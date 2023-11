Ancelotti, indignado: "He leído que tengo algo en contra de Brahim"

Carlo Ancelotti tiene mucha paciencia, pero hay cosas por las que no pasa y una de ellas es que se ponga en duda su relación con los jugadores. Por esa razón en la previa del choque Champions entre Real Madrid y Braga, el técnico italiano ha querido salir al paso de una posible mala relación con Brahim y para dar confianza a sus delanteros tras el empate sin goles ante el Rayo.

Falta de gol

"Tenemos que ser pacientes, los delanteros pasan estos momentos, que tiras mucho y no marcas, y en otros la tocas y la metes. Rodrygo es el jugador que más tira de la Liga, se mueve bien, llega... Hay que ser pacientes, este momento pasará, como pasan todos"

Sin problemas con Brahim

"Hablé con él, la verdad es que no ha tenido muchos minutos, sé que es un jugador que puede aportar. La competencia es muy grande, es un jugador que me gusta. Es profesional, tendrá su papel. He leído que tengo algo contra él, que está sentenciado... no es verdad. No soy juez, usáis mucho la palabra sentencia, no me gusta como suena. Yo no sentencio a nadie. Siento algo especial por Brahim, ha jugado en el Milan".

Refuerzos en invierno

"No creo que hagamos nada en invierno, en la segunda parte de la temporada volverán los lesionados. No sé cuándo, pero antes del final de la temporada. No vamos a hacer nada en invierno... En verano, ojalá".

Bellingham podría jugar

"Si va a jugar... no lo sé. Está bastante bien aunque no ha terminado todo el entrenamiento para evitar golpes. No tenía problemas y es posible que mañana vaya a jugar. Lo evaluaré yo mañana con él"