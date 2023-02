Sigue la polémica por el escándalo histórico que rodea al Barcelona con el caso Negreira. José Luis Martínez -Almeida, alcalde de Madrid, ha sido el último en tomar la palabra sobre este asunto y ha dejado claro que le parece una vergüenza todo lo que rodea este caso, incluyendo que no se puedan tomar medidas deportivas porque el delito, como comentó ayer Javier Tebas (presidente de la Liga) haya prescrito al pasar tres años.

"Al margen la valoración penal que no me corresponde hacer, y creo que la instrucción hay que respetarla, a mí estos hechos me parece gravísimos. Desde el punto de vista de la limpieza de las competiciones que un equipo durante tantos años haya pagado por servicios que ni siquiera constan acreditados de forma documental alguna que se puedan haber producido creo que los ciudadanos tienen derecho a desconfiar", comentó Almeida.

Por otro lado, el Alcalde de Madrid mandó un recado a la modificación de la ley del Deporte que tuvo lugar el año pasado: "Lamentar que en el mes de diciembre se modificase la ley del deporte rebajando el plazo de prescripción de estas conductas y que desde el punto de vista deportivo se puede dejar sin castigo estas irregularidades. Esa reforma de la ley del deporte no beneficia a la limpieza de las competiciones"

Por último, Almeida, seguidor reconocido del Atlético de Madrid dio un ejemplo muy irónico acerca de qué habría pasado si esto ocurre en el Santiago Bernabéu y no en el Camp Nou: "Les digo una cosa. Imaginen que hubiese sido el Real Madrid. Y lo estoy diciendo yo (es seguidor del Atlético). Cabe concluir que alguna irregularidad debe de haber cuando el señor Negreira le mandó un burofax al Barcelona advirtiendo de que o le pagaban o destapaba irregularidades. Esto le deja muy mal a él. No habla bien del Barcelona ni del propio Negreira".