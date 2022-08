Primer Gran Premio tras la parada estival. Fernando Alonso salió a por todas y en los primeros metros superó al mexicano Sergio Pérez (Red Bull), permitiendo que Carlos Sainz (Ferrari) cogiera unos metros para empezar su escapada en busca de la gloria.

Pero detrás del asturiano estaba Hamilton completamente desatado: el inglés se pegó al Alpine para tratar de adelantarle. El ocho veces campeón mundial de F1 rodaba más rápido y Fernando, consciente de ello, trató de defenderse como pudo cogiendo el interior de la próxima curva.

Fue entonces cuando Hamilton aprovechó que estaba delante para cerrar hacia la derecha al español, obligándole a frenar. El británico salió catapultado hacia arriba y su Mercedes pasó literalmente por encima del Alpine de Fernando. Afortunadamente, sin volcar. Parecía que ambos podían continuar en carrera, pero el inglés tuvo que abandonar a continuación.

El mensaje de radio de Fernando tras el incidente con Hamilton se hizo viral: "Me ha golpeado. ¡Qué idiota! Cerrando la puerta desde el exterior. Hicimos una gran salida, pero este chico sólo sabe conducir cuando sale primero".

Unas palabras que pusieron patas arriba el Gran Circo. El asturiano ha querido explicar la razón de sus palabras. El bicampeón estaba, lógicamente, frustrado porque se encontraba en segunda posición en ese preciso momento. "Lo primero es que me sorprendió lo que pasó. Estaba enfadado. De todas maneras, cuando hablas por radio, hablas con tu ingeniero y con tu equipo. Es una pena que a veces todo se emita, porque si se emite, es algo que dices en caliente. Mientras que ahora, ya con todo más calmado, hablas de otra manera. Cuando hablas por la radio normalmente es sólo un comentario para tu equipo", argumentaba el ovetense en declaraciones a 'Sky Sports F1'.

Fernando añade al respecto que también influyó la sensación de que se les estaba escapando otra buena oportunidad. "Lo que es seguro es que estaba frustrado. Por desgracia, cada vez que salimos en la parte delantera de la parrilla y estamos luchando por las tres primeras posiciones pasa algo. Lo bueno es que mi coche fue lo suficientemente fuerte como para aguantar el impacto y pude continuar. Lewis no tuvo la misma suerte y se tuvo que retirar", relataba.

Fernando pone el grito en el cielo por la exposición que sufre por sus mensajes de radio: "No me quejo tanto como la gente piensa, y no me prodigo mucho por la radio. Parece que hay una cierta tendencia a transmitir mis mensajes de radio en directo".