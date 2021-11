Luis Figo: "La Superliga está muerta"

Luis Figo, tras un acto publicitario, habló alto y claro sobre distintos temas de la actualidad futbolística, entre ellos sobre la Superliga, un proyecto que el luso considera que está "muerto".

Comenzó Luis hablando sobre el partido de Champions que el Real Madrid juega esta noche ante el Sheriff "Será un partido complicado porque el Real Madrid tiene que asegurarse primero la clasificación y luego ser primero de grupo, que es algo muy importante. El rival es una de las revelaciones de la presente Champions y ya fue capaz de ganar en el Bernabéu".

Sobre el Barcelona de Xavi, Figo no se mostró muy optimista. Las herramientas son las que son. Sin gol no hay paraíso: "Hay una mejoría de juego, pero el fútbol es algo más. Se ha generado mucha ilusión con la llegada de Xavi y veremos hasta dónde puede llegar".

Sobre las entradas duras que sufren los gambeteadores, Figo se mostró contundente: "Hay que proteger al fútbol, no solo a Vinícius o a Neymar. Hay jugadores que tienen la capacidad de desequilibrar, de dejar a los rivales en el uno para uno, pero para eso están los árbitros. Si los defensas juegan para hacer daño, están los árbitros, que saben lo que tienen que hacer".

Figo, que ganó el Balón de Oro en el año 2000, da su opinión sobre los jugadores que a su juicio merecerían levantar el trofeo está temporada: "¿Favorito? ¿Quién está nominado? Hay muchos, seguro. El año pasado se lo merecía Lewandowski, pero no se lo pudo llevar por culpa de la pandemia. Sería uno de los que se lo merece. Después están los de siempre, es decir, Cristiano y Messi. Benzema lleva un año, mejor dicho, una carrera con suficientes argumentos como para ganarlo"

Figo defiende a capa y espada a Cristiano Ronaldo y no entiende las críticas que ha recibido el luso en las últimas semanas: "Son tonterías. Es el mejor. El fútbol es resultados y el equipo no está teniendo los resultados que se esperaban. Está siendo de los mejores de su equipo en cuanto a rendimiento, por eso no entiendo esas críticas.

Figo, que trabaja para la UEFA, habló claro sobre lo que opina de la Superliga: "Están intentando sacar a los muertos del cajón. La Champions tiene muchos años de historia y es lógico que mejore según va cambiando la sociedad y el propio fútbol. Lo que me extraña es que equipos que estaban en la asociación de clubes y colaborando en el nuevo formato de la Champions, crearan por detrás una nueva competición. La UEFA no está en contra del equipo A, B o C, ni de ningún equipo. Fueron esos equipos los que tomaron la decisión de buscar otra competición. Salían beneficiados 20 equipos y es lógico que en este caso los demás reaccionen. No solo es la UEFA, todo el mundo de fútbol está en contra de la Superliga. Está muerta".

Figo dio sus favoritos para la Champions: "El Real Madrid está fuerte, está bien y puede ser el favorito para liga, pero el Bayern ahora está ahora a otro nivel. Me gusta mucho como juega. Tiene muy buenos futbolistas".