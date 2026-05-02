EL Barcelona se queda a un paso del alirón
Osasuna
Barcelona
Raúl García de Haro (Min 88)
Lewandowski (Min 81)
Ferran Torres (Min 86)
El Sadar está empeñado en ponerle picante a La Liga y luchar a cuchillo sus opciones europeas.
Hoy le tocó sufrir de lo lindo en Pamplona. Osasuna fue mejor en la primera parte. En la segunda el Barcelona le metió más ritmo a la circulación de balón y los cambios de Flick le dieron mayor veneno en tres cuartos. Lewandowski, tras un centro de Rashford, y Ferran marcaron los tantos. Raúl García de Haro le metió picante al partido pero el Barcelona resistió de pie y se queda a un paso de cantar el alirón.
El Barcelona se queda a un paso de ser campeón. Si mañana el Madrid no gana en Cornellá al Espanyol reeditará el título liguero.
FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO.
La vuelve a colgar Bretones y saca como puede Marc Bernal.
La cuelga Bretones y la saca como puede Cubarsí.
Último minuto de partido.
Centro de Aimar que no remata bien en el segundo palo Raúl. Aprieta mucho Osasuna.
Pudo sentenciar el partido Ferran pero su remate ante Sergio Herrera se marchó casi a saque de banda. Terrible la ejecución.
Cuatro para el final.
OJO AL DATO
Con el tanto de Osasuna hoy ya son 38 partidos consecutivos en casa, en El Sadar, marcando al menos un tanto. TREMENDO lo de Osasuna en su TEMPLO.
Aprieta El Sadar, aprieta Osasuna.
Y aquí tienen el golazo de Osasuna:
🚨🚨 GOAL | Raúl García scores the first goal for Osasuna!
Barcelona 2-1 Osasuna pic.twitter.com/9aGPMd4TNh— Football Scope (@FootScopeX) May 2, 2026
Vamos por partes. El tanto de Ferran:
El gol de Ferran Torres. pic.twitter.com/3FvTBxdOWb— -1899- (@_Futbolero_) May 2, 2026
¡OCHO MINUTOS DE DESCUENTO!
Espectacular centro de Abel Bretones desde la izquierda con rosquita, entra con todo Raúl García de Haro que de un excelso cabezazo le PONE PICANTE AL PARTIDO.
OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE OSASUNA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RAÚL GARCÍA DE HARO.
Perdida en salida de balón de Osasuna tras una buena presión del Barcelona, el balón le cae a Fermín que mete un gran pase al espacio par dejar solo a Ferran Torres que con un disparo rasito y ajustado al palo supera a un Sergio Herrera que quedó vendido.
OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRAN TORRES.
OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRAN TORRES.
Doble cambio en Osasuna. Se marchan Moncayola, Ruben García y Torró entran Kike Barja, Osambela y Bretones
Vaya golpe se llevó Cubarsí. El joven central azulgrana se duele en el suelo tras un golpe con el codo de Torró sobre su rostro.
Se marcha tocado Eric García. El zaguero deja el campo tras unas molestias previas al gol. Entra Araújo en su lugar.
Aquí tienen el 0-1, el golazo de Lewandowski:
🚨🇪🇸 | GOAL: Robert Lewandowski breaks the deadlock in the 81st minute!
Great Assist from Marcus Rasford. I hope Barca will keep him.
Osasuna 0–1 Barcelona pic.twitter.com/IS8yP86vg6— Futball Centa (@futballcenta) May 2, 2026
Rashford, con todo el tiempo del mundo, levanta la cabeza, ve el desmarque de Lewandowski que aprovecha la marca de Rosier para de un enorme cabezazo poner el 0-1.
¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE LEWANDOWSKI!
Otra llegada del Barcelona. Rashord toca para Ferran que llega a línea de fondo, pone el centro, Boyomo se impone en el duelo a Lewandowski, llegaba con todo para empujarla Ferran pero la sacó, PROVIDENCIAL, Catena.
Centro rasito de Rashford que saca Catena.
Fuera de juego de Raúl Moro que recibió un pase filtrado de Oroz.
Trece más el descuento para el final.
¡DESPEJA EL TITÁN BOYOMO!
La falta lateral la va a colgar Rashford...
Ojo que se duele mucho Pedri. Entran las asistencias.
Falta sobre Pedri. Lateral. Se lleva la tarjeta amarilla Moncayola.
