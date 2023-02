Messi y Putellas ganadores del The Best

Por llevarse, se han llevado hasta el premio a la mejor afición del mundo. Argentina ha arrasado esta noche en París en la gala de los premios The Best de la FIFA con los galardones que les han sido concedidos a Leo Messi (mejor jugador), Emiliano Dibu Martínez (mejor portero) y Lionel Scaloni (mejor entrenador). No ha habido sorpresas en una gala que ha resultado tan previsible como aburrida, sin apenas anécdotas.

El fútbol español se ha llevado una alegría con la designación de la centrocampista Alexia Putellas (FC Barcelona) como mejor jugadora del mundo. La catalana, ganadora también del Balón de Oro en noviembre de 2021, del premio The Best en enero de 2022 y que el pasado año conquistó el triplete en España y fue subcampeona de Europa con el Barça, se ha impuesto en la votación final a la delantera inglesa Beth Mead (Arsenal), campeona con su país de la Eurocopa y MVP del torneo, y la delantera estadounidense Alex Morgan, actualmente en el San Diego Wave de la NWSL de su país.

La gala comenzó con un sentido homenaje a la figura del fallecido Edson Arantes do Nascimento, 'Pelé', y también reconoció al polaco Marcin Oleksy —con la peculiaridad de haberlo anotado en una liga de su país para futbolistas amputados y que perdió su pierna izquierda en un accidente laboral— con el Premio Puskas al mejor gol de 2022.