Courtois evita el gol de Thuram
Real Madrid
Inter de Milán
La pone en largo Arnold, pero la acción acaba en córner.
Falta clara de Çalhanoglu sobre Bellingham.
¡Madre mía, qué peligro sigue llevando el Inter!
¡¡¡QUÉ OCASIÓN AQUÍ PARA MARCUS THURAM, PERO SE EMPLEA A FONDO COURTOIS PARA EVITAR EL GOL!!!
Atento aquí Valverde en el corte…
¡Atento Cucurella para despejar el balón dentro del área!
Se guardó un minuto de silencio…
Luis Figo entrega la Bota de Oro a Kylian Mbappé como máximo goleador la pasada temporada.
Saludo entre los dos capitanes, Fede Valverde y Lautaro Martínez.
¡SALTAN YA LOS 22 PROTAGONISTAS AL CÉSPED DEL BERNABÉU! Vamos, que esto empieza ya mismo…
Además de este Real Madrid-Inter, hoy se juegan otros dos partidos con equipos españoles:
Lille - Real Betis
B. Dortmund - Villarreal
Así ha explicado José Mourinho, minutos antes del pitido inicial, por qué Yan Diomande ha vuelto a quedarse fuera del once por quinto partido consecutivo…
Y este es el once por el que apuesta Chivu en el Inter, con Lautaro y Marcus Thuram como principales amenazas para Courtois…
¡VAMOS SIN MÁS DILACIÓN CON LOS ONCES! Lo más destacado en el Madrid es que Brahim y Trent son titulares, este último en el doble pivote junto a Fede Valverde. Diomande se queda de inicio en el banquillo.
El Inter de Milán aterriza en la capital española con la firme intención de asaltar el Bernabéu aupado por la remontada en el último encuentro de la Serie A ante el Nápoles, dándole la vuelta a un 0-2, para lograr la tercera victoria consecutiva en un inicio con pleno de la defensa del trono en la competición italiana.
Con un sistema de tres centrales habitual en el fútbol transalpino, el Real Madrid se encontrará a un conjunto muy competitivo y fuerte físicamente, sin perder de vista la calidad de mediocentros como Barella o Çalhanoglu.
Para la visita del Inter, Mourinho presenta bajas importantes, fundamentalmente en el centro del campo, ya que, además de los lesionados Mendy, Rodrygo, Militao y Asencio, están sancionados Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva.
La buena noticia para el luso es que recupera a Thiago Pitarch y Endrick, que figuran en la lista.
El Real Madrid quiere resarcirse en la Champions. Exigente estreno para los blancos, ahora con José Mourinho al frente, al recibir a un Inter de Milán con el que el técnico de Setúbal fue campeón de Europa en el Bernabéu, allá por 2010.
El equipo madridista busca levantar el vuelo después de haber sufrido el pasado viernes su primer tropiezo del curso, en la derrota frente al Betis en La Cartuja.
¡THE CHAAAAAAMPIOOOOOOONS! Hola a todos, Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital del estreno en la Copa de Europa de su rey, el Real Madrid.
En directo, desde el Bernabéu, Real Madrid-Inter de Milán.
Con el arbitraje del inglés Michael Oliver.
Real Madrid
- T. Courtois
- D. Dumfries
- I. Konaté
- D. Huijsen
- Marc Cucurella
- T. Alexander-Arnold
- F. Valverde
- J. Bellingham
- Brahim Díaz
- Kylian Mbappé
- Vinícius Júnior
- Suplentes: J. Cestero Sancho, Carlos Espí, Álvaro Fernández, A. Lunin, Sergio Mestre, Endrick, Thiago Pitarch, Mario Rivas, A. Rüdiger, A. Tchouaméni y Y. Diomande
Inter de Milán
- Josep Martínez
- B. Pavard
- Y. Bisseck
- A. Bastoni
- A. Diouf
- N. Barella
- H. Çalhanoğlu
- C. Jones
- Carlos Augusto
- Lautaro Martínez
- M. Thuram
- Suplentes: P. Zieliński, M. Akanji, A. Bonny, R. Di Gennaro, F. Esposito, Luis Henrique, H. Mkhitaryan, I. Provedel, A. Stanković, J. Stones y P. Sučić