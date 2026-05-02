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LALIGA

EL Barcelona se queda a un paso del alirón

Osasuna

1
2

Barcelona

Raúl García de Haro (Min 88)

Lewandowski (Min 81)
Ferran Torres (Min 86)

El Barcelona busca cantar el alirón ante un Osasuna que se ha metido de lleno en la pelea por Europa.
EFE

El Sadar está empeñado en ponerle picante a La Liga y luchar a cuchillo sus opciones europeas.

FINAL

Hoy le tocó sufrir de lo lindo en Pamplona. Osasuna fue mejor en la primera parte. En la segunda el Barcelona le metió más ritmo a la circulación de balón y los cambios de Flick le dieron mayor veneno en tres cuartos. Lewandowski, tras un centro de Rashford, y Ferran marcaron los tantos. Raúl García de Haro le metió picante al partido pero el Barcelona resistió de pie y se queda a un paso de cantar el alirón.
FINAL

El Barcelona se queda a un paso de ser campeón. Si mañana el Madrid no gana en Cornellá al Espanyol reeditará el título liguero.
FINAL

FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO.
Minuto 97

La vuelve a colgar Bretones y saca como puede Marc Bernal.
Minuto 97

La cuelga Bretones y la saca como puede Cubarsí.
Minuto 97

Último minuto de partido.
Minuto 96

Centro de Aimar que no remata bien en el segundo palo Raúl. Aprieta mucho Osasuna.

Minuto 94

Pudo sentenciar el partido Ferran pero su remate ante Sergio Herrera se marchó casi a saque de banda. Terrible la ejecución.

Minuto 94

Cuatro para el final.
Minuto 93

OJO AL DATO

Con el tanto de Osasuna hoy ya son 38 partidos consecutivos en casa, en El Sadar, marcando al menos un tanto. TREMENDO lo de Osasuna en su TEMPLO.
Minuto 92

Aprieta El Sadar, aprieta Osasuna.
Minuto 92

Y aquí tienen el golazo de Osasuna:
Minuto 91

Vamos por partes. El tanto de Ferran:
Minuto 90

¡OCHO MINUTOS DE DESCUENTO!
Minuto 88

Espectacular centro de Abel Bretones desde la izquierda con rosquita, entra con todo Raúl García de Haro que de un excelso cabezazo le PONE PICANTE AL PARTIDO.
Gol Minuto 88

OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE OSASUNA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE RAÚL GARCÍA DE HARO.
Minuto 86

Perdida en salida de balón de Osasuna tras una buena presión del Barcelona, el balón le cae a Fermín que mete un gran pase al espacio par dejar solo a Ferran Torres que con un disparo rasito y ajustado al palo supera a un Sergio Herrera que quedó vendido.
Gol Minuto 85

OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRAN TORRES.

Gol Minuto 85

OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FERRAN TORRES.
Cambio Minuto 84

Doble cambio en Osasuna. Se marchan Moncayola, Ruben García y Torró entran Kike Barja, Osambela y Bretones
Lesión Minuto 84

Vaya golpe se llevó Cubarsí. El joven central azulgrana se duele en el suelo tras un golpe con el codo de Torró sobre su rostro.
Cambio Minuto 83

Se marcha tocado Eric García. El zaguero deja el campo tras unas molestias previas al gol. Entra Araújo en su lugar.
Minuto 82

Aquí tienen el 0-1, el golazo de Lewandowski:
Minuto 81

Rashford, con todo el tiempo del mundo, levanta la cabeza, ve el desmarque de Lewandowski que aprovecha la marca de Rosier para de un enorme cabezazo poner el 0-1.
Gol Minuto 81

¡OJO, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZO DE LEWANDOWSKI!
Minuto 80

Otra llegada del Barcelona. Rashord toca para Ferran que llega a línea de fondo, pone el centro, Boyomo se impone en el duelo a Lewandowski, llegaba con todo para empujarla Ferran pero la sacó, PROVIDENCIAL, Catena.

Minuto 78

Centro rasito de Rashford que saca Catena.

Minuto 77

Fuera de juego de Raúl Moro que recibió un pase filtrado de Oroz.

Minuto 77

Trece más el descuento para el final.
Minuto 75

¡DESPEJA EL TITÁN BOYOMO!
Minuto 74

La falta lateral la va a colgar Rashford...
Lesión Minuto 73

Ojo que se duele mucho Pedri. Entran las asistencias.

Tarjeta amarilla Minuto 72

Falta sobre Pedri. Lateral. Se lleva la tarjeta amarilla Moncayola.
Cambio Minuto 70

Doble cambio en Osasuna. Se marchan Moi Gómez y Budimir entran Aimar Oroz y Raúl García de Haro.
Oportunidad Minuto 68

¡DOBLE OCASIÓN DE OSASUNAAAAAAAAAAAAAAA! Gran contra de los rojillos, Rubén García le pega al palo largo pero se encuentra con la respuesta espectacular de Joan García, el rechace lo gana Raúl Moro que pone otro centro muy cremas pero el remate en el segundo palo del propio Rubén García no encuentra portería.

