Mourinho explota como nunca e Italia señala al gran traidor de la Roma

José Mourinho jamás se ha caracterizado por señalar en público a uno de sus jugadores. El técnico portugués explotó tras el 1-1 contra el Sassuolo. "Lo siento porque el esfuerzo de un equipo que jugaba como un equipo fue traicionado por un jugador con una actitud poco profesional. He hablado con él y le he invitado a irse del club en enero, pero no sé lo que hará finalmente".

Roma no paga a traidores e Italia busca al jugador de la Roma al que se refiere Mourinho. El exentrenador del Real Madrid utilizó a 16 jugadores frente al Sassuolo, pero sus declaraciones postpartido -criticó públicamente a varios- sacan de la ecuación a Abraham, Belotti, Shomurodov, Ibañez y Volpato.

En Italia aseguran que el traidor de Mou es Rick Karsdorp. El comportamiento del exlateral/carrilero del Feyenoord en la derrota frente a la Lazio (0-1) ya no gustó nada a Mourinho. El neerlandés se marchó directamente al vestuario tras ser sustituido por El Shaarawy en el 63'.

Su partido ante el Sassuolo fue nefasto. Entró desde el banquillo en el 65'. Sólo realizó con éxito una de las tres entradas que intentó y apenas registró una recuperación. No interceptó ni despejó ningún balón. Para completar su bochornosa actuación fue el principal culpable del gol del Sassuolo en el 85'. Laurienté le ganó la espalda con suma facilidad antes de servir el 'pase de la muerte'.

Mourinho, que siempre ha ejercido de coraza y armadura con sus guerreros, dijo basta. El traidor de la Roma no volverá a jugar mientras el técnico luso esté a los mandos.