Ancelotti responde con clase a las palabras de Raíllo sobre Vinícius

El Mallorca-Real Madrid viene caliente tras las palabras del capitán del conjunto balear, Antonio Raíllo, en las que aseguraba que "nunca" pondría como ejemplo a sus hijos a Vinícius Junior, reavivando así el enfrentamiento surgido entre ambos jugadores en la primera vuelta liguera.

"Si yo mañana tengo que poner un ejemplo a mis hijos, les pondré a (Luka) Modric o a (Karim) Benzema, pero nunca a Vinícius", insistió el mallorquinista.

Por estas palabras le han preguntado este sábado al entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en la previa del choque liguero en Son Moix, y el técnico italiano ha demostrado que no puede tener más clase. "¿Vinícius? Para mí es un gran gran futbolista. Mis cuatro nietos tienen todos la camiseta de Vinícius y no quieren otra, así que cada uno tiene su opinión", apuntaba Ancelotti. "Él está concentrado para el partido, no tengo que hablar con él", añadía.

Asimismo, Ancelotti mostró su descontento por el hecho de tener que jugar con menos de 72 horas, tras haber acabado el partido del jueves ante el Valencia (2-0) a las 23:00 horas en el Santiago Bernabéu.

"Se trabaja más la recuperación que el físico. Porque no hay apenas tiempo para entrenar, nos centramos en evaluar fatigas y por eso, es más importante en estos momentos el trabajo de los fisios que del entrenador. Y si uno es católico, rezar viene bien", apuntilló Carlo Ancelotti antes de lanzar un recado sobre los horarios: "No estamos contentos de jugar con menos de 72 horas, no me parece correcto. Lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo pero qué mínimo que descansar 72 horas. No me parece correcto jugar el domingo a las 14:00 horas".