Real Madrid y Betis se ven las caras en momentos diferentes
Betis
Real Madrid
El Madrid busca seguir con el pleno de victorias en este arranque de temporada ante un Betis que está teniendo sensaciones agridulces en los primeros partidos.
En cuanto a las novedades deportivas, el Madrid llega con las bajas de Ferland Mendy, Raúl Asencio, Militao, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Endrick y Rodrygo.
El Real Madrid nos recuerda este GOLAZO de Bale al Betis, como antesala del partidazo
¿Cómo es esto posible esta rentrée del portugués? Porque parece que el Mourinho de 2026 es un Mourinho más reposado y calmado ante la prensa, pero su esencia sigue siendo la misma. Si alguien busca romper el equilibrio que está logrando de puertas para adentro de su vestuario o si algún jugador no cumple con las directrices que marca el mister veremos erupcionar el volcán que lleva dentro.
Así calentaba el partido el Betis horas antes del encuentro en La Cartuja, recordando jugadores con pasado en ambos equipos…
A nadie le cabía ninguna duda pero la segunda etapa de Mourinho en el conjunto blanco ha empezado de manera inmejorable con 9 puntos de 9 posibles. El técnico luso está construyendo poco a poco unas bases muy solidas de lo que quiere que sea un equipo con todas las letras. Pero es que además, parece que han dejado atrás las rencillas de temporadas pasadas y se ve mucha más unión entre el plantel.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de la jornada 4 que disputan en el estadio de La Cartuja el Real Betis y el Real Madrid. Belén Lázaro a los mandos esta jornada.