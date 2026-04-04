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LALIGA

El Madrid hinca la rodilla en Mallorca

Mallorca

2
1

Real Madrid

Morlanes (m.41)
Muriqi (m.90+1)

Militao (m.87)

Exigente visita para el Real Madrid, que juega en Son Moix ante un Mallorca que siempre le ha complicado la vida en su feudo.
EFE
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports.

En directo, desde el estadio de Son Moix, Mallorca-Real Madrid.

Con el arbitraje del murciano José María Sánchez Martínez.
El Madrid recupera el pulso a la Liga

Vuelve la Liga después del parón de selecciones, y lo hace con una exigente salida para el Real Madrid. Los blancos se miden a un Mallorca que, pese a estar actualmente en puestos de descenso, siempre le ha complicado la vida a los blancos en su feudo.
Valverde es baja, pero vuelve Militao

Arbeloa, que asegura que "el Real Madrid suele dar lo mejor de sí mismo cuando llega la primavera", tiene para este partido las bajas de Ceballos, Courtois, Mendy y Rodrygo, aunque la más sensible es la de Fede Valverde, por sanción.

En la otra cara de la moneda, el técnico salmantino recupera a Bellingham y también a Militao, éste después de cuatro meses de inactividad.
Dinámica positiva con Demichelis

En el Mallorca, su dinámica ha sido positiva desde la llegada de Martín Demichelis al banquillo, aunque la última derrota en Elche (2-1) bajó los ánimos de un equipo que había empatado ante Osasuna como visitante (2-2) y ganado al Espanyol remontando en los últimos minutos (2-1).
Atentos a Muriqi

Habrá que estar atentos al estado físico de Vedat Muriqi, que ya terminó tocado el primero de sus encuentros con Kosovo y ha sufrido problemas en los últimos años tras los parones de selecciones, lo que podría privar del duelo de goleadores de LaLiga EA Sports entre el segundo máximo artillero y Kylian Mbappé, actual pichichi de la competición con 23 goles.
Arbeloa sorprende con el once

¡YA TENEMOS EL ONCE DE ÁLVARO ARBELOA! Y hay varias sorpresas por parte del salmantino, que hace cinco cambios con respecto al equipo que salió de inicio en el derbi.
Manuel Ángel es titular y descansa Vinícius

En el Madrid entran Trent, Carreras, Camavinga, Manuel Ángel y Mbappé por Dani Carvajal, Fran García, Valverde, Thiago Pitarch y Vinicius.

Manuel Ángel es la gran sorpresa.
El once de Demichelis

¡TAMBIÉN EL ONCE DE DEMICHELIS EN EL MALLORCA!
Cómo sale el Mallorca

El once de los bermellones: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre, Darder; Luvumbo y Muriqi.
Todo listo en Mallorca

¡TODO PREPARADO PARA QUE DÉ COMIENZO EL PARTIDO EN SON MOIX!
A punto de comenzar el choque

¡Saltan ya los 22 protagonistas al rectángulo de juego!
Saludo entre capitanes

Saludo entre capitanes, Valjent y Lunin.
Homenaje a Samu, Morlanes y Darder

Homenaje del Mallorca a Samu Costa, Morlanes y Darder por haber superado los 100 partidos con la camiseta bermellona.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOMIIIIEEEEENZAAAA EL PARTIDO!!! Mueve ya la pelota el Mallorca...
Minuto 1

Empieza el Madrid presionando con insistencia arriba...
Minuto 1

Fuera de juego de Mbappé...
Minuto 2

Intenta reaccionar ahora el Mallorca al calor de su público...
Minuto 3

¡Vaya patada que se ha llevado Arda Güler! ¡Providencial aquí ahora Pablo Torre para frenar a Mbappé!
Minuto 4

Estaba adelantado Huijsen en el momento del pase de Carreras.
Minuto 5

¡LLEVABA VENENO EL CENTRO DE MURIQI... PERO NO FUE A POR EL BALÓN LUVUMBO!
Minuto 6

El centro de Trent se estrella en Mojica...
Minuto 7

Tiene que retrasar el Madrid ante la buena defensa del Mallorca y la pelota acaba en los dominios de Lunin.
Minuto 8

Brahim termina haciendo falta a Sergi Darder.
Minuto 10

No se complica la vida Huijsen, que la echa directamente fuera de tacón.
Minuto 10

