Toni Kroos hasta 2024, ¿habrá 2025?

Toni Kroos ha renovado con el Real Madrid por una temporada más, a pesar de que el jugador hace un tiempo dijo que él quería retirarse este verano. Pero por el momento el alemán seguirá hasta 2024 y esta será su décima temporada en el club blanco. El central será el profesor para el centro blanco y estará acompañado de Tchouameni, Camavinga o la nueva incorporación del equipo, Bellingham.

Con el tema de su renovación, el club blanco se ha esperado lo peor, incluso daban por hecho que no se quedaría. Esto comenzó a finales de la temporada pasada, cuando contactaron con el futbolista para informarle de que alargara su contrato un año más antes de que este terminase. Ahí fue cuando el jugador les dijo que debía pensar que quería hacer y que no les daría una respuesta hasta que no hubiera pasado un tiempo en la temporada actual.

Su idea de no renovar vino principalmente porque el alemán siempre ha mostrado sus ganas de retirarse cuando terminara su contrato con el Madrid, en 2023, por lo que puede que su idea ahora sea dejarlo en 2024, también en el club blanco.

Otra razón para finalmente colgar las botas con 33 años era que no quería sentirse una carga para el equipo y su cuerpo empieza a notar los años, por lo que no quiere pasarse una temporada en el banquillo. Lo que ha hecho que el alemán cambiara de opinión ha sido que en esta temporada ha jugado 52 partidos y se ha terminado convenciendo para jugar un año más.

El club le considera un jugador muy importante, es por eso que llevan intentando que renueve desde el año pasado. Ahora mismo la intención del alemán es decir adiós el año que viene, por lo que ahora tienen que convencerle para que se quede otro año más.