El Villarreal explota tras la actuación arbitral: "Van a pensar que el Barça tiene más poder que nadie"

En el Villlarreal intentan pasar página tras la derrota ante el Barcelona, pero son conscientes de todo lo que sucedió o no sucedió anoche con los dos árbitros, el que estaba en el terreno de juego, Soto Grado, y el que estaba en la sala del VAR, Munuera Montero. Hay mucha indignación y tras el encuentro, varios protagonistas, del club amarillo, no se mordieron la lengua. La mano de Gerard Piqué, evitando un gol de Danjuma, fue el objeto de todas las críticas. El árbitro de campo no la vio o entendió que no era penalti y el árbitro del VAR, entendió lo mismo, que esa jugada no era objeto ni de sospecha porque no se revisó.

El consejero delegado del Villarreal, Roig Negueroles, fue de los primeros en mostrar su enfado. Lo hizo en Movistar, cuando le preguntaron por esa jugada. "Posible mano, no". Es mano. Es incomprensible que eso no se pite. El árbitro puede no verlo, pero para eso existe el VAR. Es una mano clara que no sé si es involuntaria o no, pero el balón va hacia portería y la tapa con la mano, por lo tanto, debería haber sido penalti", sentenció.

Sobre el terreno de juego, habló Pau Torres, central del Villareal. "Somos el único equipo al que no le han pitado un penalti a favor, y al Barça el único al que no le han pitado ninguno en contra. Se daba todo, era imposible. Para ver un fuera de juego estamos 10 minutos, para ver el penalti podríamos haber estado dos", afirmó. El siguiente fue su compañero Manu Trigueros. "Me parece un penalti clarísimo por mano de Piqué. No sé qué mas hay que hacer para que piten un penalti".

Y faltaba Unay Emery, el más contundente de todos. En sala de prensa comentó que "el VAR son personas, son árbitros. No entiendo. Alguien tiene que asumir responsabilidades. No entiendo por qué no se ha pitado hoy ese penalti y alguien se lo tiene que explicar al Villareal. Igual se han quedado dormidos. Yo veo la imagen y pienso que lo va a pitar. Incluso cinco minutos después, pensaba que lo va a mirar porque lo hemos visto todos. Y luego el del Albiol ¿tampoco? Tengo la sensación que no se nos respeta, ya van varias jugadas parecidas. No entiendo que el VAR no analice esas dos jugadas. Queda mal porque el Barcelona no le sentará bien que no se piten penaltis porque van a pensar que tienen más poder que nadie para que no le piten ese penalti. Mejor que se lo piten que parece que aquí tenemos alguna influencia sobre esas decisiones", puntualizó.