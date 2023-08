Ancelotti descarta a Mbappé... como hizo con la marcha de Benzema

Una y otra vez. Todos los veranos. Prácticamente a todas horas. Los primeros aburridos, los seguidores del Real Madrid. Pero sí, el tema Kylian Mbappé sigue retumbando sobre los cimientos del nuevo Santiago Bernabéu y nada parece detener los rumores. Ni siquiera que Carlo Ancelotti salga en rueda de prensa y descarte el fichaje del francés por el Real Madrid.

"Descarto 100% el fichaje de cualquier jugador", comentó el técnico italiano del conjunto blanco en la rueda de prensa previa al choque de mañana viernes a las 21:30 horas contra el Celta de Vigo en Balaídos.

En otro tipo de situación, estas palabras de Ancelotti cerrarían el debate, pero con este tema es imposible. Nadie, por desgracia, lo puede parar. De hecho, si alguien quiere ser optimista con el tema Mbappé puede hacer memoria y revisar lo que dijo Carlo antes de la salida de Karim Benzema del Real Madrid en dirección a Arabia Saudí.

"En invierno dije que las leyendas del Madrid deben retirarse en el club. Lo mantengo, creo que es el pensamiento del madridismo y del club. Los jugadores pueden tener otras mentalidades, como tener carreras más largas, jugar más... pero mantengo mi idea. Y pienso que eso también lo piensa la afición. Benzema aún tiene contrato y aquí no tenemos dudas con él", comentó el ex del Milán.

Sobre otros asuntos, como la portería, Ancelotti confirmó que es el momento de que Kepa debute: "Mañana va a jugar Kepa". Sobre Rubiales y su beso a Jenni Hermoso, Ancelotti también lo tiene claro: "Es un tema delicado. Es un comportamiento que no me ha gustado. No es algo que deba hacer un presidente".