En México comparan a Sergio Ramos... ¡Con Messi!

Sergio Ramos con el 93 como dorsal lleva poco tiempo en México, pero su impacto en el Rayados está siendo indiscutible. El equipo azteca quería una estrella como él y ya la tiene, además de tener a varios jugadores con pasado en el fútbol español.

José Antonio ‘Tato’ Noriega es el presidente del Rayados de Monterrey y ha hablado para el diario AS de cómo están saliendo las cosas con Sergio Ramos y con el resto de "españoles" que juegan en su equipo.

"El fichaje de Sergio Ramos ha sido diferente y complejo, pero sencillo en cuanto al trato. Sergio y su gente han sido directos. Él ha priorizado lo familiar y lo deportivo por encima de lo económico. Y no es normal en nuestra liga y en nuestro club llegar al esfuerzo que se ha hecho por Ramos. Pero vale la pena, por lo que significa como futbolista en el mundo y por su personalidad, además de por su calidad, experiencia y liderazgo", comentó Noriega.

La casualidad ha querido también que se hayan fichado a muchos jugadores procedentes del Sevilla. Así responde Noriega sobre este tema: "Es una coincidencia que hayamos fichado a tantos españoles del mismo sitio, Sevilla. Pero la realidad es que el futbolista español y el extranjero que ha jugado en España tiene fácil adaptación a la liga mexicana, por cuestiones de idioma y de cultura, por las herencias de allí. El tipo de juego es parecido, la idiosincrasia también. Canales fue el primero en llegar, y creo que ahora mismo es el mejor jugador de la liga MX. Él abrió las puertas y ha hecho como embajador de nuestro club para que se den luego las llegadas de Oliver, Lucas, Ramos... Todos nos tienen felices no solo con su rendimiento en cancha, sino por su profesionalidad y que, además de todo eso, se trata de magníficos seres humanos".

Lo que parece bastante exagerado es comparar a Ramos con Messi, sin embargo, Noriega no ha tenido reparos en hacerlo: "No estaría en desacuerdo con situar a Ramos a la altura del fichaje de Messi porque lo que ha hecho Sergio en su vida futbolística es top. Messi se sienta en una mesa de tres sobre quién es el mejor jugador de la historia y Sergio se sienta en la mesa de los mejores defensores de siempre. Muchos lo pondríamos en el once ideal de todos los tiempos por lo que supone en entrega, títulos, goles y capacidad defensiva. Lo ganó todo jugando nada más y nada menos que con el Real Madrid y España. Sí: es una contratación de ese nivel de Messi, histórica para nosotros. Esperemos que tenga también esa repercusión deportiva".