Del blanco al olvido: los futbolistas que salieron de Valdebebas y no encontraron billete de vuelta

Juan Mata

Procedente del Oviedo llegó al Juvenil C del Real Madrid en el verano de 2003 y tres años después jugó en Segunda División con el Castilla. No tuvo la oportunidad de debutar con el equipo blanco en la máxima categoría porque en 2007 fichó por el Valencia. Los chés no tuvieron que pagar nada para hacerse con el jugador. Mata ha pasado por distintas ligas como la inglesa, la turca, la japonesa e incluso la australiana. Actualmente, se encuentra en esta última en el Western Sydney.