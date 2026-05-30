El Arsenal vuelve a merodear el área de Safonov
Paris Saint-Germain
Arsenal
Havertz (m.5)
No se la pudo llevar ahora Lewis-Skelly tras controlar el esférico.
Córner a favor del conjunto parisino....
Lo intenta Dembélé por la derecha, pero despeja bien atrás la zaga ‘gunner’.
Se queja ahora Nuno Mendes.
Se ha quedado Willian Pacho tendido sobre el césped. Parece que vuelve a reaccionar el Paris Saint-Germain.
Juego parado ahora mismo en Budapest. Veremos si puede seguir Safonov o no....
¡¡¡METE LA MANO PROVIDENCIALMENTE SAFONOV PARA IMPEDIR QUE PUDIERA LLEGAR A REMATAR HAVERTZ!!!
Ojo de nuevo ahora al Arsenal....
Se reanuda el partido en el Puskas Arena...
No hace demasiado calor, pero tenemos la primera pausa para hidratación en el Puskas Arena.
Con ciertos problemas el Arsenal para sacar la pelota jugada desde atrás...
Buena reacción del PSG, que sigue manteniendo la posesión del esférico...
¡¡¡DESVIANDO RAYA EL DISPARO DE FABIÁN RUIZ!!!
¡ATENTÍSIMO GABRIEL PARA ECHARLA FUERA ANTE LA PRESENCIA DE KVARATSHKELIA DENTRO DEL ÁREA!
Buena reacción del PSG en busca del empate. Se hacen con el balón los de Luis Enrique...
Así ha sido el gol de Havertz...
🚨🇪🇺 | GOAL: WHAT AN INSANE GOAL FROM KAI HAVERTZ IN THE UEFA CHAMPIONS LEAGUE FINAL!
THE FINALS MAN!
PSG 0-1 Arsenal. pic.twitter.com/LxHl1s7KTe— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) May 30, 2026
Centra Doué desde la derecha y despeja muy atento Saliba.
Falta clara de Vitinha sobre Lewis-Skelly.
¡Tremendo error del PSG en defensa! Se la lleva Kai Havertz por la izquierda y, apenas sin ángulo, fusila a Safonov para hacer subir el 0-1 al marcador del Puskas Arena. ¡Vaya golazo!
¡¡¡GOOOOOOOOL DEL ARSENAAAAAAAAAL!!! ¡¡¡GOOOOOOOOL DE HAAAAVERTZ!!!
Tirando de paciencia el PSG, que empieza haciéndose con la posesión del esférico.
Se aproxima el Arsenal al área de Safonov, pero no consigue crear peligro realmente.
¡¡¡COOOOOMIIIIEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Empieza sacando el Arsenal de centro...
Saludo entre los dos capitanes, Marquinhos y Martin Odegaard.
¡TODO PREPARADO EN EL PUSKAS ARENA DE BUDAPEST PARA QUE DÉ COMIENZO ESTA FINALÍSIMA DE LA CHAMPIONS!
En el once de Luis Enrique también hay un solo español...
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️
Your Champions League final line-up.
COME ON YOU GUNNERS!!— Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026
¡VAMOS YA CON LOS ONCES! David Raya y Mosquera, únicos españoles en el equipo titular de Mikel Arteta en el Arsenal...
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️
Your Champions League final line-up.
COME ON YOU GUNNERS!!— Arsenal (@Arsenal) May 30, 2026
El Arsenal, en cambio, afronta su segunda final. Hace 20 años disputó la primera ante el Barcelona en París, donde perdió frente al FC Barcelona por 2-1.
Los parisinos buscan su segunda 'orejona' consecutiva frente a la mejor defensa en una final que mide en los banquillos a Luis Enrique y Arteta Y es que el campeón de la Ligue 1 disputa esta tarde su tercera final: el año pasado la ganó ante el Inter de Milán (5-0) y¡ hace seis perdió frente al Bayern.
¡THE CHAAAAAAMPIOOOOOONS! Hola a todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración de la final de esta Champions 2025/26.
En directo, desde el Puskas Arena de Budapest, PSG-Arsenal.
Con el arbitraje del alemán Daniel Siebert.