Poco a poco se va rehaciendo el Mallorca en el partido.
Minuto 11

¡Córner a favor de los bermellones!
Minuto 12

Mejorando el Mallorca en defensa para frenar al Madrid... ¡PROVIDENCIAL RÜDIGER AL CORTE, EVITANDO QUE PUDIERA CABECEAR LUVUMBO EN EL SEGUNDO PALO!
Minuto 13

Otra vez córner contra la portería de Lunin.
Minuto 14

¡¡¡UUUUUFFFF... DE NUEVO LLEVANDO MUCHO PELIGRO EL MALLORCA A BALÓN PARADO!!!
Minuto 15

Muy dura la entrada de Pablo Torre sobre Mbappé. No le muestra el colegiado la amarilla.
Oportunidad Minuto 16

¡NO PUDO CHUTAR CON CLARIDAD MBAPPÉ... Y EL REMATE POSTERIOR DE MANUEL ÁNGEL DE CABEZA LO ATRAPA LEO ROMÁN!
Minuto 17

La acaba echando fuera Camavinga...
Minuto 18

Cayó Muriqi, es falta de Manuel Ángel.
Minuto 19

Suerte para el Madrid que se acabó trastabillando Morlanes con la pelota en los pies. Se la acaba quitando Güler.
Oportunidad Minuto 22

¡¡¡VAYA REMATE TAN DIFÍCIL DE MBAPPÉ Y QUÉ PARADA DE LEO ROMÁN!!!
Oportunidad Minuto 24

¡¡Y OTROOOOOOOO MÁAAAAAS.... OTRO PARADÓN DE LEO ROMÁN A KYLIAN MBAPPÉ!!!
Minuto 26

No se entendieron ahora Manuel Ángel y Trent.
Minuto 27

Dura falta de Carreras sobre Pablo Torre.
Minuto 27

Retrasa Valjent para Leo Román...
Minuto 28

Falta de Darder a Brahim.
Minuto 30

Falta de Mascarell sobre Brahim. Empieza a trabarse el partido.
Minuto 31

Llevamos ya unos cuantos minutos, tras las dos ocasiones de Mbappé, en los que no está pasando prácticamente nada.
Minuto 32

Pone el centro Carreras, pero saca bien Morlanes.
Minuto 32

¡CENTRA GÜLER Y DESPEJA LEO ROMÁN!
Oportunidad Minuto 33

¡¡OTRA VEZ LEO ROMÁN, ESTA VEZ METIENDO LA MANO ABAJO PARA SALVAR EL REMATE DE PRIMERAS DE ARDA GÜLER!!
Oportunidad Minuto 35

¡¡¡MADREEEEEEE... LA HA TENIDO AQUÍ EL MALLORCA, POR PARTIDA DOBLE!!! REMATA MURIQI TRAS UNA GRAN MANIOBRA, PERO SE TOPA CON RÜDIGER, Y EL TESTARAZO POSTERIOR DE MORLANES SE MARCHA ALTO.
Minuto 36

No pudo conectar ahora aquí Carreras con Mbappé.
Minuto 38

Vuelve otra vez el Madrid a la carga...
Minuto 39

No le salió ahora el caño a Mbappé y termina despejando Valjent.
Minuto 40

Salva bien ahora Huijsen ante Luvumbo.
Gol Minuto 41

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE MORLAAAAAAANEEEEEEES!!! ¡¡¡SE ADELANTA EL MALLORCA ANTE EL REAL MADRID!!!
Minuto 42

Llega completamente solo Morlanes, presentándose ante un Lunin que estaba vendido, y el 8 del Mallorca remata a placer para adelantar a los suyos en el marcador.
Minuto 42

Así ha sido el gol de Morlanes. La responsabilidad aquí es de Camavinga...
Minuto 44

¡Un minuto de tiempo añadido!
Minuto 45+1

¡REMATA RÜDIGER DE CABEZA, PERO DESPEJA LA ZAGA MALLORQUINISTA!
Comienzo o final Minuto 45+1

¡¡¡NO HAY TIEMPO PARA MÁS Y NOS VAMOS AL DESCANSO CON ESTE 1-0 EN EL LUMINOSO!!!
Descanso

Un gol de Morlanes, tras un clamoroso error defensivo de Camavinga, permite al Mallorca superar al Madrid al descanso en Son Moix. Los blancos tuvieron tres buenas ocasiones, en las botas de Mbappé y Güler, pero se toparon con un gran Leo Román, mientras que por parte de los insulares también hubo una doble ocasión con Muriqi y el propio Morlanes como protagonistas.
Volvemos enseguida

¡Es todo por ahora! Hacemos una pausa y regresamos en unos instantes con la segunda parte de este Mallorca-Real Madrid.

