Las Vegas volvió a justificar su apodo de "Ciudad del Pecado", esta vez en clave automovilística. El motivo es que la Fórmula 1 regresó a su circuito urbano envuelta en luces, espectáculo y expectativas, pero la realidad volvió a mostrar unas grietas ya conocidas. Tanto que los Libres 2 de la primera jornada se convirtieron en una sucesión de errores, interrupciones y dudas técnicas que impidieron a los equipos recopilar información esencial para preparar la clasificación del sábado y, sobre todo, la carrera del domingo.

La combinación de Las Vegas y Fórmula 1 promete velocidad y brillo, con monoplazas lanzados a más de 300 km/h bajo las luces de los casinos del Strip. Pero, al igual que sucedió en el año 2023, las condiciones distaron de ser ideales. En los Libres 1, el asfalto frío generó una pista resbaladiza como una lámina de hielo, con múltiples salidas de pista y errores continuos. Los Libres 2 no ofrecieron mucha más estabilidad.

En esta segunda tanda de rodaje en el circuito americano, pocos pilotos pudieron completar una vuelta limpia por culpa de las banderas amarillas y los problemas de adherencia. De hecho, el momento clave ocurrió a falta de 20 minutos para el final, cuando la FIA decretó una bandera roja por un motivo tan increíble como preocupante: la posibilidad de que una tapa de alcantarilla se hubiera movido. La imagen recordó al episodio de 2023, cuando una tapa mal fijada provocó un fuerte golpe en el coche de Carlos Sainz y daños en el de Esteban Ocon.

No solo eso, sino que la lluvia ligera del inicio había retrasado cinco minutos la salida de los coches. A pesar de los problemas, Oscar Piastri fue el primero en superar el tiempo de Charles Leclerc marcado en la FP1, pero fue Lando Norris quien acabó liderando con un 1:33.602, seguido muy de cerca por Kimi Antonelli y el propio Leclerc. Piastri terminó 14º y Verstappen, noveno, tampoco completó una vuelta representativa.

El regreso de un problema que ya se conocía

La sesión fue detenida por primera vez durante un cuarto de hora por culpa de una alcantarilla... Pero, tras reanudarse, la tapa seguía moviéndose. Por ello, a falta de verificaciones claras y sin imágenes televisivas que aclararan el problema, la FIA optó por parar definitivamente la sesión, dejando a todos los equipos sin la posibilidad de completar simulaciones de clasificación o carrera.

Esto no fue algo que sentara bien en el paddock… De hecho, la situación generó frustración generalizada porque no es algo nuevo y es que este mismo problema ya había obligado a revisar todas las alcantarillas del trazado en 2023. Ese año, una rejilla se levantó al paso del Ferrari de Sainz y arrancó parte del suelo del coche, a centímetros de una de sus piernas. Este viernes, Alpine y Haas reportaron nuevamente que una pieza metálica se movía en un desagüe.

Tras el suceso, la FIA emitió un comunicado más bien escueto…. Tan solo decía "un comisario había advertido de una posible tapa suelta en la curva 17, y al no poder verificarse por cámaras de seguridad, se optó por detener la sesión como medida de precaución. Parecía una falsa alarma… hasta que, tras reanudarse, la tapa volvió a moverse".

🚩 ¡OTRA VEZ! ¡BANDERA ROJA POR UNA ALCANTARILLA EN LAS VEGAS! La sesión ha quedado parada durante unos minutos por una tapa suelta y en movimiento#LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/VAn262dx4C — DAZN España (@DAZN_ES) November 21, 2025

La segunda bandera roja agrava la incertidumbre

Pero eso no fue todo, sino que la segunda interrupción llegó justo después de que Charles Leclerc sufriera un problema de caja de cambios y detuviera su Ferrari en una zona segura. Sin planos televisivos claros, surgieron especulaciones en la retransmisión, incluso sobre una posible pintura no homologada en las líneas del circuito que obligaría a parar si llovía. Finalmente, la FIA confirmó que la segunda bandera roja se debía de nuevo a la misma tapa.

Tras esto, con solo 8 minutos finales disponibles y la pista aún sin garantías, nadie pudo completar un trabajo útil. Esto supone que los equipos afrontarán la clasificación y la carrera sin datos de degradación ni de comportamiento en tanda larga, algo que Pedro de la Rosa calificó como "clave y necesario" en este circuito.

Norris domina, pero los tiempos carecen de valor real

Lando Norris lideró la sesión, con Antonelli, Leclerc y Hulkenberg detrás, pero los tiempos no sirven de referencia: algunos pilotos rodaron con blandos, otros solo con medios, y muchas vueltas quedaron incompletas. En esa lista se incluyen Carlos Sainz —13º sin poder montar el blando— y Fernando Alonso, 18º, que venía mejorando cuando apareció la bandera roja final.

Ambos españoles se quedaron sin mostrar el potencial real de sus coches, como la mayoría de la parrilla. En una noche de caos repetido, Las Vegas volvió a dejar más sombras que luces.