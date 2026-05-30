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Champions

El Arsenal vuelve a merodear el área de Safonov

Paris Saint-Germain

0
1

Arsenal

Havertz (m.5)

El PSG busca revalidar su corona ante un Arsenal que aspira a su primera Orejona. La final mide en los banquillos a Luis Enrique y Mikel Arteta.
EFE
Minuto 34

No se la pudo llevar ahora Lewis-Skelly tras controlar el esférico.
Minuto 33

Córner a favor del conjunto parisino....
Minuto 32

Lo intenta Dembélé por la derecha, pero despeja bien atrás la zaga ‘gunner’.
Minuto 30

Se queja ahora Nuno Mendes.
Minuto 29

Se ha quedado Willian Pacho tendido sobre el césped. Parece que vuelve a reaccionar el Paris Saint-Germain.
Minuto 27

Juego parado ahora mismo en Budapest. Veremos si puede seguir Safonov o no....
Oportunidad Minuto 26

¡¡¡METE LA MANO PROVIDENCIALMENTE SAFONOV PARA IMPEDIR QUE PUDIERA LLEGAR A REMATAR HAVERTZ!!!
Minuto 25

Ojo de nuevo ahora al Arsenal....
Minuto 25

Se reanuda el partido en el Puskas Arena...
Minuto 22

No hace demasiado calor, pero tenemos la primera pausa para hidratación en el Puskas Arena.
Minuto 20

Con ciertos problemas el Arsenal para sacar la pelota jugada desde atrás...
Minuto 16

Buena reacción del PSG, que sigue manteniendo la posesión del esférico...
Oportunidad Minuto 12

¡¡¡DESVIANDO RAYA EL DISPARO DE FABIÁN RUIZ!!!
Oportunidad Minuto 11

¡ATENTÍSIMO GABRIEL PARA ECHARLA FUERA ANTE LA PRESENCIA DE KVARATSHKELIA DENTRO DEL ÁREA!
Minuto 10

Buena reacción del PSG en busca del empate. Se hacen con el balón los de Luis Enrique...
Minuto 9

Así ha sido el gol de Havertz...
Minuto 8

Centra Doué desde la derecha y despeja muy atento Saliba.
Minuto 8

Falta clara de Vitinha sobre Lewis-Skelly.
Minuto 6

¡Tremendo error del PSG en defensa! Se la lleva Kai Havertz por la izquierda y, apenas sin ángulo, fusila a Safonov para hacer subir el 0-1 al marcador del Puskas Arena. ¡Vaya golazo!
Gol Minuto 5

¡¡¡GOOOOOOOOL DEL ARSENAAAAAAAAAL!!! ¡¡¡GOOOOOOOOL DE HAAAAVERTZ!!!
Minuto 3

Tirando de paciencia el PSG, que empieza haciéndose con la posesión del esférico.
Minuto 2

Se aproxima el Arsenal al área de Safonov, pero no consigue crear peligro realmente.
Comienzo o final Minuto 1

¡¡¡COOOOOMIIIIEEEENZAAA EL PARTIDO!!! Empieza sacando el Arsenal de centro...
Saludo entre capitanes

Saludo entre los dos capitanes, Marquinhos y Martin Odegaard.
A punto de comenzar la gran final

¡TODO PREPARADO EN EL PUSKAS ARENA DE BUDAPEST PARA QUE DÉ COMIENZO ESTA FINALÍSIMA DE LA CHAMPIONS!
Fabián, único español en el once del PSG

En el once de Luis Enrique también hay un solo español...
Raya y Mosquera, españoles en el once del Arsenal

¡VAMOS YA CON LOS ONCES! David Raya y Mosquera, únicos españoles en el equipo titular de Mikel Arteta en el Arsenal...
Segunda final para el Arsenal

El Arsenal, en cambio, afronta su segunda final. Hace 20 años disputó la primera ante el Barcelona en París, donde perdió frente al FC Barcelona por 2-1.
El PSG, a por su segunda Champions consecutiva

Los parisinos buscan su segunda 'orejona' consecutiva frente a la mejor defensa en una final que mide en los banquillos a Luis Enrique y Arteta Y es que el campeón de la Ligue 1 disputa esta tarde su tercera final: el año pasado la ganó ante el Inter de Milán (5-0) y¡ hace seis perdió frente al Bayern.
Previa

¡THE CHAAAAAAMPIOOOOOONS! Hola a todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración de la final de esta Champions 2025/26.

En directo, desde el Puskas Arena de Budapest, PSG-Arsenal.

Con el arbitraje del alemán Daniel Siebert.

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