¡Hasta ahora mismo!
Arbeloa mantiene a los mismos once

No hay cambio alguno en el Real Madrid de cara al inicio de esta segunda mitad.
Ni en el Mallorca

Tampoco parece que haya cambios en el Mallorca.
Comienzo o final Minuto 46

¡¡¡COOOOOOMIIIIEEEEEENZAAAA LA SEGUNDA PARTE!!! Mueve ahora el Real Madrid...
Minuto 46

No consigue avanzar el Madrid...
Tarjeta amarilla Minuto 46

Amarilla clara para Huijsen. Se le iba Luvumbo.
Minuto 47

Calientan Vinícius, Bellingham y Militao.
Minuto 47

¡CONTRA LA BARRERA EL DISPARO DE MOJICA!
Minuto 48

No estuvo fino ahora Valjent y la pelota acaba saliendo por la banda.
Minuto 49

Con muchos problemas el Madrid para salir con la pelota jugada.
Minuto 51

A punto de recuperar arriba Güler...
Minuto 52

¡Tremendo encontronazo entre Manuel Ángel y Muriqi!
Minuto 53

¡METE EL CENTRO MBAPPÉ, PERO NO ENCUENTRA REMATADOR!
Oportunidad Minuto 53

¡¡¡TREMENDA ARRANCADA DE MBAPPÉ Y GRAN OCASIÓN PARA EL GALO, QUE VUELVE A TOPARSE CON LEO ROMÁN!!!
Minuto 55

¡Qué bien se la ha quitado aquí Tchouaméni a Muriqi!
Minuto 56

Fuera de juego de Carreras. Vamos a ver ya mismo los primeros cambios de Arbeloa...
Minuto 56

¡Enseguida los primeros cambios!
Minuto 58

¡TREMENDA LA VOLEA QUE SE INVENTABA AQUÍ KYLIAN, AUNQUE ESTABA EN FUERA DE JUEGO!
Cambio Minuto 59

Triple cambio en el Real Madrid: entran Vinicius, Bellingham y Militao en sustitución de Manuel Ángel, Camavinga y Huijsen.

¡Reaparece Militao cuatro meses después!
Minuto 60

Reclamaba córner Vinícius, pero el colegiado señala saque de portería.
Minuto 61

¡Tremendos pitos a Vinícius cada vez que toca el balón!
Minuto 62

Horroroso el envío de Trent. Está fatal hoy el inglés...
Minuto 62

Anticipándose bien Maffeo a Vinicius.
Minuto 64

Se iba de dos rivales Vinicius, pero no pudo aquí con Valjent.
Minuto 65

¡DESVIADÍSIMO EL GOLPEO LEJANO DE MBAPPÉ!
Segunda amarilla Minuto 65

Amarilla para Leo Román.
Minuto 66

¡Cómo se ha ido Luvumbo de Rüdiger... pero su centro no encuentra rematador!
Minuto 66

¡Córner a favor del Mallorca!
Minuto 67

Prepara también un triple cambio Demichelis...
Minuto 67

Había fuera de juego de Vinicius.
Minuto 68

Muy flojita ahora la defensa del Madrid...
Minuto 68

Falta de Brahim sobre Mojica. Ojo porque es peligrosa...
Cambio Minuto 69

El triple cambio en el Mallorca: entran David López, Mateo Joseph y Jan Virgili; se marchan Pablo Torre, Morlanes y Samu Costa.
Minuto 70

Muy cerrado el envío de Darder, pero atrapa Lunin por alto en el segundo palo.
Minuto 71

Ojo aquí a Luvumbo... aunque acaba siendo arrollado por Tchouaméni.
Cambio Minuto 72

Cuarto cambio en el Madrid: se marcha Güler y entra Thiago Pitarch.
Minuto 72

¡La manda Trent a córner ante Virgili!
Minuto 73

Mete el pie Vinicius... ¡muy pasado ahora el envío de Darder!
Minuto 74

Amaga el pase Vinicius ante Maffeo... y al final el balón acaba en poder de Leo Román.
Minuto 75

¡QUÉ MAL EL MADRID ATRÁS!
Cambio Minuto 76

Quinto cambio en el Real Madrid: entra Mastantuono por Brahim.
Minuto 76

No está fino el Madrid ni en defensa ni en ataque. Mala pinta, la verdad...
Oportunidad Minuto 77