Minuto 65

Centro ahora de Rashford que se pasea por el área chica de Osasuna.

Minuto 63

El Barcelona está siendo superior en esta segunda parte. Va llegando cada vez más al área de Sergio Herrera.

Oportunidad Minuto 62

¡LA PRIMERA DE RASHFORDDDDDDDDD! Le llega un balón muy goloso en el pico del área derecho pero su disparo no encuentra portería.
Cambio Minuto 61

Triple cambio en el Barcelona. Se marchan Roony, Gavi y Dani Olmo entran Ferran, Rashford y De Jong.
Minuto 60

Buen centro con rosquita de Raúl Moro que saca como puede Cubarsí ante la llegada de Budimir.

Tarjeta amarilla Minuto 58

Amarilla para Eric García por una dura entrada sobre Javi Galán.
Lesión Minuto 57

Se dolía del gemelo el portero de Osasuna Sergio Herrera pero afortunadamente para Osasuna ya se recupera el titán.
Minuto 54

No pudo llegar Lewandowski. Envío con comba de Pedri con bastante peligro que, sin embargo, trató de pinchar el polaco sin éxito
Minuto 55

El córner lo sacó en corto el Barcelona... pero la perdió muy fácil el equipo de Hansi Flick.
Minuto 54

Sacó Roony un saque de esquina tras una buena maniobra en banda.

Minuto 52

¡SE ANIMÓ FERMÍN!

Zurdazo del ‘16’ del azulgrana desde fuera del área que se marcha desviado.
Minuto 50

Ha salido mejor el Barcelona en esta segunda parte. Hundiendo mucho más a Osasuna en la cueva.

Oportunidad Minuto 49

¡LA HA TENIDO DANI OLMO! Centro al segundo palo que peina Eric García, la deja muerta en el punto de penalti para la llegada de Dani Olmo y su disparo a bote pronto lo tapona PROVIDENCIAL Catena para salvar a Osasuna.
Minuto 46

¡ENORME BOYOMO! Lo saca todo el ex del Valladolid. Ahora despejó un centro al área de Eric García.

Minuto 46

No hay cambios en ninguno de los dos equipos en este arranque de la segunda parte.

Minuto 46

¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA LA SEGUNDA PARTE! Mueve el Osasuna.
DESCANSO

El Osasuna ha estado muy cómodo en este primer tiempo. Ha cerrado espacios, no ha permitido ni una sola ocasión clara al Barcelona y ha tenido varias, sobre todo en las botas de un enorme Budimir -palo incluido- para irse en ventaja.
Comienzo o final DESCANSO

¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL PRIMER TIEMPO!
Oportunidad Minuto 44

¡FERMÍNNNNNNNNNNNN! Balón bombeado de Cancelo al desmarque del ex del Linares, remata de manera acrobática muy escorado y Sergio Herrera atrapa sin problemas.
Minuto 40

Menudo diablo es Ante Budimir. Que pedazo de delantero tiene Osasuna. Una pesadilla para la zaga del Barcelona.
Minuto 38

Aquí tienen el disparo al palo de Budimir:
Oportunidad Minuto 37

¡BUDIMIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR! Otra del croata. La pierde en salida de balón Dani Olmo, el 9 de Osasuna le pega con toda la intención con rosquita abajo y Joan García hace un paradón para salvar al Barcelona.
Oportunidad Minuto 35

¡AL PALO BUDIMIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR! Recoge un balón en la medular, conduce, vuelve locos a Eric García y a Gerard Martín y su disparo con el exterior se estrella en el palo.

Minuto 33

Raúl Moro está siendo un dolor de muelas para la zaga del Barcelona. Rapidísimo, tienen claro los de Lisci que hay que buscar la espalda de la zaga azulgrana.
Minuto 31

Enorme Rubén García en defensa. Hizo una ayuda de muchos quilates y esfumó una buena jugada del Barça en ataque.

Oportunidad Minuto 29

¡CASI LA LÍA CATENAAAAAAAAAA! Centro al corazón del área que en su intento de despeje no sorprende a su portero Sergio Herrera de milagro. Se libró ahora Osasuna.
Minuto 27

Pase al espacio de Pedri a Lewandowski que se va demasiado largo.