Doble cambio en Osasuna. Se marchan Moi Gómez y Budimir entran Aimar Oroz y Raúl García de Haro.
¡DOBLE OCASIÓN DE OSASUNAAAAAAAAAAAAAAA! Gran contra de los rojillos, Rubén García le pega al palo largo pero se encuentra con la respuesta espectacular de Joan García, el rechace lo gana Raúl Moro que pone otro centro muy cremas pero el remate en el segundo palo del propio Rubén García no encuentra portería.
Centro ahora de Rashford que se pasea por el área chica de Osasuna.
El Barcelona está siendo superior en esta segunda parte. Va llegando cada vez más al área de Sergio Herrera.
¡LA PRIMERA DE RASHFORDDDDDDDDD! Le llega un balón muy goloso en el pico del área derecho pero su disparo no encuentra portería.
Triple cambio en el Barcelona. Se marchan Roony, Gavi y Dani Olmo entran Ferran, Rashford y De Jong.
Buen centro con rosquita de Raúl Moro que saca como puede Cubarsí ante la llegada de Budimir.
Amarilla para Eric García por una dura entrada sobre Javi Galán.
Se dolía del gemelo el portero de Osasuna Sergio Herrera pero afortunadamente para Osasuna ya se recupera el titán.
No pudo llegar Lewandowski. Envío con comba de Pedri con bastante peligro que, sin embargo, trató de pinchar el polaco sin éxito
El córner lo sacó en corto el Barcelona... pero la perdió muy fácil el equipo de Hansi Flick.
Sacó Roony un saque de esquina tras una buena maniobra en banda.
¡SE ANIMÓ FERMÍN!
Zurdazo del ‘16’ del azulgrana desde fuera del área que se marcha desviado.
Ha salido mejor el Barcelona en esta segunda parte. Hundiendo mucho más a Osasuna en la cueva.
¡LA HA TENIDO DANI OLMO! Centro al segundo palo que peina Eric García, la deja muerta en el punto de penalti para la llegada de Dani Olmo y su disparo a bote pronto lo tapona PROVIDENCIAL Catena para salvar a Osasuna.
¡ENORME BOYOMO! Lo saca todo el ex del Valladolid. Ahora despejó un centro al área de Eric García.
No hay cambios en ninguno de los dos equipos en este arranque de la segunda parte.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE! Mueve el Osasuna.
El Osasuna ha estado muy cómodo en este primer tiempo. Ha cerrado espacios, no ha permitido ni una sola ocasión clara al Barcelona y ha tenido varias, sobre todo en las botas de un enorme Budimir -palo incluido- para irse en ventaja.
¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PRIMER TIEMPO!
¡FERMÍNNNNNNNNNNNN! Balón bombeado de Cancelo al desmarque del ex del Linares, remata de manera acrobática muy escorado y Sergio Herrera atrapa sin problemas.
Menudo diablo es Ante Budimir. Que pedazo de delantero tiene Osasuna. Una pesadilla para la zaga del Barcelona.
Aquí tienen el disparo al palo de Budimir:
Budimir put Cubarsi and the rest of Barca defense in a blender— Kay💧 (@Kaypoisson1) May 2, 2026
He nearly gave Osasuna the lead pic.twitter.com/rmRJ51IkE6 https://t.co/6UhkDByJ5U
¡BUDIMIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR! Otra del croata. La pierde en salida de balón Dani Olmo, el 9 de Osasuna le pega con toda la intención con rosquita abajo y Joan García hace un paradón para salvar al Barcelona.
¡AL PALO BUDIMIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR! Recoge un balón en la medular, conduce, vuelve locos a Eric García y a Gerard Martín y su disparo con el exterior se estrella en el palo.
Raúl Moro está siendo un dolor de muelas para la zaga del Barcelona. Rapidísimo, tienen claro los de Lisci que hay que buscar la espalda de la zaga azulgrana.
Enorme Rubén García en defensa. Hizo una ayuda de muchos quilates y esfumó una buena jugada del Barça en ataque.
¡CASI LA LÍA CATENAAAAAAAAAA! Centro al corazón del área que en su intento de despeje no sorprende a su portero Sergio Herrera de milagro. Se libró ahora Osasuna.
Pase al espacio de Pedri a Lewandowski que se va demasiado largo.
Despeja la zaga del Barcelona.
Córner a favor de Osasuna que cuelga Rubén García...
