOAL: MANU MORLANES OPENS THE SCORING FOR MALLORCA! FANTASTIC FINISH! WOW!
Mallorca 1-0 Real MadridApril 4, 2026
¡Un minuto de tiempo añadido!
¡REMATA RÜDIGER DE CABEZA, PERO DESPEJA LA ZAGA MALLORQUINISTA!
¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO CON ESTE 1-0 EN EL LUMINOSO!!!
Un gol de Morlanes, tras un clamoroso error defensivo de Camavinga, permite al Mallorca superar al Madrid al descanso en Son Moix. Los blancos tuvieron tres buenas ocasiones, en las botas de Mbappé y Güler, pero se toparon con un gran Leo Román, mientras que por parte de los insulares también hubo una doble ocasión con Muriqi y el propio Morlanes como protagonistas.
¡Es todo por ahora! Hacemos una pausa y regresamos en unos instantes con la segunda parte de este Mallorca-Real Madrid.
¡Hasta ahora mismo!
No hay cambio alguno en el Real Madrid de cara al inicio de esta segunda mitad.
Tampoco parece que haya cambios en el Mallorca.
¡¡¡COOOOOOMIIIIEEEEEENZAAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve ahora el Real Madrid...
No consigue avanzar el Madrid...
Amarilla clara para Huijsen. Se le iba Luvumbo.
Calientan Vinícius, Bellingham y Militao.
¡CONTRA LA BARRERA EL DISPARO DE MOJICA!
No estuvo fino ahora Valjent y la pelota acaba saliendo por la banda.
Con muchos problemas el Madrid para salir con la pelota jugada.
A punto de recuperar arriba Güler...
¡Tremendo encontronazo entre Manuel Ángel y Muriqi!
¡METE EL CENTRO MBAPPÉ, PERO NO ENCUENTRA REMATADOR!
¡¡¡TREMENDA ARRANCADA DE MBAPPÉ Y GRAN OCASIÓN PARA EL GALO, QUE VUELVE A TOPARSE CON LEO ROMÁN!!!
¡Qué bien se la ha quitado aquí Tchouaméni a Muriqi!
Fuera de juego de Carreras. Vamos a ver ya mismo los primeros cambios de Arbeloa...
¡Enseguida los primeros cambios!
¡TREMENDA LA VOLEA QUE SE INVENTABA AQUÍ KYLIAN, AUNQUE ESTABA EN FUERA DE JUEGO!
Triple cambio en el Real Madrid: entran Vinicius, Bellingham y Militao en sustitución de Manuel Ángel, Camavinga y Huijsen.
¡Reaparece Militao cuatro meses después!
Reclamaba córner Vinícius, pero el colegiado señala saque de portería.
¡Tremendos pitos a Vinícius cada vez que toca el balón!
Horroroso el envío de Trent. Está fatal hoy el inglés...
Anticipándose bien Maffeo a Vinicius.
Se iba de dos rivales Vinicius, pero no pudo aquí con Valjent.
¡DESVIADÍSIMO EL GOLPEO LEJANO DE MBAPPÉ!
Amarilla para Leo Román.
¡Cómo se ha ido Luvumbo de Rüdiger... pero su centro no encuentra rematador!
¡Córner a favor del Mallorca!
Prepara también un triple cambio Demichelis...
Había fuera de juego de Vinicius.
Muy flojita ahora la defensa del Madrid...
Falta de Brahim sobre Mojica. Ojo porque es peligrosa...
El triple cambio en el Mallorca: entran David López, Mateo Joseph y Jan Virgili; se marchan Pablo Torre, Morlanes y Samu Costa.
Muy cerrado el envío de Darder, pero atrapa Lunin por alto en el segundo palo.
Ojo aquí a Luvumbo... aunque acaba siendo arrollado por Tchouaméni.
Cuarto cambio en el Madrid: se marcha Güler y entra Thiago Pitarch.
¡La manda Trent a córner ante Virgili!
Mete el pie Vinicius... ¡muy pasado ahora el envío de Darder!
Amaga el pase Vinicius ante Maffeo... y al final el balón acaba en poder de Leo Román.
¡QUÉ MAL EL MADRID ATRÁS!
Quinto cambio en el Real Madrid: entra Mastantuono por Brahim.