¡SE MARCHA FUERA EL DISPARO RASO DE TCHOUAMÉNI!
Minuto 79

Lo intenta el Madrid a balón parado... ¡NO PUDO REMATAR CON CLARIDAD MILITAO!
Cambio Minuto 80

Cambio en el Mallorca: se marcha Luvumbo en medio de una cerrada ovación y entra en su lugar Antonio Sánchez.
Minuto 81

Se le escapó aquí el balón a Militao.
Minuto 83

Se le acaba el tiempo al Real Madrid...
Minuto 83

Vinicius se dirige al árbitro para pedirle explicaciones después del pisotón de Mastantuono a Darder.
Tarjeta amarilla Minuto 84

Amarilla a Valjent por perder tiempo.
Minuto 85

No es bueno el pase de Mbappé hacia Pitarch... y encima la jugada acaba en saque de portería.
Minuto 86

Falta clara de Muriqi sobre Militao.
Minuto 86

El Mallorca achicando balones...
Minuto 87

¡Córner a favor del Madrid!
Gol Minuto 87

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE MILITAAAAAAAAAAAOOOOOOO!!!
Minuto 88

Impresionante el testarazo de Militao, que bate a Leo Román con un balón que se cuela junto al palo.
Minuto 88

El golazo de Militao...
Minuto 89

Último minuto del tiempo reglamentario. A ver cuánto añade Sánchez Martínez...
Tarjeta amarilla Minuto 89

Amarilla para Mastantuono, que llegó muy tarde ante Darder.
Minuto 90

¡CINCO MINUTOS DE TIEMPO AÑADIDO!
Gol Minuto 90+1

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOL DE MURIIIIIIIIQIIIIIIIIIIII!!!

Minuto 90+1

¡Llora Muriqi, que se desquita y con su gol está dando la victoria al Mallorca!
Minuto 90+2

Así ha sido el gol de Muriqi...
Minuto 90+2

¡CHUTA MASTANTUONO, EL BALÓN QUEDA SUELTO Y DESPEJA VALJENT!
Minuto 90+3

Se queda corto el centro de Trent y despeja Valjent.
Minuto 90+4

Parece que esto va a acabar así...
Minuto 90+4

Controla Pitarch... pero lo hizo con la mano.
Tarjeta amarilla Minuto 90+5

Amarilla para Maffeo.
Minuto 90+6

Va a ser la última...
Minuto 90+6

¡Saque de puerta para el Mallorca! Esto se va a acabar...
Comienzo o final Minuto 90+7

¡¡¡FIIIIIIIINAAAAAAL EN SON MOIX!!! EL MALLORCA DA UN GRAN PASO HACIA LA PERMANENCIA Y EL MADRID SE DEJA AQUÍ MEDIA LIGA.
Derrota del Madrid

Tremenda derrota del Madrid que le aleja de la Liga. Eder Militao, en su regreso a los terrenos de juego cuatro meses después, hizo soñar a los suyos con el tanto del empate, neutralizando el gol inicial de Morlanes, pero Muriqi firmó el 2-1 definitivo en el descuento para ajusticiar a un mal Real Madrid.
Volvemos con el Atleti-Barça

¡Nada más, amigos! Enseguida podrán leer la crónica del partido en Libertad Digital.

A las 21:00, el partidazo del Metropolitano, Atlético de Madrid-FC Barcelona.

Temas

Mallorca

  • Leo Román
  • Pablo Maffeo
  • Omar Mascarell
  • Martin Valjent
  • Johan Mojica
  • Zito Luvumbo
  • Samú Costa
  • Manu Morlanes
  • Sergi Darder
  • Pablo Torre
  • Vedat Muriqi
  • Suplentes: David López, Mateu Morey, Iván Cuéllar, Abdón Prats, Marash Kumbulla, Antonio Sánchez, Toni Lato, Jan Virgili, Javi Llabrés, Takuma Asano, Justin-Noel Kalumba y Mateo Joseph

Real Madrid

  • Andriy Lunin
  • Trent Alexander-Arnold
  • Antonio Rüdiger
  • Dean Huijsen
  • Álvaro Carreras
  • Manuel Ángel Morán
  • Aurélien Tchouaméni
  • Eduardo Camavinga
  • Arda Güler
  • Brahim Díaz
  • Kylian Mbappé
  • Suplentes: Daniel Carvajal, Gonzalo García, Fran González, Franco Mastantuono, Éder Militão, David Alaba, Fran García, Jude Bellingham, César Palacios, Vinicius Júnior, Raúl Asencio y Thiago Pitarch

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