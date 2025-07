Iñaki Williams, como primer capitán negro: "Está de moda la ultraderecha..."

Un dardo político. Iñaki Williams ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido amistoso que disputará el Athletic Club y lo ha hecho como primer capitán del equipo vasco. "Es una alegría inmensa poder venir de la cantera y asentarme en el equipo durante tantos años, base de trabajo y humildad he podido conseguir mis sueños", ha explicado respecto a portar el brazalete.

Además, Iñaki ha reconocido: "He tenido la suerte de tener grandísimos capitanes, he crecido viendo a los mejores e intentaré poner mi granito de arena. Es una alegría", una muestra de humildad y compromiso después de asumir el liderazgo de la capitanía después de futbolistas como Iker Muniain u Óscar de Marcos.

Para seguir tirando barreras

Uno de los periodistas le ha preguntado qué significa ser capitán negro ahora que parece estar de moda ser racista: "Supone mucho. Parece casualidad cuando mi madre y mi padre me parieron en Bilbao hace ya 31 años, al final es el destino. Al final, si no fuese por mis padres yo no estaría aquí, ni Nico tampoco. Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día y ser una de las referencias a nivel, ya no solo en Euskadi sino también en España, es importante para nosotros", ha reflexionado sobre sus orígenes e historia familiar en sus primeras palabras.

Iñaki Williams, como primer capitán negro: "Tenemos la suerte de poder representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan de cada día (...) Está de moda la ultraderecha..." pic.twitter.com/kGX2kFyOPb — Libertad Digital (@libertaddigital) July 29, 2025

Posteriormente ha añadido: "Tanto Nico como yo, los chicos jóvenes que vienen: Adama, Álvaro, Adu... somos gente de familias muy humildes y el poder exponer de esta manera lo que viene a hacer aquí la gente es bueno para todos. Parece que está de moda la ultraderecha y los que tenemos voz intentaremos seguir trabajando, seguir callando bocas y seguir tirando barreras", ha afirmado contundente con un cargado mensaje político y de compromiso de lucha.