No está fino el Madrid ni en defensa ni en ataque. Mala pinta, la verdad...
¡SE MARCHA FUERA EL DISPARO RASO DE TCHOUAMÉNI!
Lo intenta el Madrid a balón parado... ¡NO PUDO REMATAR CON CLARIDAD MILITAO!
Cambio en el Mallorca: se marcha Luvumbo en medio de una cerrada ovación y entra en su lugar Antonio Sánchez.
Se le escapó aquí el balón a Militao.
Se le acaba el tiempo al Real Madrid...
Vinicius se dirige al árbitro para pedirle explicaciones después del pisotón de Mastantuono a Darder.
Amarilla a Valjent por perder tiempo.
No es bueno el pase de Mbappé hacia Pitarch... y encima la jugada acaba en saque de portería.
Falta clara de Muriqi sobre Militao.
El Mallorca achicando balones...
¡Córner a favor del Madrid!
¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE MILITAAAAAAAAAAAOOOOOOO!!!
Impresionante el testarazo de Militao, que bate a Leo Román con un balón que se cuela junto al palo.
El golazo de Militao...
🇪🇸🚨GOAL! GOLGOLGOLGOLGOL! GOLAZOGOLAZOGOLAZOGOLAZO!!!!!!EDER MILITAO!!!!!THAT WAS A SPECTACULAR FINISH!!! THEY HAVE EQUALISED!!!!!!IN THE LAST MINUTE WOW
Mallorca 1-1 Real MadridApril 4, 2026
Último minuto del tiempo reglamentario. A ver cuánto añade Sánchez Martínez...
Amarilla para Mastantuono, que llegó muy tarde ante Darder.
¡CINCO MINUTOS DE TIEMPO AÑADIDO!
¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOL DE MURIIIIIIIIQIIIIIIIIIIII!!!
¡Llora Muriqi, que se desquita y con su gol está dando la victoria al Mallorca!
Así ha sido el gol de Muriqi...
VEDAT MURIQI SCORES AND MAKES IT 2-1 MALLORCAApril 4, 2026
¡CHUTA MASTANTUONO, EL BALÓN QUEDA SUELTO Y DESPEJA VALJENT!
Se queda corto el centro de Trent y despeja Valjent.
Parece que esto va a acabar así...
Controla Pitarch... pero lo hizo con la mano.
Amarilla para Maffeo.
Va a ser la última...
¡Saque de puerta para el Mallorca! Esto se va a acabar...
¡¡¡FIIIIIIIINAAAAAAL EN SON MOIX!!! EL MALLORCA DA UN GRAN PASO HACIA LA PERMANENCIA Y EL MADRID SE DEJA AQUÍ MEDIA LIGA.
Tremenda derrota del Madrid que le aleja de la Liga. Eder Militao, en su regreso a los terrenos de juego cuatro meses después, hizo soñar a los suyos con el tanto del empate, neutralizando el gol inicial de Morlanes, pero Muriqi firmó el 2-1 definitivo en el descuento para ajusticiar a un mal Real Madrid.
¡Nada más, amigos! Enseguida podrán leer la crónica del partido en Libertad Digital.
A las 21:00, el partidazo del Metropolitano, Atlético de Madrid-FC Barcelona.
Mallorca
- Leo Román
- Pablo Maffeo
- Omar Mascarell
- Martin Valjent
- Johan Mojica
- Zito Luvumbo
- Samú Costa
- Manu Morlanes
- Sergi Darder
- Pablo Torre
- Vedat Muriqi
- Suplentes: David López, Mateu Morey, Iván Cuéllar, Abdón Prats, Marash Kumbulla, Antonio Sánchez, Toni Lato, Jan Virgili, Javi Llabrés, Takuma Asano, Justin-Noel Kalumba y Mateo Joseph
Real Madrid
- Andriy Lunin
- Trent Alexander-Arnold
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Álvaro Carreras
- Manuel Ángel Morán
- Aurélien Tchouaméni
- Eduardo Camavinga
- Arda Güler
- Brahim Díaz
- Kylian Mbappé
- Suplentes: Daniel Carvajal, Gonzalo García, Fran González, Franco Mastantuono, Éder Militão, David Alaba, Fran García, Jude Bellingham, César Palacios, Vinicius Júnior, Raúl Asencio y Thiago Pitarch