Centro lateral de Rubén García que atrapa Joan García.
Gavi ve la primera tarjeta amarilla del partido. Entrada a destiempo del mediocentro azulgrana sobre Raúl Moro, frenando su peligrosa carrera por banda.
Dos saques de esquina del Barcelona que no tienen consecuencias. El segundo terminó con un nuevo disparo de Roony desde la frontal que le alió muy centrado y Sergio Herrera bloca sin problemas.
¡ROONYYYYYYYYYYY! Zurdazo del joven extremo sueco desde el balcón del área que repele la defensa de Osasuna.
Muy trabado ahora el partido con varias faltas que están cortando el ritmo de juego.
¡GERARD MARTÍN EVITA EL REMATE DE BUDIMIR!
Peligroso centro de Raúl Moro que ya esperaba rematar a portería el croata en la frontal del área pequeña. Sin embargo, apareció el central azulgrana para evitarlo.
¡FUEEEEEEEEEEEEEERAAAAAAAAAAAA! Muy desviado.
Allá va Dani Olmo...
Peligrosísima falta para el Barcelona
Se la pitan a Moncayola sobre Pedri justo en el borde de la corona del área.
¡RESPONDE EL BARCELONA! LEWANDOSKIIIIIIIIIIIIIIIIII!
Recibió el polaco de Dani Olmo en la frontal y le pegó con muchísima potencia. No encontró portería.
Saque de esquina para el Barcelona que despeja la zaga de Osasuna.
El Osasuna no se acula ni salta a la presión. Está con dos líneas muy juntas en un bloque medio que están incomodando la fluidez de un Barcelona que tiene la posesión pero no encuentra la profundidad.
¡LA QUE SE HA PERDIDO RAÚL MOROOOOOOOOOOO! Exquisito cambio de orientación de Rosier para el ex del Real Valladolid pero Eric García le gana el duelo en el uno contra uno cuando se quedaba solo frente a Joan García.
Muy igualado el encuentro en el arranque. Muy intenso Osasuna con las líneas muy juntas y al Barcelona le cuesta un mundo alcanzar profundidad.
¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO!
Ambientazo en El Sadar. Una auténtica Caldera.
Eric García, que entra por el sancionado Koundé, es la única novedad en el once del Barcelona respecto al encuentro ante el Getafe.
El Barsa sale de inicio con: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Roony, Olmo, Fermín; y Lewandowski.
Lisci introduce tres cambios en el once de Osasuna. Las novedades respecto al encuentro ante el Sevilla son Raúl Moro, Torró y Moi Gómez.
Vamos a repasar los onces iniciales de ambos equipos. Osasuna sale de cara con:
Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Moncayola, Torró; Rubén García, Moi Gómez, Raúl Moro; y Budimir.
Osasuna es un equipo que rentabiliza al máximo los recursos de los que dispone. Con un director deportivo que es de lo mejor de la categoría, Braulio, los rojillos siempre pescan talento a precio de ganga. Los Raúl Moro, Víctor Muñoz, el canterano Aimar Oroz, Budimir, Raúl, Boyomo, Catena...
El Sadar es una auténtica caldera, uno de los estadios más complicados para los rivales de toda la Primera División. Hoy sufrirá de lo lindo el Barcelona en Pamplona.
Trencilla del partido
Díaz de Mera será el árbitro principal del duelo con Pizarro Gómez a los mandos del VAR.
La mejor noticia para Hansi Flick es que recupera a Raphinha. El brasileño vuelve tras su lesión.
Osasuna solo tiene una baja pero es muy importante. El Diablo Pelirrojo Víctor Muñoz se pierde el duelo por lesión.
En cuanto a las novedades deportivas, el Barcelona llega con las bajas de los lesionados Christensen, Lamine Yamal, Torrents y el sancionado Koundé.
Por su parte el Osasuna viene creciendo en las ultimas semanas y quiere luchar con todo por las opciones europeas -ojo que puede haber plaza extra si España se mantiene por delante de Alemania en el coeficiente-.
El Barcelona no puede ser campeón hoy. Para serlo mañana necesita ganar y que el Madrid no lo haga en su visita al Espanyol. Recordamos que los de Flick sacan 11 puntos a falta de cinco jornadas para el final. Con el Clásico a la vuelta de la esquina veremos cómo termina la jornada.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de la 34° jornada que disputan en El Sadar el Osasuna y el Barcelona.