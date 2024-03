La pregunta del millón: ¿Jugará Griezmann el Atlético de Madrid-Inter?

Si nada falla, el once del Atlético de Madrid ante el Inter de Milán debería ser el siguiente según ha ensayado el Cholo Simeone este lunes en el penúltimo entrenamiento antes de medirse al cuadro italiano el miércoles en el Cívitas Metropolitano: Oblak, Nahuel Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino, De Paul, Koke, Llorente, Griezmann y Morata.

Griezmann ha estado entre algodones de cara al choque de Champions y se ha perdido varios partidos importantes, incluyendo el partido copero en San Mamés de la vuelta de la Copa del Rey que el Atlético perdió por 3-0 en feudo vasco.

Hay que recordar que Griezmann tampoco estuvo en el partido ante el Cádiz de este fin de semana y Simeone dejaba en el aire su posible presencia en el choque frente al Inter: "Para mañana (Cádiz), Griezmann no va a estar a disposición. No sabemos si llegará para el partido con el Inter. Si no llega al partido con el Inter, posiblemente esté para el partido con el Barcelona".

Pese a las dudas de Simeone, Griezmann ha entrenado hoy con el grupo y por lo tanto, salvo recaída, estará en Champions. Aún queda un día más y eso le darían aún más margen para estar al 100%.