Carlos Sainz estalla tras el enfrentamiento con Albon: "He perdido la confianza, esto no es correr"

Han pasado poco más de 48h desde que se disputara el Gran Premio de Miami de F1 pero todavía queda mucho por atajar…. Este Gran Premio parece hacer sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Carlos Sainz. Recordemos que el madrileño partía en sexto lugar pero cruzó la bandera a cuadros en novena posición mientras que su compañero de equipo, Alex Albon, acabó quinto habiendo salido séptimo. El enfado de Sainz fue tal que aseguró haberse sentido como un "estúpido" durante la carrera.

En realidad el piloto madrileño ha sido autocrítico tras su novena posición. Cierto es que quizá no se han maximizado sus opciones pero su última carrera se ha visto lastrada por numerosos problemas. De hecho, su fin de semana no ha sido perfecto, al igual que el de la escudería. Por eso Sainz ya ha lanzado un mensaje al equipo: estos problemas operacionales no pueden surgir cuando se luche por podios o victorias.

No olvidemos que el principal problema que parecía que iba a llegar en Miami era la lluvia, que terminó respetando la F1. Aunque, a pesar de eso, no fue ningún paseo ni nada similar. Como no podía ser de otra manera, el español tuvo una nueva cita "movida" habiendo sido el sábado más rápido que su compañero de equipo, pero terminando por detrás el domingo.

Sainz ha sido autocrítico y crítico con el equipo: "Ha sido una carrera en la que ha pasado. El hecho de salir con rueda usada, contra toda la parrilla con ruedas nuevas, contra los errores operacionales que os contaba ayer... Eso ya hace salir siendo un par de décimas más lento que todos los rivales".

Pero no se quedaba ahí sino que también hablaba de su compañero de equipo: "Sabía que que en el primer stint me iba a tocar sufrir. Luego encima he tenido ese toque con Alex en la curva tres que me ha dañado el coche. Entonces en el primer stint con rueda usada y coche dañado, pues iba deslizando mucho por la pista", ha señalado.

Por tanto, podría decirse que ha habido varios factores que han sido determinantes a la hora de lastrar sus opciones a podio o victoria. Si bien, hay que tener en cuenta que, a pesar de lo que pueda parecer, Williams es un equipo de la zona media. La lidera, e incluso se llega a codear con los Ferrari, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Aun así, Sainz pudo luchar con Charles Leclerc y con Lewis Hamilton.

Pero, ¿cuáles son los factores determinantes de la situación de Sainz en Williams? En el caso de la última carrera, el juego de gomas medias usadas con las que tuvo que salir Sainz, mientras todos sus rivales, incluido Alex Albon tenían uno nuevo. Un error el sábado provocó que montaran el que tenía que haber sido reservado y eso le lastró en el primer 'stint'. Pero no es sólo eso sino que el adelantamiento que su propio compañero ejecutó en el primer tramo de la prueba, tocando su coche y quitándole puntos de carga para el resto de la prueba lastró las posibilidades de Carlos Sainz.

Aviso a navegantes

Además de desahogarse con la prensa, antes de bajarse del coche, Sainz ya había tenido una conversación poco amistosa con sus ingenieros. De hecho, es en ese momento cuando tienen lugar los mensajes sinceros y Carlos mandó el aviso.

"Una carrera fuerte, con mucho que aprender. Sí. Hay cosas que comentar", le decía Jedo Gaetan, su ingeniero de pista. Sainz contestaba con advertencia: "Sí, no es así como voy a correr, chicos. Me da igual. He perdido mucha confianza en todo. Ya hablaremos".

Y James Vowles, el team principal de Williams entró al quite para evitar más detalles en le radio. "Carlos, no tiene sentido discutir esto ahora, pero estoy de acuerdo contigo. Necesitamos un compromiso adecuado por su parte", decía refiriéndose a Albon y a su caso omiso de las órdenes.

Fallo de comunicación

Al inicio de la carrera, hubo un incidente fuera de pista entre Lando Norris, Sainz y Albon hicieron contacto en la curva 3 y esto provocó algunos daños en el coche de Sainz. Además, Sainz también sufrió por llevar un juego de neumáticos medios usados, mientras que Albon y el resto de pilotos tenía el beneficio de un juego nuevo.

A medida que se desarrollaba la carrera con Sainz por delante de Albon, el español estaba convencido de que Albon no lo atacaría, y dijo por radio: "Sí, adelante, chicos. Estamos comprometiendo la carrera. Recuperemos nuestro ritmo". Pero no solo eso sino que Sainz llegó a decir "me vendría bien un poco de ayuda de Alex", insinuando que pasaba más tiempo mirando por los espejos a su compañero de equipo de lo que le gustaría, y le contestaron que "Alex ha recibido la llamada", por lo que la intención de mantener la posición y avanzar juntos parecía clara.

Sin embargo, Sainz se sorprendió cuando Albon lo superó para colocarse sexto, y el español recibió la orden de "mantenerse dentro del DRS". "Probablemente fue en el momento exacto de ese mensaje cuando lo adelanté", dijo Albon. Pero el madrileño no ocultó su malestar por el hecho de que su compañero de equipo, Alexander Albon, fuese tan agresivo con él cuando la estrategia no parecía ir por esa línea.