Minuto 26

Despeja la zaga del Barcelona.
Minuto 26

Córner a favor de Osasuna que cuelga Rubén García...
Minuto 25

Centro lateral de Rubén García que atrapa Joan García.
Tarjeta amarilla Minuto 22

Gavi ve la primera tarjeta amarilla del partido. Entrada a destiempo del mediocentro azulgrana sobre Raúl Moro, frenando su peligrosa carrera por banda.
Minuto 20

Dos saques de esquina del Barcelona que no tienen consecuencias. El segundo terminó con un nuevo disparo de Roony desde la frontal que le alió muy centrado y Sergio Herrera bloca sin problemas.

Oportunidad Minuto 18

¡ROONYYYYYYYYYYY! Zurdazo del joven extremo sueco desde el balcón del área que repele la defensa de Osasuna.
Minuto 16

Muy trabado ahora el partido con varias faltas que están cortando el ritmo de juego.
Oportunidad Minuto 13

¡GERARD MARTÍN EVITA EL REMATE DE BUDIMIR!

Peligroso centro de Raúl Moro que ya esperaba rematar a portería el croata en la frontal del área pequeña. Sin embargo, apareció el central azulgrana para evitarlo.
Minuto 13

¡FUEEEEEEEEEEEEEERAAAAAAAAAAAA! Muy desviado.
Minuto 12

Allá va Dani Olmo...
Minuto 11

Peligrosísima falta para el Barcelona

Se la pitan a Moncayola sobre Pedri justo en el borde de la corona del área.
Oportunidad Minuto 10

¡RESPONDE EL BARCELONA! LEWANDOSKIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Recibió el polaco de Dani Olmo en la frontal y le pegó con muchísima potencia. No encontró portería.
Minuto 8

Saque de esquina para el Barcelona que despeja la zaga de Osasuna.
Minuto 7

El Osasuna no se acula ni salta a la presión. Está con dos líneas muy juntas en un bloque medio que están incomodando la fluidez de un Barcelona que tiene la posesión pero no encuentra la profundidad.

Oportunidad Minuto 5

¡LA QUE SE HA PERDIDO RAÚL MOROOOOOOOOOOO! Exquisito cambio de orientación de Rosier para el ex del Real Valladolid pero Eric García le gana el duelo en el uno contra uno cuando se quedaba solo frente a Joan García.
Minuto 2

Muy igualado el encuentro en el arranque. Muy intenso Osasuna con las líneas muy juntas y al Barcelona le cuesta un mundo alcanzar profundidad.

Minuto 1

¡COMIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENZA EL PARTIDO!
PREVIA

Ambientazo en El Sadar. Una auténtica Caldera.

PREVIA

Eric García, que entra por el sancionado Koundé, es la única novedad en el once del Barcelona respecto al encuentro ante el Getafe.
PREVIA

El Barsa sale de inicio con: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri; Roony, Olmo, Fermín; y Lewandowski.
PREVIA

Lisci introduce tres cambios en el once de Osasuna. Las novedades respecto al encuentro ante el Sevilla son Raúl Moro, Torró y Moi Gómez.
PREVIA

Vamos a repasar los onces iniciales de ambos equipos. Osasuna sale de cara con:

Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Moncayola, Torró; Rubén García, Moi Gómez, Raúl Moro; y Budimir.
PREVIA

Osasuna es un equipo que rentabiliza al máximo los recursos de los que dispone. Con un director deportivo que es de lo mejor de la categoría, Braulio, los rojillos siempre pescan talento a precio de ganga. Los Raúl Moro, Víctor Muñoz, el canterano Aimar Oroz, Budimir, Raúl, Boyomo, Catena...

PREVIA

El Sadar es una auténtica caldera, uno de los estadios más complicados para los rivales de toda la Primera División. Hoy sufrirá de lo lindo el Barcelona en Pamplona.

PREVIA

Trencilla del partido

Díaz de Mera será el árbitro principal del duelo con Pizarro Gómez a los mandos del VAR.
PREVIA

La mejor noticia para Hansi Flick es que recupera a Raphinha. El brasileño vuelve tras su lesión.
PREVIA

Osasuna solo tiene una baja pero es muy importante. El Diablo Pelirrojo Víctor Muñoz se pierde el duelo por lesión.
PREVIA

En cuanto a las novedades deportivas, el Barcelona llega con las bajas de los lesionados Christensen, Lamine Yamal, Torrents y el sancionado Koundé.
PREVIA

Por su parte el Osasuna viene creciendo en las ultimas semanas y quiere luchar con todo por las opciones europeas -ojo que puede haber plaza extra si España se mantiene por delante de Alemania en el coeficiente-.

PREVIA

El Barcelona no puede ser campeón hoy. Para serlo mañana necesita ganar y que el Madrid no lo haga en su visita al Espanyol. Recordamos que los de Flick sacan 11 puntos a falta de cinco jornadas para el final. Con el Clásico a la vuelta de la esquina veremos cómo termina la jornada.

PREVIA

Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo de la 34° jornada que disputan en El Sadar el Osasuna y el Barcelona.

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