Diomande ve muy pronto la amarilla
Elche
Real Madrid
Gil Manzano llamando la atención a Fede Valverde como capitán del Real Madrid.
¡Primera amarilla del partido, para Diomande!
¡Se precipitó Vinicius en su disparo!
¡Ha llegado con peligro el Madrid al área de un Dituro que tuvo que emplearse a fondo para conjurar el peligro!
¡¡¡COOOOOMIIIEEEEENZAAA EL PARTIDO EN EL MARTÍNEZ VALERO!!! Mueve ya la pelota el Elche ante un Real Madrid que luce su camiseta verde oliva.
¡Saltan ya los 22 futbolistas al césped del Martínez Valero! Los jugadores del Elche y Real Madrid lucen una camiseta con el lema "Todos somos caballas", en solidaridad con Ceuta.
¡A PUNTO DE COMENZAR ESTE ELCHE-REAL MADRID!
¡También tenemos ya el once de Anselmi en el Elche!
¡VAMOS YA CON LOS ONCES! Varios cambios en el Real Madrid, con la titularidad de futbolistas como Diomande, Arda Güler o Cucurella. No así Bellingham, que se queda de inicio en el banquillo. En el doble pivote… ¡juntos Tchouaméni y Fede Valverde!
Martín Anselmi, el técnico del Elche, presenta la baja por lesión de Yago Santiago y para el equipo titular podría introducir cambios, como viene siendo habitual en este inicio liguero.
Mourinho tiene en mente el derbi del domingo en el Metropolitano, donde los blancos tampoco pueden ceder y quieren volver a ganar cuatro años después.
Jude Bellingham, que acumula tres encuentros completando todos los minutos, tendrá descanso y será suplente, mientras que Vinícius Júnior, del que Mourinho todavía espera su mejor versión, y Mbappé, autor de seis tantos en Liga, sí serán de la partida, con el objetivo de no sufrir dos derrotas ligueras a domicilio por primera vez desde mayo de 2023.
El Real Madrid visita al Elche en el Martínez Valero, en un partido en el que los blancos quieren seguir afinando el nuevo proyecto y darle continuidad a sus dos últimas victorias, antes del exigente examen del derbi ante el Atlético de Madrid, mientras que el necesitado equipo ilicitano sigue sin ganar y busca sus primeros puntos en el Martínez Valero.
¡Hola a todos! Muy buenas noches y bienvenidos a la narración en Libertad Digital de este partidazo, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports.
En directo, desde el Martínez Valero, Elche-Real Madrid.
Con el arbitraje de Gil Manzano, del comité extremeño.