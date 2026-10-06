Croacia - España, en directo
Sigue en vivo y en directo la última hora del Croacia - España de la jornada 4 de la Liga de las Naciones del grupo C.
Croacia
España
España busca consolidar el liderato de su grupo en la Liga de las Naciones ante una Croacia que viene muy tocada tras la escandalosa goleada encajada en su propia casa frente a Inglaterra.
En cuanto a las novedades deportivas, el virus FIFA ha castigado de lo lindo. Muchas lesiones y molestias. En España se han caído Grimaldo, Ferran, Fabián y Nico Williams
Ganar y a cuartos
Si España se impone a Croacia esta noche conseguirá, a falta de dos jornadas para el final de la fase de grupos, su pase matemático a cuartos de final.
El pasado martes España y Croacia ya se vieron las caras en Sevilla con victoria para el conjunto español por 4-1. Una semana después de repite el mismo encuentro, pero el tierras croatas.
España llega lanzada con pleno de victorias -3 de 3- y con una marca de imbatibilidad legendaria y es que, ojo al dato, los de Luis de la Fuente suman 42 partidos oficiales sin perder.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la retransmisión en directo del duelo que mide en la Liga de las Naciones a Croacia y España, el último antes de retomar las competiciones domésticas este fin de semana.